Máme skutečnou demokracii?

Skutečně. Máme skutečnou demokracii, tj. vládu lidu, nebo profláknutých starostů, doktorů (všeho druhu), inženýrů, bankéřů, ředitelů?

Bylo pár dnů před volbami do krajských zastupitelstev a Senátu PČR a v našich poštovních schránkách, ale i na billboardech (a jiných veřejných zařízeních, například na zadních sklech autobusů) se nám představili (často šklebili anebo se nám smáli) kandidáti politických stran a hnutí. Člověk se nestačil divit, jak ubohými slogany a hesly byly jejich podbízející se tváře doprovázeny.

Ve Zlínském kraji (odkud pocházím) se to hemžilo natolik stupidními slogany, že snad nemělo ani smysl přemýšlet o tom, co který kandidát je nebo není, resp. při jeho případném zvolení bude schopen pro občany udělat nebo jak chce svou činností k jejich blahu přispět. Tak například jeden slogan, v tomto případě ODS, konstatoval, že prý »Postavíme kraj na nohy«!. No, nějak mi ušlo či jsem si nevšiml, že by Zlínský kraj padal na hubu, nebo se plazil po kolenou, a proto je potřeba jej »postavit na nohy«! A propos, pokud to někteří politici takto viděli, tak to jen díky jim samotným.

Heslo ČSSD nám voličům zase oznamovalo, že kandidáti ČSSD při jejich zvolení »Vrátí kraji dobrého hospodáře«! Ptám se, kam že se poděli ti dobří hospodáři, když je ČSSD teprve hodlalo nainstalovat? Není to snad důkaz toho, že se do dnešní doby hospodařilo s nedobrými hospodáři? Zbytečná otázka, není-liž pravda! Jiný billboard nás zase informoval o tom, že nově zvolení »zástupci lidu«, budou-li zvoleni, hodlají »Uzdravit náš kraj«. Otázka ovšem je, zda je nemocný kraj a jeho lidé, nebo jeho současné, bývalé (a nepochybně tomu tak bude i u nastávajícího) vedení, potažmo zastupitelstvo kraje, protože »sliby se slibují, blázni se radují«! Z tohoto přísloví jasně vyznívá ona diagnóza, kterou trpí (nejen) náš »nemocný« kraj!

Lze pochopit, že každé takové či podobné volby s sebou nesly nepřeberné množství slibů a předsevzetí, které se (alespoň v podmínkách české demokracie) jen málokdy podaří splnit. A ne vždy jen z objektivních důvodů. Jak jedno naše přísloví říká: »Slibem nezarmoutíš«, jiné zase, že »Účel světí prostředky«, nemluvě o dalším přísloví, podle kterého »Slíbené vydrží stejně, jako uzené!« To ovšem neznamená, že by se ve Zlínském, stejně jako v jiném kraji, naprosto nic nedělalo, nebudovalo, že by se neinvestovalo. Jenže už nikdo neřekne, kolik peněz se neproinvestovalo, ale rozkradlo, uplatilo, »odklonilo« či prostě zdefraudovalo! O tom se mlčí, na druhé straně o to více se ti noví, zaručeně poctiví, čestní, spolehliví a odpovědní kandidáti mohou ohánět různými nesmyslnými hesly a sliby (celorepublikově je to neuvěřitelné množství iracionálních, oblbujících, nereálných a kandidáty k ničemu nezavazujících sloganů a hesel).

V poslední době se v Česku hodně, často a rádo nejen mluví, ale také bojuje o záchranu »naší demokracie«. Ponechme stranou logiku a relevantnost tohoto nesmyslného úsilí, které prosazuje zejména Milion chvilek, ale rovněž řada pravicových politiků, kterým chybí větší volnost a svoboda nejen ve svobodě slova, ale hlavně ve svobodě podnikání, šíření scestných myšlenek, ideologie, v dehonestaci a diskreditaci životních realit a jiných nelogických a nesmyslných požadavků (viz předseda Senátu Vystrčil!).

Je-li řeč o demokracii, je třeba si připomenout, co demokracie znamená, jak je naplňována či realizována. Konstatování, že demokracie znamená v překladu »vláda lidu«, zná snad každý středoškolák, a měl by znát i každý politik, jedno na jaké úrovni. Skutečná demokracie je, resp. by (pokud bude) měla být tou hlavní ideologickou motivací pro život v naší společnosti. Nabízí se však otázka, je tomu skutečně tak?

Z pohledu statistiky, kterou tvoří přesný přehled nepřesných čísel, zjistíme, jak je u nás »demokracie« aplikována. Především je třeba upozornit na skutečnost, že tímto konstatováním není společenská vrstva zvaná »inteligence« vylučována z pojmu lid, nicméně tato »kasta« má své přednosti a privilegia, která jdou zcela jednoznačně na vrub ostatního »lidu«. Při pohledu na kandidátní (jmennou) listinu pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje (a jistě tomu nebylo jinak ani na kandidátních listinách jiných krajů), nebylo na seznamu snad člověka, který by pocházel z toho společenského spektra, kterému se říká »dělník«, nebo »dělnice», jako např. soustružník, jeřábník, zedník, pekař, zemědělec, dojička, řidič autobusu apod., nebo také lůza či verbež.

To kandidátů s tituly MUDr., JUDr., Ing., PaedDr., Mgr., Bc., starosta, místostarosta, ředitel firmy, člen představenstva, bankéř, resp. »chudý« sportovec, zpravidla bývalý reprezentant, mistr světa apod., těch je tam přehršel. Při neexistenci dělnických povolání vlastně jenom a pouze oni.

Máme-li v této souvislosti uvažovat o podstatě výše zmíněné demokracie, pak není od věci se ptát, zda lidé dělnického, v lepším případě zaměstnaneckého původu jsou součástí naší demokracie, tedy »vlády lidu«, když je zcela evidentní, že zastoupení této společenské vrstvy, které je ve společnosti absolutní většina, není (až na vzácné výjimky) v místních, krajských orgánech veřejné správy, resp. místních vládách, o republikové vládě nemluvě.

Z uvedeného vyplývá, že společenská vrstva, zvaná inteligence (dříve z důvodů rozlišení intelektuální inteligence od té ostatní existoval pojem pracující inteligence, tedy vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří na rozdíl od intelektuálů-umělců žijících na volné noze, byli zaměstnaní ve výrobní sféře, institucích apod.), má ve společnosti nejen početní, ale hlavně vedoucí, rozhodující postavení a hlavně slovo. Jak výše zmíněno, nelze tuto vrstvu vylučovat z pojmu lid, nicméně v oblasti vládnutí ve společnosti má skutečný dělný lid pramalou, lépe řečeno žádnou, moc.

Otázka je, zda můžeme mluvit o tom, že u nás máme demokracii, nebo si to pleteme s pojmem plutokracie či oligarchie? Jistě se proti takovému konstatování ohradí nemálo dotčených, nicméně při pohledu na kandidátní listiny, a je jedno, zda jde o parlamentní, krajské či senátní volby, jednoznačně převládá zastoupení inteligence, případně postavení, které s dělnickým charakterem má sotva co společného.

Jinými slovy necháváme se ohlupovat tvrzením, že máme demokracii, dokonce o ni Milion chvilek, pražská kavárna, havloidi, sluníčkáři a jiní ochránci demokracie bojují a zachraňují ji, ale ve skutečnosti bojují za udržení, resp. posílení svých pozic a vlivu, zatímco proklamovaná demokracie je jen falešnou deklamací, jak zvrátit narůstající nesouhlas a nepokoje té části obyvatelstva, která by měla tvořit základ skutečné vlády lidu, alias demokracie, která však nevládne, je ostrakizována a ve společenském životě nestoudně podváděna. Podváděna lidmi, kteří tvoří rádoby (falešnou) »demokracii«, ve skutečnosti vytvářejí plutokratickou, oligarchickou společnost, se kterou nám zcela nedemokraticky vládnou. Aby svou nefér hru nějakým způsobem zakamuflovali, jeden o druhém se pak (závistivě) vyjadřuje, že není demokrat, ale je oligarcha apod.

V souvislosti s charakterem naší společnosti, že jsme demokratickým státem, je třeba si také uvědomit, že současný společenský režim není demokratický ani náhodou, že se jedná o režim plutokraticko-oligarchistický, nebo ještě lépe korupčně protekcionářský. Stačí si vybrat. Je nesprávné, mluvíme-li o demokracii, tedy o vládě lidu, nemá-li v takové vládě opravdový dělný lid žádné zastoupení (pokud snad ano, jde o naprosto marginální, bezvýznamný počet, nemající vliv na všeobecné řízení, rozhodování a existenci jako takovou). Otázka je, kdy bude u nás na principu řeckých dějin aplikovaná opravdová vláda lidu, tzn. »demokracie«, abychom mohli mluvit o tom, že si musíme opravdovou demokracii chránit a také za ni skutečně bojovat. To, co se dnes děje, je jen dobře placené divadlo, snaha západních politických kruhů (rovněž se vydávajících za demokratické) o tlak na obyčejný lid, aby uvěřil jejich slovům, že hájí jejich zájmy a demokracii v Česku. Není to pravda!

Vládnou nám sice vzdělaní lidé, nicméně v problematice svých funkcí laikové, resp. neodborníci páchající více škody než užitku, o svých prospěchářských cílech nemluvě. Máme na kandidátkách stovky (údajně) čestných, poctivých, slušných a pracovitých lidí, otázka je, jak dlouho takovými zůstanou (pokud takovými skutečně byli). Zatím se jen potvrzuje skutečnost, že v první řadě jde těmto politikům o osobní zájmy, a zbyde-li čas, ochota a nějaké peníze, tak se občas dostane i té lůze či verbeži, jak je většina obyčejných občanů našimi »zástupci lidu« nazývána a chápána. Nebo je to jinak?

Jiří BAŤA