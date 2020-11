Ilustrační FOTO - Haló noviny

Biden začíná s »kostlivcem ve skříni«

Kdo se pohybuje v politice na vysoké úrovni dlouho, může mít ukryté »kostlivce ve skříni«, což se nevyhnulo ani nově zvolenému americkému prezidentovi Josephu Bidenovi.

Připomněl mu to prakticky hned po ohlášeném vítězství komentátor televizní stanice CNN Nick Robertson, když citoval Bidenův výrok z roku 2016, tedy ze sklonku kariéry amerického viceprezidenta. Joe Biden tehdy obhajoval absurdní požadavek ovládnutí Krymu. Prohlásil: »Daný region by mohl sloužit jako skvělá základna NATO a amerických ozbrojených sil.« Podle komentátora říci něco takového dva roky po ruském ovládnutí poloostrova může být jen dokladem, že viceprezident podlehl bludům, nicméně prý za to úplně nemohl, nebylo to jeho přání, v podobném duchu se vyjadřoval i prezident Barack Obama. Sice mnohem zaobaleněji, avšak »krymskými sny« se zabýval také. Bidenovi teď tohle prohlášení přináší nepřímo potíže. Moskva mu jeho výrok nezapomněla a nevěří mu. Dokonce až tak, že stále doufá, že důležitého prodloužení smlouvy START-3 dosáhne s odcházejícím prezidentem.

Důležitá smlouva

Jednou už bylo na dosah, před měsícem tvrdil Donald Trump, že podpis je na spadnutí. Po letních výrocích, že Washington si představuje »vylepšení« smlouvy a rozšíření jednání o ní o Čínu, šlo o obrat komentátory vysvětlovaný jako přání dosáhnout před volbami hmatatelného zahraničně politického úspěchu. Nakonec k podpisu nedošlo, termín voleb se natolik přiblížil, že se to podle americké strany »nestihlo«. Podle ruských komentářů se volby skutečně tak přiblížily, že by Moskva riskovala. Podpis by se mohl stát záminkou k dalšímu kolu protiruské kampaně, když by demokraté začali líčit Trumpa jako »ruskou loutku«. Nebylo by to poprvé, a Rusko považuje smlouvu START-3 za příliš důležitou, než aby se kvůli ní nechalo vtáhnout do politických hrátek. Teď už je po volbách a Moskva si může dovolit gesto. V jejích očích může být nabídka, aby jadernou dohodu uzavřel Trump, jakousi náplastí na jeho neúspěch a výrazné gesto na »odchodnou«. Spíš však o tolik nejde, když se Trumpovi nebude chtít, ani se žádná dohoda uzavírat nemusí. Stačí, když obě strany po únorovém vypršení dohody z roku 2010 prohlásí, že se jí budou nadále držet. Příklad z minulosti existuje. A Bidenovi by to přineslo první politické body, nakonec smlouvu uzavíral Obama.

Málo nového v »nové« politice

Podle Robertsona v »nové« zahraniční politice, kterou slibuje Biden, toho vůbec tolik nového nebude a vztahy s Ruskem se rychle nezlepší, pokud vůbec. Demokraty vedená protiruská kampaň, která se točila kolem vyšetřování ruského vlivu na minulé prezidentské volby, sice »vyšuměla«, ale v povědomí Moskvy zůstává, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vyjádřil obavu, aby sjednocování rozdělené Ameriky nezačalo dalšími protiruskými kampaněmi.

Nic nového Robertson neočekává ani ve vztahu k Izraeli. Biden už před volbami prohlašoval, že americkou ambasádu z Jeruzaléma stěhovat nebude. Při samotných volbách se navíc ukázalo, že významnou skupinou, která pro Bidena hlasovala, se stali američtí židé. Tak významnou, že se izraelské velvyslanectví ozvalo s hněvivým pokáráním »souvěrců«.

Nejspíš je ještě brzy odhadovat mocenské skupiny v nové administrativě, ještě nejsou známa jména nových ministrů, tajemníků a poradců, americká média si však všímají, že do křesla stálé zástupkyně USA v OSN by mohla zasednout Hillary Clintonová, což není post významný, ale viditelný, dobrá »penze«. Zřejmě větší roli bude hrát nová viceprezidentka Kamala Harrisová.

Nepřítel, s nímž se nejedná

Bývá řazena k levici v demokratické straně, ovšem vyjadřuje pochopení pro Izrael. Její manžel Douglas Emhoff je žid. Američtí komentátoři spekulují, že Biden bude mít tolik starostí s urovnáním vnitropolitických rozporů, že starost o cizinu přenechá Harrisové. Navíc se Emhoff nechal slyšet, že přeruší svou kariéru právníka a stane se »druhým mužem« Spojených států amerických. Jízliví komentátoři tvrdí, že se jen »vymění škatule«, Jareda Kushnera prostě vystřídá Doug Emhoff.

Podle Robertsona to může mít vliv na očekávané »oteplení« vztahů s Íránem. Biden by si ho nejspíš přál, jadernou smlouvu s Íránem uzavřel Obama, jenže za uplynulé roky se mnohé změnilo, Izrael se ještě více vyhrotil do protiíránské podoby a nedávno získal »nové přátele« v Perském zálivu, kteří ho v nepřátelství vůči Íránu podporují. Změnila se i nálada v Teheránu, kde výrazně posílili radikální konzervativci, kteří považují USA za nepřítele, s nímž se nejedná.

(pe)