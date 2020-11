Ilustrační FOTO - Pixabay

Hrad i Sněmovna si polepší, Senát bude mít méně

Rozpočty Kanceláře prezidenta republiky i Poslanecké sněmovny se v příštím roce zřejmě zvýší. Hrad by měl mít o 3,5 milionu korun víc než letos, Sněmovna by si mohla přilepšit asi o 45 milionů. Naopak rozpočet Senátu by měl o deset milionů korun klesnout. Návrhy rozpočtů na příští rok doporučil schválit rozpočtový výbor.

Sněmovní rozpočtáři návrhy schvalovali již na jaře a vláda je pak zapracovala do návrhu celkového rozpočtu, který v říjnu předložila dolní komoře.

Kancelář prezidenta republiky by měla mít v rozpočtu na příští rok téměř 423 mil. Kč, což je proti letošku asi o 3,5 mil. Kč víc. Navýšení odpovídá částce určené na financování projektu na podporu biodiverzity a obnovy krajinné struktury v Lánské oboře. Projekt má na starosti Lesní správa Lány a peníze na něj získá prostřednictvím příslušného operačního programu z evropských fondů. Na běžné výdaje prezidentské kanceláře je určeno 134 mil. Kč, což odpovídá letošní schválené částce. Lesní správa Lány by měla dostat provozní dotaci zhruba 26 mil. Kč a Správa Pražského hradu asi 211 mil. Kč. Na plat prezidenta je vyčleněno 3,6 mil. Kč.

Rozpočtový výbor začátkem října schválil přesun 215 milionů korun z vládní rezervy do rozpočtu Hradu. Peníze má dostat Správa Pražského hradu kvůli propadu příjmů z turismu, pronájmu a nižšího zájmu o konání společenských akcí, který způsobila pandemie koronaviru. Prezidentský kancléř Vratislav Mynář za to dodatečně poděkoval. Současně informoval, že ztráty z tržeb a hlavní činnosti u Správy pražského hradu překročily k 1. listopadu půl miliardy korun.

Sněmovnu čeká rekonstrukce vstupních prostor

Sněmovna by měla mít v rozpočtu 1439 mil. Kč, což je asi o 45 milionů více než letos. Kvůli sněmovním volbám se zvyšuje například objem peněz na odchodné poslanců. Sněmovní kancléř Jan Morávek poslance informoval mimo jiné o tom, že se na straně provozních výdajů podařilo ušetřit téměř 14 mil. Kč výběrem levnějších dodavatelů. »Je tady vidět snaha o úspory,« konstatovala předsedkyně výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Poukázala například na to, že se nepočítá s nárůstem objemu peněz na platy zaměstnanců.

Na investice je v návrhu určeno 55 milionů. Sněmovní kancelář plánuje mimo jiné rozsáhlou rekonstrukci vstupních prostor v hlavním vchodu ve Sněmovní ulici. Investiční výdaje na tuto akci se předběžně odhadují na 12 milionů korun, uvedl kancléř.

Senát by měl mít v rozpočtu 636 mil. Kč, což je téměř o deset milionů korun méně než letos. Pro Senát není příští rok volebním rokem a v návrhu rozpočtu je tato skutečnost zohledněna, informovala poslance senátní kancléřka Jana Vohralíková. Část peněz chce Senát čerpat z nevyčerpaných peněz z předchozích let.

Výbor podpořil změnu platů ústavních činitelů

Rozpočtový výbor se zabýval také novelou Pirátů, KDU-ČSL a Starostů, která počítá se zmrazením platů ústavních činitelů včetně soudců v příštím roce na letošní úrovni. Výbor podpořil pozměňovací návrh, s nímž přišli předsedové klubů ANO, ČSSD a Pirátů Jaroslav Faltýnek, Jan Chvojka a Jakub Michálek, aby se platy politiků a dalších ústavních činitelů odvíjely od roku 2022 od průměrné mzdy v celé ekonomice. Dosud se vypočítávaly od průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Pro návrh hlasovalo všech 15 přítomných členů výboru. Sněmovna by měla o tomto návrhu hlasovat již v pátek.

Základní měsíční plat poslance a senátora by v příštím roce zůstal na letošní úrovni 90 800 korun. Základní plat prezidenta by i nadále činil 302 700 korun hrubého a premiéra 243 800 korun. V roce 2022 by se pak odvíjely od toho, jaká bude letošní průměrná hrubá mzda v celé ekonomice, neměly by být ale nižší než v příštím roce. Z predikce ministerstva práce uvedené v důvodové zprávě k pozměňovacímu návrhu vyplývá, že základní plat poslance by mohl být v roce 2022 92 600 korun.

