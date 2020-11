Chátrající režim

Že kapitalismus není schopen řešit zásadní problémy, je historicky prokázáno. Celé jeho dějiny provázejí násilí, zabíjení civilních obyvatel, války, hlad a chudoba. Rozděluje svět a lidi v něm žijící na chudé a bohaté, na levnou pracovní sílu a ty, kteří žijí na úkor ostatních. Jedni se topí v penězích, druzí v dluzích a exekucích. Luxus versus žebráctví a bezdomovectví. Zlatá mládež, která neví, co s penězi, a děti rodičů, jež nemají na školní obědy, kroužky, dovolenou. To je ta vysněná svoboda, za kterou nadšenci cinkali na náměstích před 31 lety.

Dnes by mnozí z nich byli rádi, kdyby měli čím cinkat. Jenže získat klíče od bytu je pro většinu mladých lidí pohádka z říše snů. Na hypotékovou vábničku nedosáhnou, a pokud ano, tak s vidinou zadlužení se na celý život. I ti, kteří by si měli užívat podzim života, žijí ve strachu, že o ty klíče mohou kdykoliv přijít. Vysoké ceny bytů, nájmy ve výši, na kterou nedosahuje už ani střední vrstva.

To bylo řečí o králíkárnách! Co by dnes za ně mnozí dali. Přitom řada objektů dlouhá léta zeje prázdnotou. Mezi nimi byty luxusní, na které normální člověk nemá, ale také byty a celé domy, do jejichž údržby majitelé nedávají ani korunu. Někdy proto, že na to nemají, jindy z nezájmu či z čiré spekulace. Lukrativní pozemek pod nimi má vyšší cenu. Takže si počkají na statika, jenž je označí jako objekty, které mohou spadnout a ohrozit bezpečnost a životy lidí. Takových domů, kde by mohli lidé bydlet, nebo kde by mohly být jesle či mateřské a základní školy nebo sociální zařízení, jsou stovky a stovky.

Proto jsme se v KV KSČM Praha rozhodli na podnět naší komise mládeže na tento problém upozornit. Mladí komunisté vytipovali objekty a připravili transparenty a společně jsme na tyto němé chátrající svědky stejně chátrajícího kapitalistického režimu ukázali. Symbolicky 17. listopadu.

Já k tomu už jen dodám, že od roku 2014 je účinný nový občanský zákoník, na základě kterého může být soudně zabavena nemovitost, která chátrá, protože se o ni majitel nestará. Může propadnout ve prospěch státu nebo obce. Je načase tak učinit.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha