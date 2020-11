Křik a účelová vyjádření

Nový šéf Milionu chvilek svolal demonstraci pomocí sociálních sítí. »Plamenný apel« z jeho úst a výzvy pravicových politiků negují snad vše, co lze. V době pandemie koronaviru vskutku podivný přístup. Boj o moc v naší zemi započal ve zcela nevhodný čas. Lidé takový atak jako COVID nezažili, vědci hledají řešení, lékaři, sestry, armáda, dobrovolníci i policisté pomáhají.

Milion chvilek tuto dobu využívá jako prostředek k uchopení moci, o kterou spolu s pravicovými příznivci tolik stojí. A co lidé, kteří potřebují pomoc? V tomto případě evidentně jeví nezájem. Opatření, která deklaruje vláda, se jim nelíbí a svá řešení nenabízejí. Výzva přes sociální sítě postrádá prosbu, kde by Milion chvilek chtěl pomoci těm, které koronavirus zasáhl, i těm, kteří o ně pečují. Že by nový šéf tohoto uskupení svůj zájem soustředil pouze na uchopení moci? Trochu podivný cíl v této těžké době.

Každý z nás si obrázek udělá sám. Mnohé COVID zasáhl a oni přehodnotili životní priority. Věřme, že se nám pandemii podaří zvládnout co nejdříve. To je naše největší přání.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny