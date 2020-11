Exministr Vojtěch v Krajské zdravotní

V pondělí zvolené vedení Ústeckého kraje odvolalo na svém prvním zasedání rady představenstvo i dozorčí radu společnosti Krajská zdravotní (KZ), která v regionu spravuje pět nemocnic.

»Do představenstva byl zvolen ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek, bývalý ředitel litoměřické nemocnice Leoš Vysoudil, lékař Ondřej Štěrba, vědec v oboru fyzikální chemie Josef Šedlbauer a exministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který přislíbil, že nám se svými zkušenostmi a kontakty pomůže,« řekl nový hejtman Jan Schiller (ANO).

Exministr zdravotnictví Adam Vojtěch. FOTO - Wikimedia commons

Ve funkci skončil třeba předseda představenstva Jiří Novák nebo místopředseda Radek Scherfer. Nové představenstvo bude jednat o pozici generálního ředitele Petra Fialy.

Dalším důležitým úkolem nového vedení kraje teď bude sestavení rozpočtu na příští rok, který bude muset kvůli epidemii počítat s menšími příjmy od vlády. Schiller, který je zatím i poslancem, přitom na jednání Sněmovny nehlasoval pro větší kompenzace pro kraje. »Kraj je součást státu. To znamená, že pokud je tu krize státu, je to i krize kraje a měst. Volání po tom, že by měly dostat náhradu, neuznávám. Bohužel nám ty peníze budou chybět. Na druhé straně mi vadí, že na jaře bylo rozdáno 70 milionů podnikatelům bez jakéhokoli závazku,« řekl Schiller.

Na posledním jednání předchozí zastupitelé schválili, že kraj s dluhem 1,2 miliardy si vezme další úvěr 1,5 miliardy korun na investice. Kraj také ručí za miliardový úvěr KZ a zavázal se, že bude v příštích dvou letech KZ sanovat ročně 300 až 400 miliony korun. Navíc kupuje za 120 milionů korun litoměřickou nemocnici a dalších 500 až 600 milionů korun má během pěti let investovat do rumburské nemocnice na Děčínsku. Zda nové vedení půjčku využije, ještě není jisté. »Měli jsme k dispozici zatím jen pracovní verzi rozpočtu. Budeme se dívat, zda a jak jsou úvěry nasmlouvány a zda jsou tyto finance potřebné a kde. Projednáme to v rámci přípravy rozpočtu, do níž se chceme pustit co nejdříve,« uvedl hejtman. Zastupitelstvo se kvůli rozpočtu sejde v polovině prosince.

(zku)