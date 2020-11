Ilustrační FOTO - Pixabay

Babišův návrh podporuje bohaté

Návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na zrušení superhrubé mzdy je nepřipravený, vzhledem k sazbám daně z příjmu 15 a 23 procent by znamenal velký výpadek nejen ve státním rozpočtu, ale též rozpočtů obcí a krajů. Novinářům to řekl stínový ministr financí za KSČM, člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš.

Návrh vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) se sazbami daně z příjmu 19 a 23 procent by ale podle něj také zároveň s navrhovaným zvýšením daňové slevy na poplatníka o 200 korun měsíčně měla velké dopady na rozpočet.

Premiér i vicepremiér návrhy na zrušení superhrubé mzdy předložili formou poslaneckých pozměňovacích návrhů k daňovému balíčku pro příští rok. »KSČM je připravena hlasovat pro daňový balíček jako celek,« řekl Dolejš na tiskové konferenci před začátkem jednání. Zásadním problémem ale podle něj je, jak se postavit k pozměňovacím návrhům Babiše a Hamáčka. »Těmi pozměňovacími návrhy nám vláda nejenže hodila vidle do logiky balíčku, do logiky zpracování státního rozpočtu, ale vládní sestava navíc není ani jednotná sama mezi sebou,« uvedl. Pokud se na způsobu zrušení superhrubé mzdy nemůže shodnout koalice, není podle Dolejše divu, že lidé se dopadů obávají. »Ti, kteří připravují nejenom státní rozpočet, ale i rozpočty krajů, obcí atd. nevědí, jak to celé dopadne, může se to promítnout i do finále jednání o státním rozpočtu, nemohu to nazvat jinak než zmatky na poslední chvíli, které se vůbec stát neměly,« uvedl Dolejš.

Stínový ministr financí za KSČM, člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš.

Podle Národní rozpočtové rady by Babišův návrh znamenal výpadek daňových příjmů 88 miliard korun. Z toho by o 58,1 miliardy korun přišel státní rozpočet, o 7,8 miliardy rozpočty krajů a o 22,1 miliardy korun příjmy obcí.

»Pokud by prošel návrh Andreje Babiše, bude to velký výpadek nejen v příjmu státního rozpočtu, ale protože jde o sdílené daně, tak tam bude velký výpadek i u územních rozpočtů, krajů a obcí,« řekl Dolejš. Nepřekvapilo jej proto, že představitelé krajů, měst a obcí žádají, aby pozměňovací návrh neprošel, a pokud projde, aby se schválila změna rozpočtového určení daní. »Premiér argumentuje, že mají obce na účtech rezervy. Situace v obcích je ale různá a pokud přijdou o tolik miliard v příštím roce, jak mají kofinancovat evropské projekty, rozběhnout investice? Říkáme, že v krizové situaci nám evropské peníze mohou pomoct, ale obce na kofinancování mít nebudou, pokud neprojde změna rozpočtového určení daní, a přitom projde Babišův návrh,« dodal Dolejš.

Na mimořádnou situaci se má reagovat mimořádně

»Jak zrušení superhrubé mzdy, tak změna rozpočtového určení daní je systémový zásah. Přitom my řešíme daně v krizové situaci. Jsem hluboce přesvědčený, že na mimořádnou situaci se má reagovat mimořádně a nemají se schvalovat systémové věci ještě nevydiskutovaným způsobem a na poslední chvíli,« uvedl poslanec. Jako polehčující nevidí ani to, že Babiš navrhl danou sazbu daně pouze na dva roky. »V důvodové zprávě najdete jednu větičku o tom, že asi by bylo možné za dva roky ten systém zkorigovat. Jedna věta, která nemá závazný charakter, jak se říká, slibem nezarmoutíš, ale bohužel politické sliby mívají někdy krátkou životnost a co se stane za dva roky, neví nikdo,« podotkl Dolejš.

Návrh Dolejš označil za nepřipravený. Podle něj pomáhá spíše vysokopříjmovým lidem, kteří několik tisíc uspoří, a peníze se tak tržně nevrátí do státní kasy. »Je to opatření, které podporuje bohaté a to způsobem, který není potřebný v krizi. Ať lidi bohatnou, ale ne tímto způsobem, a ne uprostřed krize,« uvedl poslanec.

Pokud by prošel Hamáčkův návrh, tak sice úprava daně z příjmu by stát přišla na 20 miliard korun, dalších 15 miliard by ale byl dopad zvýšené slevy na poplatníka, uvedl Dolejš.

»My v našem tolerančním patentu rozpočet a daně nemáme, můžeme být svrchovaní, samostatní v našem rozhodování,« řekl poslanec. »Nemůžu být spokojen a nemohu avizovat, že ten zásadní návrh, to znamená způsob zrušení superhrubé mzdy, má naše hlasy,« dodal.

Návrh daňových změn předpokládá zejména zavedení stravenkového peněžitého paušálu jako alternativy k nynějším stravenkám a vyšší zdanění cigaret. Rozpočtový výbor navrhl do předlohy zařadit také snížení třeba spotřební daně z nafty. O návrhu Sněmovna jednala ve večerních hodinách.

(jad)