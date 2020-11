Památce českých studentů masakrovaných německými okupanty v roce 1939 se poklonili před Hlávkovou kolejí také pražští komunisté. FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

I dnes je potřeba dávka politické odvahy

Komorněji než obvykle probíhaly v mnohých městech ČR připomínky 17. listopadu, a jak je typické pro poslední tři desetiletí, většinou roku 1989, méně již roku 1939. Přitom platí, že nebylo-li by 17. listopadu 1939, nebylo by ani 17. listopadu 1989. Z velké části se aktivity přesunuly do on-line prostoru. Státní svátek byl opět Mezinárodním dnem studentstva.

Před Hlávkovou kolejí v Praze, kde se tradičně každoročně koná pietní shromáždění pořádané Nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za součinnosti protifašistických bojovníků, vysokých škol a studentských svazů, od 9. hodiny kladli zástupci státních orgánů, akademické obce, samosprávy a různých organizací a spolků květiny. Věnce zde položili reprezentanti Kanceláře prezidenta republiky (prezident Miloš Zeman zaslal kytici), Senátu, Poslanecké sněmovny, jménem kabinetu přišla položit věnec místopředsedkyně vlády Alena Schillerová (za ANO). Před pamětními deskami připomínajícími odkaz mecenáše české vědy, kultury a vzdělanosti Josefa Hlávky a druhou oběť demonstrací proti německým okupantům, Jana Opletala (první obětí byl pekařský pomocník Václav Sedláček), byly také položeny květinové dary Univerzity Karlovy, ČVUT, VŠCHT, Akademie věd ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, zástupců studentských spolků, Hl. města Prahy ad.

Věnec Nadace Nadání zavěsili profesoři Ivan Wilhelm, někdejší rektor UK, a profesor Pavel Kalvach, kterého k Hlávkově koleji doprovodila jeho vnoučata. »Vzal jsem vnoučata s sebou proto, aby pochopila události poznamenané extrémní brutalitou německých nacistů, kteří odvlekli nevinné české studenty na smrt,« řekl naší zpravodajce. Mladé nastupující generaci ukázal i nedaleký chrám svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde sváděli v červnu 1942 svůj statečný boj čs. parašutisté a kde také v nerovném boji s přesilou padli. »Navíc je důležité, aby děti pochopily, že národ a jeho zástupci mají úctu k těmto událostem a slibují si z nich polepšit lidské charaktery i pro doby budoucí,« dodal Haló novinám s tím, že naše společnost, v níž nastává jistý »soumrak rozumu«, potřebuje pobídnutí.

Současní studenti čelí také výzvám

U Hlávkovy koleje si památku českých vysokoškoláků perzekvovaných německými nacisty již od 28. října 1939 - kdy se uskutečnila spontánní demonstrace na podporu Československa proti okupaci, přes Opletalův pohřeb 15. listopadu, brutální bití studentů a jejich odvlečení do nacistického koncentračního tábora - připomněli také pražští komunisté. »Je velmi důležité si tyto události neustále připomínat, obzvláště pak proto, že současný režim na úkor připomínky roku 1939 slaví a propaguje svátek připomínající rok 1989, ve kterém tento režim sám sebe legitimizuje. My ale nesmíme nikdy zapomenout na říjen a listopad roku 1939, na měsíce odvahy, ale i okupantské zpupnosti a brutality,« řekl ve svém vystoupení student Karlovy univerzity Roman Čučela. Obětí nacistického zrůdného režimu, jak pokračoval Čučela, se stalo české vysokoškolské vzdělání jako takové, protože Němci zavřeli na celou dobu protektorátu české vysoké školy.

V noci z 16. na 17. listopad 1939 vpadli němečtí policisté a SS na české koleje v Praze, Brně a Příbrami a začali studenty bít a odvážet. Devět představitelů studentských organizací bylo ihned popraveno. Jedním z Čučelou připomenutých byl židovský levicový mladý muž jménem Marek Frauwirth, jenž působil v Jednotě nemajetných a pokrokových studentů a Společnosti přátel demokratického Španělska. Poté bylo 1222 studentů, jak vyčíslil historik Jozef Leikert, transportováno do Sachsenhausenu, odkud se zdlouhavě a těžce navraceli domů. Někteří zaplatili svým životem.

I v současnosti je třeba, aby studenti stáli za svou věcí a je k tomu potřeba dávka odvahy, pokračoval Čučela. Studenti čelí jiným výzvám, jako jsou rostoucí nájmy, klimatická krize, stále hrozící zavedení školného na vysokých školách. »Jedinou možností, jak se jim úspěšně postavit, je boj proti systému, který za těmito problémy stojí – boj proti kapitalismu,« řekl účastníkům s tím, že čeští studenti v tomto nejsou osamoceni, protože studenti ze všech zemí stojí proti stejným výzvám a proti stejnému nepříteli. Proto je třeba se tak jako v minulosti organizovat a bojovat za své zájmy, zakončil mladý řečník.

Vzpomínkové akce se zúčastnili první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová, místopředseda KV a předseda pražské Komise mládeže Luboš Petříček ad.

Kounicovy koleje

Představitelé brněnské Masarykovy univerzity si při komorním pietním aktu v prostorách Kounicových kolejí připomněli hrůzy druhé světové války. U příležitosti Mezinárodního dne studentstva položili věnce k Památníku obětí nacistické totality. Aktu se zúčastnil rektor Martin Bareš, předseda akademického senátu Josef Menšík a předseda studentské komory Jiří Němec, uvedla na svém Facebooku univerzita.

V areálu Kounicových kolejí nacisté za druhé světové války popravovali zatčené české vlastence nejen z řad vysokoškoláků a jejich učitelů.

(mh)