Slavit se dá různě

Slavit můžeme s rozumem, nebo naopak bez zřetele na své okolí. V poslední době nám pandemie koronaviru zcela změnila život. Určitě nikdo z nás není nadšený z omezení, se kterými se musíme potýkat. Pokud ale zapřemýšlíme, lze konstatovat, že opatření mají svůj hluboký smysl. Proto je zcela nepochopitelné, že demonstrace, která v Praze proběhla, nerespektovala žádná daná pravidla. Ať už se jedná o počty osob, rozestupy nebo nošení roušek. Možná by bylo vhodné, kdyby právě účastníci tohoto pochodu nabídli svoji pomoc některé z nemocnic, ústavům sociální péče nebo domovům seniorů. Účastníci patrně nikdy nezažili pocit bezmoci, kdy ani lékaři nemohou pomoci.

Již jednou v letních měsících došlo k rozvolnění všech opatření, a to v takové míře, že na podzim se COVID-19 vrátil ještě s větší silou. Každý by si měl uvědomit, že nežije sám. Svým jednáním může ohrozit množství lidí ve svém okolí.

Špatný příklad v rámci nošení roušek dává i exprezident Klaus. V době, kdy pandemie ohrožuje mnoho států světa, se někteří pravicoví politici rozhodli, že tento stav využijí k politickému boji. Jedni volají po předčasných parlamentních volbách, jiní se sdružují v různé koalice pod vidinou získání moci. Možná by nebylo na škodu, kdyby tito političtí matadoři navštívili některé z matek samoživitelek nebo seniory, aby zjistili, co skutečně občany trápí. Mohlo by tak dojít k přehodnocení jejich ambicí, které prosazují za každou cenu bez ohledu, co přinesou veřejnosti a naší republice.

Věřme, že zvítězí taková řešení, která budou prospěšná nám všem, ne pouze úzké skupině rádoby elit.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM