Trump láme nelichotivé rekordy

Současná administrativa dosluhujícího prezidenta USA Donalda Trumpa blokuje tým předpokládaného nového šéfa Bílého domu Joe Bidena způsobem, který nemá obdoby nejméně za posledních více než 50 let.

Napsal to server Politico s tím, že kvůli Trumpovu postupu hrozí, že Biden nebude v lednu dostatečně připraven na převzetí moci. Současnou situací také podle řady bývalých vládních činitelů trpí obraz USA ve světě, protože země pokládaná často za model demokracie působí chaoticky a zranitelně.

Trump zatím nezavolal zvolenému prezidentovi Bidenovi, nekomunikují ani jejich kampaně. Bílý dům ani federální ministerstva a agentury s týmem demokrata zatím nijak nespolupracují. První dáma Melania dosud nepozvala Jill Bidenovou do Bílého domu na čaj, i když se spekuluje o tom, že i ona prý svému manželovi domlouvá, aby už svůj vzdor zabalil… A dokonce i Trumpův nejbližší spolupracovník, izraelský premiér Benjamin Netanjahu v době, kdy na Blízký východ zavítal Trumpův šéf diplomacie Mike Pompeo, poprvé telefonoval Joe Bidenovi jako nové hlavě státu.

Předání moci v USA je léty prověřený a poměrně jasně daný proces, který ovšem závisí na základním předpokladu, jenž byl dosud pokládán za samozřejmý - odchozí prezident musí uznat svou prohru a svého nástupce. To však ten, který neumí prohrávat, odmítá s odvoláním na dosud neprokázaná tvrzení o rozsáhlých volebních podvodech, které podle něj pomohly demokratům.

Trumpem jmenovaná šéfka Správy obecných služeb (GSA) Emily Murphyová vzhledem k situaci stále odmítá označit Bidena za vítěze voleb, čímž jeho týmu odpírá finance i přístup do úřadů, kde by se budoucí vládní činitelé mohli začít připravovat na převzetí agendy. Pracovníci nastupující Bidenovy administrativy zatím ani neprocházejí nutnými bezpečnostními prověrkami.

Takový stav by přitom podle Politico mohl trvat až do prosince, kdy musí státy oficiálně zaslat Kongresu finální součet hlasů.

Od roku 1963

Tato situace nemá obdoby od roku 1963, kdy byl moderní způsob předání vlády stanoven federálním zákonem. V roce 2000 se sice čekalo několik týdnů na konečný výsledek voleb, a nakonec kontroverzně zasáhl nejvyšší soud, oba tehdejší kandidáti George Bush ml. (na celkový počet hlasů od voličů poražený) a Al Gore však v mezidobí alespoň dostávali nejnovější informace od zpravodajských agentur, aby byli v případě zvolení připraveni. Trumpova administrativa však s Bidenem nespolupracuje ani tímto způsobem.

Podle historika specializujícího se na americké prezidenty Michaela Beschlosse se v minulosti již stalo, že některé odcházející hlavy státu nebyly spokojeny se svou prohrou. Otcové zakladatelé americké unie však podle něj »ani ve svých nejdivočejších snech« nepředpokládali, že by některý prezident odmítl uznat svou prohru a že by nechtěl opustit funkci.

Podle některých Trumpových spojenců není ani jisté, zda nynější prezident přijde na inauguraci svého oponenta, která se bude konat 20. ledna. Stal by se tak teprve čtvrtým prezidentem v historii, který by tak dobrovolně (ne)učinil. Naposledy se takto zachoval Andrew Jackson, který z Bílého domu odešel v roce 1837, uvedl historik Thomas Balcerski. »V moderní době to nemá obdoby. Prezidentu Trumpovi se zase jednou podařilo zpolitizovat aspekt demokratického vládnutí, který by měl být nepolitický,« dodal.

Biden rovněž v pondělí Trumpovu týmu vzkázal, že pokud nebudou oba tábory spolupracovat při boji s pandemií, zemře zbytečně mnoho lidí.

Další odvolání

Trump mezitím odvolal šéfa vládní agentury pro kybernetickou bezpečnost (CISA) Christophera Krebse. Jeho vyjádření, že chybějí jakékoliv důkazy o falšování prezidentských voleb, označil kontroverzní odcházející prezident za značně nepřesné. Podle Trumpa se spiklo všechno. I sčítací stroje prý manipulovaly s lístky ve prospěch jeho demokratického vyzyvatele… Stejně jako v minulosti pro svá tvrzení ale nepřinesl žádné důkazy.

Krebs a další čelní představitelé amerických vládních agentur ve čtvrtek ve společném prohlášení uvedli, že nemají žádné důkazy o falšování a že »volby ze 3. listopadu byly nejbezpečnější v americké historii«.

Agentura Reuters připomněla, že CISA si v těchto volbách již dříve vysloužila kritiku Bílého domu za to, že spustila web na »kontrolu fám«. Na něm podle médií uváděla na pravou míru i dezinformace šířené Trumpovými spolupracovníky.

Už má jen polovinu

Přitom Trumpovým útokům na volby věří už jen polovina i jeho vlastní strany. Ta se domnívá, že právoplatným vítězem je on a druhé volební období mu bylo ukradeno rozsáhlými podvody. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos zveřejněným agenturou Reuters.

Na 73 % všech dotazovaných Američanů řeklo, že Biden volby vyhrál, zatímco Trumpovi přisoudilo vítězství jen pět procent lidí…

