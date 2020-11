Budeme vést válku nekonvenční! Budeme?

V pořadu paní Jílkové (ČT1) Máte slovo jsme se minulý týden měli dozvědět, jak je to s těmi deseti miliardami navíc pro armádu. Jiří Dolejš a nedávno ještě sloužící plukovník čelili ženskému voji srdnatě bojujícímu proti jakémukoli snížení prostředků na novou výzbroj. Nechci předjímat jednání ve Sněmovně, ač souhlasím s Jiřím Dolejšem, že vlastně jde o dobrý kšeft pro zbrojařské firmy, především ty zpoza našich hranic, ale zaujala mě jedna myšlenka, která tu od ženského voje zazněla. Prý, podle něj, musíme být dobře vyzbrojeni, protože »budeme vést války nekonvenční«.

Především nevím, že bychom vůbec chtěli vést válku. Rusko a Čína jsou od nás daleko, a zvláště Rusko, pokud by se sápalo na naši malou zemi, jak lze občas zaslechnout v mainstreamových médiích a zřejmě si přečíst s patřičným zdůvodněním ve zprávě BIS, jež my ostatní, alespoň podle paní Černochové, neznáme, spáchalo by tak vlastně sebevraždu. Proti němu totiž stojí přesila poslušných »demokratických« států sdružená v paktu NATO. Pokud si ovšem dobře pamatuji, pak vojáci Aliance válčí už řadu let na mnohých bojištích a my, jakožto její věrný člen, téměř všude máme své vojáky.

Zmíněná paní však mluvila o tom, že »budeme vést války nekonvenční«. Mám-li si její slova vysvětlit správně, pak se počítá s tím, že válku skutečně povedeme. Když na nás ovšem nikdo nebude útočit, pak útočit budeme my? Nebo existuje nějaký jiný výklad? To za prvé. Pak je tu ještě záležitost »nekonvenčních zbraní«. Co jsou to ty »nekonvenční«? Podle Wikipedie (tedy současného ideovýkladu) jde například o zbraně biologické, bakteriologické, jaderné, patřící do kolonky »hromadné ničení« s větším důsledkem pro civilní obyvatelstvo – to za druhé.

Nejsem tak bojechtivý jako paní poslankyně a její bojovně naladěná pomocnice v diskusi, jinak náměstkyně ministra obrany. Necítím se ani nikým (kromě islamistů přicházejících do Evropy) ohrožen, i když pro »pocit ohrožení obyvatel« udělaly především ODS, jejíž je paní Černochová členkou, a BIS hodně a mnozí naivisté v to začínají věřit. Také z jejich úst zazněla slova o válce ve vesmíru, o kyberválce, kterých se patrně zúčastníme a pro něž potřebujeme další peníze, jež by mohly sloužit jinde. Třeba v boji s koronavirem.

Na rozdíl od zmíněných dvou dam chci žít v míru a klidu. Nechci vést konvenční ani nekonvenční války. Nechci, aby umírali lidé, a je mi jedno, zda vojáci či civilisté. Možná, že by proto stálo za to obě dámy postavit do ringu a stejně jako v jedné pohádce nechat je vyřádit se na blátě a my ostatní bychom měli pak konečně pokoj. A pro jistotu bych jim dnes zakázal přiblížit se k jakýmkoli zbraním, zvláště k těm nekonvenčním.

Jaroslav KOJZAR