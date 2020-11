Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda žádá dalších 30 dnů

Vláda žádá Sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o 30 dnů do 20. prosince. Návrh schválila v pondělí. Nouzový stav zatím platí do 20. listopadu. Poslanci žádost posoudí zítra.

Vláda i naposledy žádala poslance, aby umožnili prodloužení o 30 dnů, zákonodárci však připustili jen 17 dnů navíc. Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav 66 dní od 12. března do 17. května.

Platnost nouzového stavu vyžaduje všech pět pásem opatření v novém protiepidemickém systému (PES) ministerstva zdravotnictví. Už nyní je na jeho trvání navázána řada opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden při představení hodnocení PES uvedl, že bez nouzového stavu by byla opatření předvídaná tabulkou pouze doporučeními. V ČR je pátý den v řadě rizikové skóre na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření. V současnosti v ČR platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo vládě zmírnění opatření. Mohlo by platit zřejmě od příštího pondělí.

Vláda smí nouzový stav vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně musí vymezit, která práva a v jakém rozsahu se omezují. Nouzový stav je možné vyhlásit nejdéle na 30 dnů, s prodloužením pak musí předem souhlasit Sněmovna. Dříve byl nouzový stav vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Ministerstvo vnitra v červnu připravilo novelu, podle které by bylo možné vedle nouzového stavu a stavu ohrožení státu nově vyhlašovat také stav nebezpečí na celostátní úrovni. Nyní existuje jen na krajské. Podle ministerstva by měl předpis umožnit reagovat lépe například na pandemii, sucho či kybernetické útoky než nynější nouzový stav. Zatím však vláda tuto možnost nemá a chce-li například omezit shromažďování, je pro ni nouzový stav naprosto nezbytný.

