Vettel ocenil Hamiltona: Je nejlepším jezdcem současné éry F1

Podle čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela je Lewis Hamilton nejlepším pilotem v současné éře formule 1. Pilot Ferrari to prohlásil po Velké ceně Turecka, ve které si Hamilton zajistil sedmý titul mistra světa a vyrovnal rekord slavného Michaela Schumachera.

Lewis Hamilton. FOTO - Wikimedia commons

Pětatřicetiletý Hamilton se stal nejúspěšnějším jezdcem v historii, protože je rekordmanem formule 1 i v počtu vítězství (94), v počtu pole positions (97) a umístění na stupních vítězů (163). "Řekl jsem mu, že je pro nás výjimečný, protože jsme očitými svědky historie," citovala Vettela agentura Reuters.

"Je bez pochyby nejlepším jezdcem naší éry," přidal pilot Ferrari, který v Istanbulu dojel třetí. "Ale myslím, že je obtížné porovnávat jednotlivá období. Jak chcete srovnat Juana Manuela Fangia nebo Stirlinga Mosse s naší generací? To prostě nejde," přidal Vettel.

"Ale na tom nezáleží. Myslím, že každé období má jednoho nebo víc skvělých jezdců. A s ohledem na to, co dokázal, je Lewis jedním z nich," přidal Vettel, jenž šampionát ovládl v letech 2010 až 2013 v barvách Red Bullu. "Pro mě bude Michael (Schumacher) vždycky srdeční záležitost, ale co se úspěchů týče, tak je Lewis nejlepší," dodal.

Podle Vettela navíc Hamilton podal důkaz o vlastní velikosti také vítězstvím na mokré a kluzké trati. Po nevýrazné kvalifikaci mu na startu patřilo až šesté místo a v závodě to dlouho nevypadalo, že by vůbec mohl pomýšlet na stupně vítězů, natož na samotnou výhru.

"Když budeme upřímní, tak to rozhodně nebyl jeho závod a stejně vyhrál," uvedl Vettel. "Opět předvedl neuvěřitelný výkon, takže všechno, co dokázal, si bez nejmenších pochyb zaslouží," prohlásil třiatřicetiletý německý pilot.

(čtk)