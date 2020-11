Ilustrační FOTO - Pixabay

Antigenní testy fungují!

Zprávy o nespolehlivosti antigenních testů jsou fámy, tvrdí čeští vědci. Spolehlivost těchto testů při správném použití dalece přesahuje 90 procent, zjistili při studii na odběrném místě v Brně.

Společnost Podané ruce, která zastřešuje provoz veřejného test-pointu na výstavišti v Brně, otestovala stovku lidí souběžně testy antigenními, testy PCR a testy na protilátky. Jejich účinnost je podle nich srovnatelná. Výsledky novinářům poskytli organizátoři Matěj Hollan s Jindřichem Vobořilem, ředitelem společnosti Podané ruce. Masivní nasazení antigenních testů by mohlo zabránit třetí koronavirové vlně v ČR, soudí autoři výzkumu. »Když se toto udělá, Vánoce můžeme úspěšně přečkat, můžou být příjemné, bezpečné a můžeme se vyvarovat třetí vlny a dalšího lockdownu,« řekl Hollan. Antigenní testy jsou výrazně levnější a rychlejší než jejich alternativy.

Výzkum zatím stál 400 000 korun a bude pokračovat.

Ve studii se objevily dva falešně negativní antigenní testy, v obou případech už pravděpodobně infekce doznívala. Naopak antigenní testy odhalily dva pozitivní lidi, u nichž výsledek v daném okamžiku neprokázaly laboratorní PCR testy.

Veřejný test-point na výstavišti odebere denně několik stovek vzorků od samoplátců. Kapacitu lze ale podle Vobořila v případě potřeby a zájmu rychle rozšířit a otestovat třeba třetinu Brňanů. »Sto tisíc lidí jsme schopní natestovat během dvou týdnů, to už by stačilo na to, aby přenos šel k nule,« uvedl Vobořil.

(ste)