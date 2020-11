Generál Campbell se Afgháncům za vraždy omluvil. Totéž udělal premiér Scott Morrison. FOTO - Wikimedia commons

Australští vojáci vraždili zajatce

Šéf australských obranných sil Angus Campbell připustil, že existují věrohodné důkazy o tom, že příslušníci speciálních jednotek v Afghánistánu zabili 39 vězňů a civilistů.

V některých případech velitelé přiměli vojáky, aby usmrtili bezbranné zajatce, a připsali si tak svou první smrtící ránu. Devatenáct současných a bývalých australských vojáků by kvůli tomu mohlo čelit trestnímu stíhání, uvedla agentura Reuters.

Australská armáda před čtyřmi lety zahájila vyšetřování postupu svých vojáků v Afghánistánu z let 2005 až 2016 poté, co se v médiích objevila obvinění ze zabíjení neozbrojených afghánských mužů a dětí. Zpráva z vyšetřování ukázala, že 25 příslušníků speciálních jednotek se ve 23 různých případech přímo či nepřímo podílelo na zabití vězňů, zemědělců nebo jiných civilistů. Většinu Afghánců australští vojáci připravili o život v zajetí, kdy byli tito lidé chráněni na základě mezinárodního práva, podotýká agentura Reuters. Nešlo o situace, které by se daly označit za bojové. Zabíjení začalo v roce 2009 a nejvíce incidentů pochází z let 2012 a 2013.

Během vyšetřování australští inspektoři prověřili přes 20 000 dokumentů a 25 000 snímků a vyslechli 423 svědků. Na 57 incidentů se zaměřili podrobně. Až do nynějška bylo z vyšetřování známo jen málo podrobností a pro elitní vojáky, kteří podle závěrů neoprávněně zabíjeli, z něj přímo nevyplývá hrozba postihu. Případy se nicméně bude zabývat zatím nejmenovaný speciální vyšetřovatel, který určí, zda jsou důkazy dostatečné pro zahájení trestního stíhání.

Ačkoliv značné části zprávy, včetně jmen údajných pachatelů, jsou začerněné, vyplývá z ní, že příslušníci speciálních jednotek měli nařízeno zabíjet neozbrojené Afghánce. »Existují důvěryhodné informace, že vojáci měli od svých velitelů nařízeno zastřelit vězně, aby si mohli připsat svoji první smrtící ránu,« uvádí se ve zprávě. Když vojáci někoho zabili, vše uspořádali tak, aby to vypadalo, že na místě došlo k boji. Nastražili tam cizí zbraně nebo předměty, jako jsou granáty a vysílačky, aby své jednání ospravedlnili.

Austrálie je blízkým spojencem USA a v Afghánistánu její vojáci působí od roku 2002. V zemi se vystřídalo 39 000 příslušníků australské armády a více než čtyři desítky jich byly zabity.

(čtk)