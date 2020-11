Nevybírám si menší zlo

Obhajoba Donalda Trumpa z úst našich šovinistů a politických nevzdělanců byla spíš ukázkou obliby jedinců v prázdné velkohubosti, bez ohledu na moře krve, které tato politika přinesla. Biden nabízí, jak známe z jeho minulosti, to samé, jen s jiným nátěrem. Je naprosto hloupé zde proto podnikat nějaká rétorická cvičení, kdo je lepší, vhodnější, kdo má být podporován. Americký sen o nadvládě, tato až hitlerovská vize, bude pokračovat – na úkor lidstva i Američanů samotných.

Sociální situace Američanů je dlouhodobě neřešená, jen blázen by Spojené státy mohl nazvat naším vzorem. Vláda preferuje podporovat stůj co stůj velkokapitál a zbrojařský komplex, podporovat křižácká tažení šířící války a smrt po celém světě. Tomu se nedá tleskat. A nedá se přistoupit na iluze, které šíří »levicový« Sanders a jemu podobný britský sociální demokrat Corbin. Žádná reforma uvnitř severoamerického systému nemůže nastat. Žádná radikální reforma. Avizované sociální změny demokratů jsou jen jakýmsi drobkem ze stolu, aby se systém postavený na vykořisťování ostatních národů, i svého vlastního, nezhroutil. Jsou to žvásty, fráze, sliby, které nebudou nikdy napojeny. Proč? Protože jak republikáni, tak demokraté hájí POUZE zájmy místní oligarchie, koncernů, vlastního imperialistického centra v konkurenčním boji s jinými. Vždy jsem byl proti imperialismu, nepreferuji žádný výběr »menšího zla«, žádné nebezpečné iluze o tom, že jeden imperialistický hegemon může být lepší, lidštější než jiný.

Když se Fidela Castra zeptali, jestli v prezidentských volbách podporuje Kennedyho nebo Nixona, odpověděl, že je to jedno, která bota bude na nohou jednoho člověka. Tím je americký imperialismus. A rozhodovat se mezi něčím upřímně odporným a mezi líbivým imperialismem s lidskou tváří je nejen naivní, nezodpovědné, ale i stupidní. Nemám žádná očekávání od vítěze voleb, jako jsem je neměl nikdy předtím. Nenapomůže jim ani servilní gratulace z Hradu. Máme na víc, ne jen být americkým nebo izraelským poskokem.

Svět, který byl natrvalo poznačen americkým imperialismem, nezajímá mediální obraz amerických voleb. Zajímá jej, kdy imperialismus padne. Pro blaho lidstva i amerického lidu.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM