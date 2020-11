Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM zvažuje podporu nouzovému stavu

Komunisté zvažují, zda podpoří vládu při hlasování Sněmovny o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Po jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) to řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Všechna pro a proti i možnost zkrácení doby, kterou vláda pro nouzový stav navrhuje, nyní podle Filipa probírá poslanecký klub KSČM. Ve Strakově akademii, kam za Babišem Filip přišel, politici jednali pouze o nouzovém stavu, nikoli o rozpočtu na příští rok, ke kterému mají komunisté výhrady, upozornil Filip.

»Asi jsem ho úplně nepotěšil, protože jsem řekl, že klub o konečném stanovisku jedná, že úplně s tím nejsme smířeni,« uvedl Filip na adresu premiéra. V diskusi komunistů s experty jsou podle něj jak věci zdravotní, tak bezpečnostní i ústavněprávní. »Debatuje se, pro a proti se dávají dohromady,« uvedl.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Žádost vlády posoudí Sněmovna ve čtvrtek. Menšinová vláda ANO a ČSSD požádala Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů do 20. prosince. Z dosavadních vyjádření představitelů sněmovních stran vyplývá, že dolní komora by mohla podobně jako minule schválit kratší dobu. Kabinet i naposledy žádal o 30 dnů, poslanci souhlasili se 17 dny do 20. listopadu.

Nová krizová legislativa

Platnost nouzového stavu vyžaduje všech pět pásem opatření k omezení šíření nemoci COVID-19 podle rizikového skóre v novém protiepidemickém systému ministerstva zdravotnictví. Vláda je tak prozatím na nouzový stav zcela odkázána, chce-li s epidemií efektivně bojovat. Nemuselo by tomu však být natrvalo. Alternativou k nouzovému stavu by mohl být tzv. stav nebezpečí, s nímž počítá ústavní novela. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) však po jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) nechtěl odhadovat, kdy by mohla nová legislativa platit a zda by ji šlo využít i při epidemii COVID-19.

O novele krizové legislativy, která má vedle nouzového stavu a stavu ohrožení státu nově umožnit i vyhlašování stavu nebezpečí na celostátní úrovni, jednal v pondělí s opozicí. »Vypadnou ty nejvíc kritizované věci, po drobných úpravách a korekcích mám pocit, že žádná strana s výjimkou SPD se nevyjádřila zásadně proti,« uvedl.

Zda bude kabinet moci využívat stav nebezpečí i při současné epidemii, není podle Hamáčka jasné. »Bude to záviset na celé řadě faktorů, klíčovým je asi vakcína,« řekl. Nepovažuje ale za realistické, že by byla novela ústavního zákona o bezpečnosti schválena za několik týdnů. »Budeme se pohybovat spíš v měsících, pokud se to povede. Je potřeba to odpracovat,« uvedl.

Hamáček též uvedl, že ohledně epidemie je mírně optimistický. »Ukazatele pro skóre PES ukazují, že jsou relativně dobré zprávy z hlediska reprodukčního čísla, ostatní tři ukazatele jsou ale stále velmi vysoké,« řekl. Kapacity lékařského systému jsou nadále naplno využité, dodal. Podle Hamáčka by řada zemí s méně robustním lékařským systémem už epidemii v českém rozsahu nezvládla. Dalším faktorem je podle něj obrovské nasazení lidí v první linii.

Piráti a Starostové a nezávislí dříve varovali například před tím, že původní návrh vnitra by umožnil vládě neomezeně odkládat volby. Podle aktuální dohody by se ale neměla měnit stávající úprava, která umožňuje posunout jejich konání v krizových stavech zákonem nejvýše o půl roku.

(ste)