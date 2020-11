Ilustrační FOTO - Pixabay

Nouzový stav může platit do 12. prosince

Nouzový stav bude moci platit kvůli epidemii nového koronaviru do 12. prosince. Sněmovna souhlasila s návrhem KSČM na jeho prodloužení o 22 dnů. Vláda ANO a ČSSD žádala o prodloužení stavu nouze o 30 dnů do 20. prosince. Hlasování předcházela více než devítihodinová debata.

Pro komunistický návrh hlasovalo 54 ze 103 přítomných poslanců. Podpořili ho zástupci hnutí ANO, ČSSD a KSČM. O vládním návrhu a o dalších termínech, jak je navrhovaly opoziční kluby, už dolní komora nehlasovala. Lidovci a TOP 09 chtěli nouzový stav do 4. prosince, ODS do 27. listopadu a Piráti do 24. listopadu. Nezařazený poslanec Marian Bojko (Jednotní) chtěl, aby stav nouze od pátku skončil.

Bez souhlasu Sněmovny by nouzový stav skončil v pátek. Jsou na něj vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví i nový protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví.

Premiér Andrej Babiš (ANO) poslancům řekl, že vláda žádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, aby mohla dosáhnout rozhodujícího obratu v boji s novým koronavirem. Uvedl, že poslední údaje o tempu růstu nových případů svědčí o zlepšení situace. »Je to výsledek opatření, které vláda přijala,« řekl Babiš.

Připomněl, že kabinet schválil plán zmírňování restrikcí v podobě protiepidemického systému. Nelze ale podle něj podléhat představě, že epidemie skončila. »Chápu, že omezení nejsou nikomu příjemná,« podotkl premiér. Návrat k normálu ale podle něj zatím není možný. Znovu může nastat rozvoj nákazy, který může zatížit zdravotnický systém, varoval Babiš.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vývoj epidemie vykazuje známky brzdění, je ale nezbytné pokračovat v dodržování opatření. Za hlavní důvod pro další prodloužení nouzového stavu pokládá snahu udržet sníženou mobilitu lidí a tím možnost sociálních kontaktů. Pokud bude ČR bez regulace několik týdnů před Vánoci, nastane neřízené promořování populace, varoval Blatný. »Všichni si budeme chtít koupit dárky. Kromě dárků si koupíme i nemoc a přeneseme ji do rodin,« uvedl ministr. V takovém případě by podle něj hrozila v lednu další vlna epidemie.

Vláda by měla říct, jaké budou Vánoce

Místopředseda bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček (KSČM) kritizoval vládu za to, že argumenty, které předložila, nejsou dostatečně odborné, jsou podle něj věcné a právní. »Pan premiér řekl jako důvod - vláda chce dosáhnout obratu v boji s pandemií COVID-19. To plně chápu, to nechce dosáhnout pouze vláda, to chce dosáhnout každý odpovědný politik v této Sněmovně,« uvedl Ondráček. Vadí mu, že vláda nemá odvahu říci veřejnosti, jaké budou letošní Vánoce. »Nebylo by fér říci, co mají lidé čekat, na co se mají připravit? Když to řekneme 20. prosince, bude pozdě,« uvedl.

Ondráček se pozastavil také nad »logikou« nastavení výjimek prodeje v maloobchodech. Nelogičnost opatření vidí v tom, že lidé si mohou jít koupit hrnec nebo křečka, ale už si nemůžou koupit zimní boty popřípadě bundu. »Ta nelogičnost ve vašich opatřeních je šílená,« prohlásil Ondráček. Stejně nelogické je podle něj nastavení výjimek ve službách. Poukázal např. na autosalony, kde si zákazník může vyměnit pneumatiky, ale už si nemůže koupit auto, či na otevření psích salonů, a naopak uzavření kadeřnictví. »To, že jste se z chyb na jaře nepoučili, a musíte je znova opakovat, vůbec nechápu,« prohlásil.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip uvedl, že zatímco na jaře usiloval o to, aby se nouzový stav prodlužoval jen o nezbytně nutné dny, tak poučen z první vlny a následného rozvolňování bude nyní prosazovat, aby byla požadovaná doba zkrácena co nejméně. »Ukázalo se, že ložisko nevyhaslo a že je velmi důležité, abychom se s tím problémem vypořádali jiným způsobem než v první vlně,« uvedl. Filip se obává předčasného kroku. Při rychlejším uvolňování restrikcí k omezení šíření koronaviru by podle něho mohl hrozit další nárůst případů o Vánocích. »Obávám se, abychom opět neudělali nějaký krok, který bude předčasný, a pak si to tady vyčítali,« řekl Filip. Je přesvědčen o tom, že Sněmovna může využít čas efektivněji, než případnou debatou nad další budoucí žádostí vlády o prodloužení stavu nouze. »Jsem přesvědčen o tom, že více důvěry mezi námi, méně útoků jeden na druhého, méně útoků na ta opatření je možná řešení, které od nás lidé očekávají více než tu slovní při o jednotlivá slůvka a kroky, protože už to není věcí vlády, na jak dlouho prodlouží nouzový stav, už je to věcí nás všech,« prohlásil Filip.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Neopakovat chyby z jara

Podobně se vyjádřil také místopředseda ÚV KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. »Není žádné tajemství, že velká část z nás by ráda podpořila a vyšla vládě vstříc,« řekl. Varoval před opakováním chyb z jara. Opatření k omezení šíření nákazy byla podle něj rušena i kvůli tlaku pravicové opozice. »Říkali jste - malujete čerta na zeď, uvolněte opatření, blíží se jaro, blíží se dovolené, je potřeba restartovat ekonomiku, je potřeba dát možnost lidem vycestovat,« připomněl Grospič. Ukázalo se podle něj, že to nebylo úplně správné řešení. »Opakovat stejné chyby by nebylo šťastné,« dodal Grospič.

Sněmovna by podle něj mohla pravidelně požadovat po kabinetu informaci o vývoji epidemie a nouzový stav případně ukončit. »Tak proč nejít touto cestou a proč volit obšírně rétorická cvičení, která nepomohou ani vládě, ani občanům,« uvedl.

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar poukázal na rozdělení společnosti. »Společnost je velice těžce rozdělená. Paradoxně jako politici bychom měli vnímat, že není rozdělena na pravo, levo, střed, ale je rozdělena na anticovid a procovid,« prohlásil.

Ministerstvu zdravotnictví vytkl, že se mu nedaří bojovat s dezinformacemi. Za nejdůležitější považuje opět získat důvěru občanů. »Pokud se důvěru nepodaří získat, tak za to budeme vinni všichni, nejenom vláda,« prohlásil. Součástí krizového štábu by proto podle něj měli být i ředitelé veřejnoprávních médií, která by měla podávat informace nezkreslené a bez spekulací.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) není jiná možnost než prodloužit nouzový stav. Nesouhlasí s tím, že nastal čas uvolnit restrikce k omezení šíření nového koronaviru. »Pět tisíc nakažených denně, to není žádná hitparáda,« zdůraznil Hamáček. Neprodloužit nouzový stav by bylo podle ministra stejné jako rozpustit v bitvě o Velkou Británii za druhé světové války královské letectvo. »Neprodloužit nouzový stav znamená na ten boj rezignovat,« řekl.

Opozice: Nouzový stav omezuje svobodu občanů

Opozice kritizovala vládu a její návrh prodloužit nouzový stav o 30 dní. Opoziční řečníci poukázali na to, že jde o zásadní opatření, které omezuje svobody občanů. Stěžovali si i na to, že vláda nepředkládá údaje o vyhodnocení účinnosti přijatých opatření. Vládě vytýkali i to, že podle nich postupuje chaoticky.

»Lidem některá opatření nedávají logiku,« řekl šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Poukazoval například na to, že řetězce zaměřené na potraviny prodávají i široký sortiment jiných věcí, zatímco provozovny drobných živnostníků musí být zavřeny.

»Prodlužování na dobu delší než jednoho týdne, je zacházení s nezajištěnou a nezabezpečenou municí,« uvedl Bohuslav Svoboda (ODS). Sněmovna by se také podle něho měla scházet a vyhodnocovat situaci pravidelně.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila žádost vlády o prodloužení nouzového stavu za odfláknutou, některé informace podle ní nejsou aktuální, další chybí. »Hazardujete dlouhodobě s důvěrou lidí v to, že víte, co děláte,« uvedla. Nový protiepidemický systém by měl podle ní obsahovat i stupně, k nimž nebude stav nouze nutný.

Předseda STAN Vít Rakušan řekl, že nouzový stav je krajní instrument, který se dotýká ústavních práv občanů, a podle toho by se s ním mělo zacházet. Žádost o prodloužení nouzového stavu označil za bohorovnou. Vláda by se podle něj měla chovat k lidem jinak a vysvětlovat jim, jak jednotlivá opatření zabírají.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš vládu obvinil z toho, že v září kvůli snaze o volební zisk situaci podcenila. Nechala jí dojít podle něj až do momentu, kdy má ČR jedny z nejhorších koronavirových čísel na světě.

Podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury vláda chce prodloužit nouzový stav jen proto, aby mohla zadávat zakázky bez výběrových řízení a ovládat životy občanů. Poukazoval na to, že už nyní mohou krajské hygienické stanice přijímat opatření i bez nouzového stavu.

