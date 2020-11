Čas nevhodný na politikaření

Koronavirus - pandemie, kterou nikdo nečekal. Lze jen stěží předvídat, co nás v životě potká. Žádný z vědců ani politiků neznal cestu, jak chránit člověka před tímto atakem. Lidé umírají, lékaři a zdravotníci pracují s vypětím sil. Pomáhají dobrovolníci, armáda, hasiči i policisté. Vize nezaměstnanosti a ekonomického propadu se zvyšuje. Nepochopitelný je nárůst agresivity i vzájemného napadání.

Na řešení čeká velké množství problémů. O to více je nepochopitelný tlak na urychlené uvolňování různých omezení. Zvláště po zkušenostech, které máme, by toto měli rozhodovat odborníci. Nic není důležitějšího než lidský život. To je nutné si plně uvědomovat dnes a denně.

Někteří politici zřejmě v rychlém rozvolnění vidí zvýšení svých preferencí. Začal totiž boj o vítěze nadcházejících parlamentních voleb a tyto aktivity odsunují do pozadí řešení pandemie nového typu koronaviru. Objevují se i různé podivné podpásovky, lidé se nestačí divit. Mají totiž zcela jiné starosti – jak zaplatit nájem, mít peníze na potraviny a zda budou mít práci. Není se co divit, že různé politické hrátky je příliš nezajímají.

Úkolem KSČM je snaha pomoci občanům a prosazovat vše, co jim život usnadní, a o to se opravdu snažíme. Politická scéna by měla odložit nic neřešící vzájemné napadání a s velkou intenzitou začít řešit problémy reálného života.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny