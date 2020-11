Jak jsem zastavil orloj

Byl jsem tuhle nakupovat. Lidí jak za Husáka na Prvního máje. Akorát si tak sám pro sebe přemýšlím o pitomosti těch dvoumetrových rozestupů, když najednou cítím, že na mě jde »kejchnutí«. Do prčic (řekl jsem to lépe...), to je můj konec, teď se na mě ty davy vrhnou a umlátí mě pytlíky polohrubé mouky. Já totiž navíc nejsem jen tak ledajaký »kejchač«, ale fakt těžký profík - mám rekord dvaatřicet »pšíknutí« za sebou. Kdo z vás to má? A řvu u toho tak, že pornoherečka při výkonu je proti mně jeptiška. Co teď?

Naštěstí jsem si vzpomněl na jednu radu, kterou jsem kdysi kdesi vyčetl - zadržet dech, co to jde. Jestli si vybavíte scénku Vladimíra Menšíka, když předváděl, jak si přes břicho zavazuje boty, jak se nadechne, zadrží dech a teprve po té se ohne, asi tak jsem musel vypadat já. Jenže tohle by se ještě dalo jakžtakž ustát, kdybych totiž nestál ve frontě k pokladně a v ten moment, jak jsem zdržel dech, mně pokladní nepoložila klasickou otázku - »A naši kartičku máááte?«.

V duchu si říkám, jdi přesně tam, kam si myslíte, i s tou vaší podělanou kartičkou, mně právě jde o život. Tak jsem s tím zadrženým dechem vydal nějaký neandrtálský zvuk, zakroutil hlavou jako dement, už částečně přidušený zaplatil, vozík nechal vozíkem, popadl tašku a tryskem se poroučel z obchoďáku.

Zahučel jsem za roh a konečně dal průchod kýchací vášni. Tak jsem u toho zařval, že jestli se v tu chvíli zastavil Staroměstský orloj, byla to moje vina.

Martin KALOUS