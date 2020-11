Složitost dnešní doby

Náhodnému pozorovateli, lhostejno zda je členem či sympatizantem té či které politické strany či politického hnutí, se dnešní doba může jevit velice složitě, nepřehledně. Tím oprávněně může sdílet existenční obavy nejen o sebe či své blízké. Na druhou stranu řada lidí přizná, většinou v dvoustranném rozhovoru, vážné existenční obavy. Zároveň přizná, že je řeší, až padne-li takzvaně kosa na kámen. Přiznávají, že nevyjdou ze základního příjmu vyplývajícího ze zákonem stanovené osmihodinové doby, a také to, že většina z nich hledá různé formy legálních či nelegálních dalších přivýdělků. Setkal jsem se i v jednom rozhovoru s bulharským strojvůdcem, který narovinu řekl, že má-li poplatit ubytování, skromné živobytí a něco posílat domů a malinko šetřit, pak prostě bezpečnost práce jde stranou a musí jezdit pro dvě železniční společnosti bez ohledu na zákonné přestávky v práci. Zaznamenal jsem mnoho rozhovorů za poslední dva roky, ten nejsilnější a možná jeden z prvních se odehrál na Slovensku v Ružomberoku, kdy mi jeden senior řekl: »Jsem a budu komunistou, ale nikdy jsem se neměl lépe než nyní a nemám žádný důvod je volit, i když členské příspěvky platím.« Utekly necelé dva roky, a tak jak velice často vlakem křižuji Českou republiku, slýchám tyto názory stále častěji.

Synonymum žití na dluh se stalo mantrou, a pokud se »něco« ekonomicky nezhroutí, je to reálný scénář, čím se střední generace bude řídit. Řada seniorů má oprávněné obavy o svou budoucnost. Pět tisíc Babišova miliardářského nápadu jim řeší dobu sváteční, adventní a velice složitě se s tím polemizuje. Potvrdí, že chtějí jistotu penzi, zejména starobních a invalidních. Na druhou stranu je pro ně penzijní reforma zprofanovaná mantra téměř všech parlamentně zastoupených stran a hlavně ji vnímají jako téma, které podobně jako sinusoida plní každé volební období. Vnímám, že to není správné, a také vnímám, že lidé, kteří stáli 17. listopadu na náměstích roku 1989, volali především po ekonomických změnách, věřili disidentu a ti předáci dřívějšího ROH, kteří rozbíjeli jednotné odborové hnutí následující rok 1990, v dnešní době se stávají skupinou seniorů. Člověk si často přizná vlastní chybu, ne zcela správný impuls, kterým se dal strhnout, ale většinou to řeší lhostejností a rezignací na dění kole sebe a větším či menším brbláním a nadáváním.

Levice je opravdu ve složité situaci. Vidím velký problém v uvědomění si samotných činovníků levice skutečnou situaci levicového hnutí. Střední ani starší generace nevidí reálný důvod ji volit. Ostatně politické hnutí a politické strany nabízejí přibližně stejné programové věci. Lze zaujmout dlouhodobými programovými body, ale je třeba přehodnotit strategii a taktiku jejich dosahování. Levičáckými výkřiky obarvenými ekologickými pozlátky toho dlouhodobě dosáhnout nelze. To neznamená, že ekologie nemá být jedním z hlavních témat levice, vedle obhajoby lidské práce a důstojné odměny za ni. Takové, která umožní žít bez zadlužování od narození po celý život.

Pro levici je tu však ještě moment zcela lstivé, celou Evropou, včetně Evropské unie, jejích orgánů Evropské komise, Evropského parlamentu, se táhnoucí a stupňující se vlny nenávistného antikomunismu a především rozdělování společnosti. Mocné vládnoucí elity a nadnárodní kapitál zvolily strategii, v době covidové pandemie nanejvýš pro ně sebezáchovnou, rozdělit společnost, a tak ji ovládat a řídit. Národní stát, buržoazní parlamentarismus je dávno mrtvý. Jeden nejmenovaný redaktor se opovážlivě vyjádřil o událostech v carském a posléze Kerenského Rusku. Pro levici, a zejména komunistickou, však platí nepodceňovat pohyby ve společnosti, být k nim empatičtí a pokorně jim naslouchat. Činovníkům levice by se dnešní doba neměla jevit nepřehledně, ale zcela zřetelně jako mocenský souboj kapitálových skupin, to jak ve volebním zápasení, tak ve snaze přerozdělit si svět neokoloniálními válkami.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM