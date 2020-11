Zvířecím chlupům vstup zakázán!

Nikdy doma kočku ani jiné »chlupaté« zvíře neměli, ale teď, kolem šedesátky (což je věk budoucích majitelů) se rozhodli, že si pořídí kočku. Drahou, ba tak říkajíc luxusní. Kouřovou perskou kočku. Má prý klidnou, mírnou, klidnou dobromyslnou povahu… Což prý je pro perské kočky typické. Teď čekají na koťátko, za něž (ještě nenarozené) složili několikatisícovou zálohu.

Budoucí majitelé rádi cestují, Evropa je jim malá, a tak v předstihu se svými dětmi dohadují, kdo se bude o kočku starat v čase jejich nepřítomnosti. Těm se do toho nechce, mají svých povinností dost, dětí navštěvujících školky a školy, navíc (jak jinak) mají svoje zaměstnání…

Obě moje babičky zakázaly kočkám vstup do domu, byť obě žily na venkově. Anebo právě proto. Což neznamenalo, že je zcela vyhnaly. Naopak. V dřevníku, stodole i na jiných místech vně domu měly kočky vše, co potřebovaly, včetně pelíšků k rození dalších a dalších koťat. Obyčejné kočky, kterých je na venkově bezpočet, se odměňovaly babičkám tím, že na schodech do domu či u jeho prahu pokládaly noční úlovky myší a jiné havěti. Kdo měl z toho radost, těžko říct…

Babičky tedy neměly starosti s línajícími kočkami, přesto se jejich chlupům neubránily. Ale věděly, jak na ně. Pokud již máte, či si hodláte pořídit kočku nebo psa, musíte počítat s nezbytným »módním« doplňkem oděvů, totiž s chlupy. To, zda budete chodit do práce »chlupatí«, můžete ovlivnit už nákupem oblečení. Jsou materiály, na kterých zvířecí chlupy nedrží, a naopak takové, ze kterých je dostanete jen těžko. Čím je povrch hladší, tím méně se na něm zvířecí chlupy drží. V podstatě zcela bez problému je péče o oděvy ze stoprocentní viskózy nebo hedvábí. To samé platí o bavlně, ale ta nesmí obsahovat další příměsi.

Babičky to věděly. A i dětmi oblíbená plemena krátkosrstých psů doma nerady viděly. Jejich (psí) chlupy se do oblečení, čalounění i koberců zapichují a tím pádem i odstraňují mnohem hůře než třeba chlupy kočičí.

A když už dětem a jejich touze po domácím zvířeti podlehly, bylo jim jasné, že dříve či později očista chlupů z čalouněného nábytku a oděvů bude zase jen na nich. Používaly k tomu třeba vlhkou ruku nebo čistý vlhký hadr, geniálním nápadem pak je vlhká gumová rukavice, kterou se dají chlupy setřít. I na to babičky přišly.

Později, s příchodem automatických praček do domácností, naše geniální maminky se chlupů na prádle zbavovaly a zbavují tím, že do prádla přidají obyčejnou molitanovou houbičku na mytí nádobí či jinou molitanovou houbu. Chlupy se na ni »nachytají«. Vysavač, byť opatřený speciálním nástavcem na odstraňování zvířecích chlupů, je proti předchozím řešením jen nedokonalou »náhražkou«.

Za »geniální« považujeme očistu sedacích souprav a čalouněných křesel od zvířecích chlupů směsí octa a škrobové moučky s vodou. Babičky nanesly tuto směs měkkým hadrem či houbou na povrch, nechaly zaschnout a poté vysavačem nebo kartáčem očistily. Nejen zvířecí chlupy, ale i všudypřítomné vlasy a jiné nečistoty jako by zázrakem zmizely.

Pravé mořské houby se dají i dnes sehnat, byť nepatří k nejlevnějším, naštěstí ani k nejdražším. Pokud ji máte, pak ji používejte nejen k mytí, ale i k odstraňování zvířecích chlupů. Jasně, houbu na mytí k mytí, houbu k čištění pak výhradně k čištění. Namočit, vyždímat a povrch otřít. Skvělé nejen na čalouněný nábytek, ale i na šaty s nimiž se hodláte (bez chlupů) vydat do práce, divadla nebo na koncert. Houbu pak vyperte v slabém roztoku octové vody. Použít se dá i levná molitanová houba, ale výsledek je – řekněme – nedokonalý.

V obchodech najdete i jiné řešení – například všeliké válečky a kartáče, které jsou k odstraňování zvířecích chlupů cíleně určeny a moderní babičky je též používají. U »červených« látkových kartáčů na oblečení při čištění oděvu dávejte pozor na šipku, která označuje správný směr pohybu. Fungují totiž tak, že při pohybu jedním směrem se na ně chlupy zachycují, při opačném se pouštějí, což zjednodušuje jejich následné čistění. Ty nejlevnější se dají koupit už do stokoruny.

Zapomněli jsme na něco? Ach ano! Nadměrné línání domácích mazlíčků může být způsobeno jejich nedobrým zdravotním stavem. Vysvětlení hledejte u veterináře… Tak jako to dělaly a dělají naše maminky a babičky. Když už tu »havěť« mají doma, tak se o ní také starají.

(jan)