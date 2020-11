Ilustrační FOTO - Pixabay

Opice terorizují město

Tisíce opic vzaly útokem indické město Šimla, bývalou letní metropoli britské koloniální vlády. Primáti tam útočí na místní obyvatele i návštěvníky a často jim způsobují vážná zranění. Po dobu přísné celostátní karantény od března do června opustila většina makaků toto slavné horské letovisko s viktoriánskými budovami, které se tyčí proti Himálajím, a vydala se hledat potravu do okolních vesnic.

Jakmile se restriktivní opatření zmírnila, opice se vrátily. Nejméně 50 vyhladovělých zvířat začalo obyvatele pronásledovat. Opice kradou tašky s jídlem a koušou kolemjdoucí. Šimla má asi 160 000 obyvatel a je metropolí státu Himáčalpradéš. Přitahuje turisty, kteří se tam zejména v létě uchylují před vedrem, ale i opice, které se živí zbytky hamburgerů a pizzy. Šestačtyřicetiletý Nand Lál ukazuje zranění, která mu způsobily přímo na ulici opice. »Šel jsem kolem skupiny opic, když na mě zničehonic zaútočil dominantní samec a tři další opice se připojily,« vypráví. »Naštěstí jsem chytil hůl a odehnal je. Mám modřiny po celé hlavě i na obličeji. Bolí mě kousnutí na zádech,« řekl AFP. Musel dostat několik injekcí proti vzteklině.

»Lidé mají velký strach a nevědí, co dělat,« přidal se Kuldíp Čand Súd, bývalý soudce Nejvyššího soudu v důchodu. Ukazuje jizvu na noze, kde ho kousla opice, když seděl doma na terase. »Právě jsem si četl, když na mě najednou zaútočila velká opice,« říká. Mnoho domů ve městě má okna a terasy chráněné kovovými mřížemi. Opice neváhají vlézt do bytu a vyprázdnit ledničku. Přeplněné popelnice před hotely a restauracemi je také přitahují, říká Rádžéš Šarma, úředník zodpovědný za životní prostředí v Šimle. Když se zlepšil systém odvozu odpadků, mají opice problém. Ale jejich zvyky zůstávají stejné. Zmocní se všeho, co vidí. Když nic nenajdou, tak koušou. Dokonce i turistům, kteří přišli obdivovat chrám Jakhu, kde je jedna z největších soch boha-opice Hanumana v zemi, kradou sluneční brýle a vše, co se třpytí.

A pokud se nepouštějí do lidí, žere nebo ničí více než 130 000 opic v tomto státě ovoce a úrodu na polích. Každoročně tak způsobí ztráty za miliony dolarů. Opice jsou sice v této hinduistické zemi uctívány, nedávno je ale vláda označila za škodlivý druh, který by mohl být eliminován. Žádná oficiální kampaň na jejich vyhubení nebyla dosud vyhlášena, i když obyvatelé už stovky zvířat nelegálně otrávili. V Šimle stejně jako v dalších městech zahájily úřady kampaň sterilizace opic. Během pěti let jich bylo sterilizováno na 157 000. »Sterilizace je jediný prostředek, jak tuto populaci kontrolovat,« říká expert ve sterilizačním centru Šimly Púdža Kanvar. Opice už si ale zvykly, jak je lákají do klece na banány či chleba, a nedají se tak snadno chytit.

(čtk)