Rozhovor Haló novin se zastupitelem Ústeckého kraje Jaroslavem Komínkem (KSČM)

Po našem vládnutí žádná kauza nezbyla

Třináct zastupitelů. Ne v kraji, v celé republice. Co k tomu s odstupem času říci?

Bohužel ne v kraji, ale v celé republice. Navíc pouze ve čtyřech krajích ze třinácti! To je prostě katastrofa. Třináct zastupitelů jsme měli minulé volební období jen my tady v Ústeckém kraji. A bylo o nás slyšet! Za osm let jsme odvedli kus práce. Když jsme před osmi lety přebírali kraj, tak jsme ho dostali se dvěma miliardami korun dluhů a pokutou 600 mil. Kč za pochybnosti v čerpání dotací ROP Severozápad. Do dopravy jsme museli vrátit koncepčnost, museli jsme vyřešit, co s torzem vlakové dopravy, která tady přežívala. Zavedli jsme funkční integrovaný systém, kde jsou i všechny provozy MHD všech větších měst…

Když se teď ohlížím za těmi osmi lety, tak se nám podařily neskutečné věci. Nemocnice v Krajské zdravotní jsme začali kompletně rekonstruovat, nově vybavovat a modernizovat. Povedlo se nám zachovat onkologické oddělení v chomutovské nemocnici…

Podle výsledků to ale asi pro ty, kteří volili, bylo málo… Šlo udělat víc?

Určitě ano. Ale jak jsem říkal, lépe by se kraj rozvíjel, kdybychom například nemuseli platit skoro dvě miliardy za průšvihy někoho jiného. A vidíte, zrovna ODS se vytasila s kampaní »Víme, kde soudruzi udělali chybu« a dnes se vrací do vlády v Ústeckém kraji. Vládnout bude společně s ANO.

Kde je chyba?

Faktem je, že naší straně neskutečně moc chybí profesionální a dobře cílená propagace. Přestože Haló noviny pravidelně o práci v regionech informují, někdy se něco objeví i na centrální facebookové stránce, tak pro vedení strany jako bychom nebyli. Respektive dá se říct, že to vypadá tak, že kromě poslanců nikdo jiný nic nedělá. Za celých osm let v radě kraje jsem byl na jediné tiskové konferenci a hejtman Bubeníček také. A to si myslím, že témat, o kterých jsme mohli mluvit, bylo mnoho.

Mnoho stranických kolegů svoji práci odvádí dobře. Ale k čemu nám to je, když to vlastně skoro nikdo neví? Co si budeme povídat, dneska se masivně využívají sociální sítě. Jsou zde kolegové, kteří se snaží svoji práci prodat (Konečná, Ondráček, Štefek, Valenta…), ale tím to skoro končí. Jmenovaní si ale propagaci dělají sami, na »své triko«.

Ideální by bylo, kdyby k tomuto existovala centrální podpora. Volič příliš neřeší, jak která strana pracuje na kraji. Dívá se především na celorepublikovou image. A proto také ten výbuch. Naše strana je pro voliče nečitelná, postrádá tah na branku, neumí dobře prezentovat svůj program, neumí zaujmout veřejnost, nenašla způsob, jak se programově ukotvit tam, kde je momentálně mezera na politickém trhu, naopak, nechala si přebrat témata oportunisty. Také nemá nějakou výraznou osobnost, jako je třeba na Slovensku Ľuboš Blaha.

Tento levicový politik opoziční strany SMER se dokázal neskutečně vypracovat za čtyři roky především svojí obratnou mluvou a svými statusy na Facebooku. Před čtyřmi lety měl 450 fanoušků. Nyní má 83 tisíc. Mluví věcně, rozumně. To je prostě osobnost, která v naší straně není.

Zpět k volbám. Vy v Ústeckém kraji můžete být »v klidu«, aspoň jste se do zastupitelstva dostali…

No v klidu… Podle mě to, že nás »přežila« pouze hrstka, je něco, co by nás v klidu nechat nemělo. Jsme jeden ze čtyř krajů, kde jsme ještě »přežili«, ale na druhou stranu, za to, co jsme pro tento kraj odvedli, je to smutné. Každopádně jako zastupitelé máme závazek k lidem, kteří nám dali svůj hlas, a to budeme taky chtít na 100 procent splnit. Pro nás nic nekončí.

Budeme velmi důsledně kontrolovat a sledovat to, co nové vedení kraje bude dělat a kam bude kraj směrovat. Určitě nechceme připustit, aby ODS svým nástupcům za pár let předávala kraj v podobném stavu, v jakém jej předala před osmi lety nám.

Zvláště k zamyšlení také je, že díky hlasům KSČM v Poslanecké sněmovně přežívá vláda Hnutí ANO. Zatím u nás v kraji se ANO hned po uzavření volebních místností (a zřejmě už před tím) domluvilo s ODS, jednali jako »jeden muž« a nás rovnou odsunuli na druhou kolej.

Musím přiznat, že naopak v klidu nejsme z výhledu na volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce. V Ústeckém kraji bychom asi i dnes dokázali získat alespoň jeden mandát. Dokáže ale strana celostátně překročit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny? Aktuální průzkumy to rozhodně nenaznačují. Přitom je za minutu dvanáct zkusit situaci zachránit – především, jak jsem již říkal, mnohem lépe komunikovat s voliči. Věřte, že i uvnitř strany máme řadu zkušených odborníků, kteří by tento nelehký úkol dokázali smysluplně řídit.

Práce zastupitele ve čtyřech lidech asi bude o něčem jiném než dosud. Navíc v opozici.

Ano. Bude. Nyní budu hlavně hlídat současnou koalici, aby nepošlapala vše dobré, co jsme tady mnoho let budovali.

Čemu konkrétně se v zastupitelstvu budete věnovat?

Samozřejmě dopravě, ale po pravdě to nezáleží na tom, co chci já. Pokud nás koalice nepustí do všech výborů a komisí, tak to bude složité. Na druhou stranu si říkám, že »my« jsme umožnili všem opozičním stranám nejen zastoupení ve všech výborech a komisích, ale přenechali i každé opoziční straně jednoho předsedu výboru. Je to projev dobré politické kultury a doufal jsem, že v tomto bude nová koalice pokračovat. Opak je pravdou, počet výborů si navýšili, ale všude (kromě kontrolního výboru) dosadili své lidi.

Jaké činnosti se budete věnovat jako občan?

Určitě se budu motat dál kolem dopravy. Jsem stále ještě radní města Chomutova, školím a učím v autoškole a také jsem předseda OV KSČM Chomutov. Rád se svezu trolejbusem nebo v autobuse. Myslím, že se nudit nebudu.

Podle nového vedení byl kraj předán zadlužený. Tvrdí to hlavně kadaňský starosta Jiří Kulhánek z ODS, která šla do voleb s heslem »Víme, kde soudruzi z kraje udělali chybu«. Komunisté i s SPD/SPO v končící radě, to byl podle politologa z Univerzity J. E. Purkyně Lukáše Novotného pro Ústecký kraj cejch. Expert na cokoli Alexandr Vondra dokonce řekl, že to bylo osm ztracených let. Jak to vidíte vy?

Možná soudruzi z kraje udělali chybu v tom, že zrovna za vládu ODS zaplatili ty miliardy dluhů a málo na to upozorňovali. Lidé už na řádění – a to slovo se nebojím použít, ostatně několik soudů už skončilo odsouzením a další běží - politiků ODS před lety asi zapomněli.

Možná někdo vnímá komunisty ve vedení kraje jako cejch. Objektivně toho ale kritizovat příliš nemůže. Pan Kulhánek zřejmě udělal pro Kadaň jako starosta hodně práce, o tom žádná, ale nemůže přece opomíjet, co tady u nás v kraji ODS provedla. Také mu dala cejch, ovšem podložený: Palermo severu. O podvodech v ROP Severozápad, jejichž důsledky jsme spláceli dvě volební období, se bude povídat ještě hodně dlouho.

Pana politologa Novotného neznám, ale pokud se mu něco nelíbí či má svůj »politologický názor«, rád ho s ním proberu. Alexandr Vondra se jako místopředseda ODS asi nemůže vyjadřovat jinak. O tom, co u nás v kraji ODS provedla, jsem už psal.

Může se ještě KSČM vyhoupnout v kraji tak vysoko?

Věřím, že ano. Již zde několikrát zmiňovaná ODS byla osm let v opozici a po jejích kauzách to vypadalo, že zanikne. Dvě volební období tu padali kostlivci ze skříní. Po našem vládnutí žádná kauza nezbyla. Začínáme nyní pracovat na obměně krajského vedení. Začínáme připravovat volby do Poslanecké sněmovny a blíží se volby komunální. Uvidíme, jak se do práce budou chtít zapojit všichni členové strany. Určitě si myslím, že dobrý základ, z kterého lze čerpat, máme. Jak jsem už říkal, ve straně je plno pracovitých a schopných lidí.

Již jste zmínil, že příští rok budou opět volby. Co dělat, aby totální propadák při krajských volbách neznamenal propad mimo velkou politiku i ve Sněmovně?

Tohle nechám zatím bez podrobného komentáře. Dodám jen jedno. Je to jako na fotbale. Když se tým zachraňuje, výměna trenéra je jedna z posledních možností. Někdy ale bývá ta nejúčinnější.

Zbyšek KUPSKÝ