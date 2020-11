Třetí peruánský prezident ve dvou týdnech

Peruánský parlament si v pondělí do svého čela zvolil liberálního poslance Francisca Sagastiho, který se tak v následujícím týdnu pravděpodobně stane prozatímním prezidentem. Informovala o tom agentura AP.

Peru zmítá politická krize a země se ocitla bez hlavy státu, když její parlament minulý týden kvůli obvinění z korupce odvolal prezidenta Martína Vizcarru a v neděli po masových protestech rezignoval Manuel Merino, který ho ve funkci nahradil. Pokud by nerezignoval, parlament by ho nejspíš odvolal, odchod dočasné hlavy státu žádaly všechny politické strany zastoupené v zákonodárném sboru.

Francisco Sagasti. FOTO - Wikimedia commons

Šestasedmdesátiletý liberál Sagasti získal v peruánském jednokomorovém Kongresu dostatek hlasů na post předsedy a podle peruánských zákonů by tak měl zemi dovést do dubnových voleb.

K volbám měla zemi přivést i předchozí hlava státu Merino. Peruánci však ve dnech po Vizcarrově odvolání opakovaně vyšli do ulic a společně s některými odborníky tvrdili, že poslanci jeho sesazením porušili ústavu. Požadovali také odchod Merina z nejvyšší funkce.

Při rozsáhlých protestech, které se konaly po celé zemi, byla zraněna více než stovka lidí, desítka z nich kvůli střelbě bezpečnostních složek. Poté, co se objevily zprávy o úmrtí dvou demonstrantů na následky střelných zranění, se k volání po Merinově rezignaci přidali i politici.

Vizcarra se do čela země dostal před dvěma lety z pozice viceprezidenta poté, co kvůli obvinění z korupce odstoupil prezident Pedro Pablo Kuczynski. V Peru jsou kvůli korupci nyní stíháni či už odsouzeni všichni žijící exprezidenti. Vizcarru zatím vyšetřuje prokuratura kvůli přijetí úplatku v době, kdy byl guvernérem. Vizcarra obvinění odmítá. Navíc mnozí komentátoři tvrdí, že za jeho odvoláním stály osobní zájmy poslanců. Je možné, že se do věci ještě vmísí nejvyšší soud, Merino ho k tomu ve svém rezignačním projevu vyzval.

(čtk)