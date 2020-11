Zeman ztratil Hůlku

Daniel Hůlka ostentativně vrátil prezidentu Zemanovi jedno z nejvyšších státních vyznamenání Medaili »Za zásluhy o stát«. Rád bych vzkázal tomuto umělci následující.

Pane Hůlko, máte svaté právo učinit toto gesto a je to pouze vše volba. Každý z nás si za svá rozhodnutí nese svou odpovědnost. Nikdo vám v tom také bránit nemůže. Já osobně jsem byl rád, že jste toto vyznamenání dostal, neboť si myslím, že pracujete dlouhá léta v oblasti kultury a jistě jste musel na této cestě mnohé překonat. To, že jste vyznamenání převzal z rukou prezidenta Zemana, i když vás tehdy většina vaší kulturní obce odsuzovala, jsem cenil ještě více. Na prezidenta Zemana mám svůj názor, ten však není teď důležitý. Za nejdůležitější však považuji to, jestlipak jste se omluvil všem těm, kteří vás navrhli, a i těm, kteří vám to ze srdce přáli. Neboť na jejich podnět máte tohle vysoké státní vyznamenání. A já to skutečně vnímám jako ocenění za zásluhy o stát. Vy s tímto přístupem pohrdáte nejen těmito lidmi a jejich úsilím a přáním, ale znamená to snad, že si nevážíte ani svojí vlastní práce? Proč mně to vaše gesto připadá, jako byste ostentativně a nutně prokazoval někomu nebo něčemu loajalitu? Prozrazuje to vaši závislost a neschopnost si tohle obhájit. A jestli jste jednoduše změnil názor, udělal byste vše neveřejně a nenechal byste se takhle opravdu nedůstojně fotit a vystavit na odiv na sociálních sítích. Přiznám se, že je mi vás spíš líto. Také svými názory nekoresponduji s hlavním proudem společnosti. Vy jste nakonec neurazil jen prezidenta Zemana, který se rozhodl potvrdit návrh a z jehož rukou jste vyznamenání dostal. Urazil jste právě ty, co vás na to vyznamenání navrhli. Myslím, že tohle se prostě nedělá. Posloužil jste svým stejnonázorovým opravdu dobře. Ale chlap si za svými kroky musí stát, a to i když šlápne vedle. Neboť pak se teprve ukáže, jestli jedná a přemýšlí jako chlap, nebo NE!

Zeman ztratil Hůlku, ale nevadí. Chlap, který si nestojí za svým, u mě není chlap. A svědčí to o tom, jak hloupě se chová většina nejen umělecké sféry.

Roman BLAŠKO