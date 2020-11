Ilustrační FOTO - Pixabay

Sinterklaas. Spory kolem Černého Petra trvají

Za přísných hygienických opatření přijatých kvůli šíření koronaviru právě před týdnem do Nizozemska dorazil svatý Mikuláš. Tradiční oslava, která připadá na první sobotu po svatém Martinu, se ale musela letos obejít bez tisíců přihlížejících dětí i dospělých, informovala stanice NOS. Spory kolem tradiční postavy Černého Petra ale pandemie neutlumila.

Svatý Mikuláš, zvaný v nizozemštině Sinterklaas, dorazil do Nizozemska na parníku, který podle tradice připlouvá ze Španělska. Místo, kde zakotví, ale bylo na rozdíl od předchozích let do poslední chvíle tajné. Až do 5. prosince budou nizozemské děti dostávat od Mikuláše každý den malý dárek či sladkost. V prosinci však dostanou i dárky větší. Vánoce jsou pak v této zemi už především náboženským svátkem.

Premiér změnil názor

V Nizozemsku Mikuláše, který od parníku z přístavu jako obyčejně odjel na bílém koni, nedoprovázejí andělé a čerti jako u nás, ale Černí Petrové (Zwarte Piet). Právě s těmito postavami jsou však v posledních letech spojené kontroverze, dohady a diskuse. Podle kritiků je totiž rasistické, když se běloši barví na černo. Jejich odpůrci ale považují Černého Petra za nedělitelnou součást nizozemské historie a tradic.

Liberální nizozemský premiér Mark Rutte v minulosti několikrát řekl, že nepovažuje Černého Petra za rasistickou postavu. V červnu ale uvedl, že se jeho názor změnil. »Když se setkávám s lidmi, s malými dětmi s tmavou pletí, které říkají, že se cítí diskriminované, protože je Petr černý, to je to poslední, co byste chtěli,« řekl v parlamentu. Očekává prý, že do několika let žádný Petr doprovázející Mikuláše černý nebude.

Šedý Petr nestačí

Na záběrech odvysílaných nizozemskou televizí bylo vidět, že letos Petrové neměli zcela začerněný obličej, zlaté kruhové náušnice ani výrazně červená ústa jako v minulých letech. Jejich tváře byly spíše zašpiněné. Podle jedné z verzí legendy jsou Petrové špinaví od sazí, jak prolézají komíny, aby dětem nadělovali dárky. Podle bojovníka proti rasismu Elvina Rigterse, který mluvil s agenturou AP, ale není změna Černých Petrů na Šedé Petry dostatečná…

Výzva pro Mikuláše

Tradice příjezdu Mikuláše se dodržuje také v Belgii. Na rozdíl od Nizozemska, kde svatý připlouvá každý rok jinam, zde zamíří vždy neomylně a pouze do Antverp. Také belgická vláda však kvůli pandemii oslavy zrušila. Dětem nicméně ministři vnitra a zdravotnictví vysvětlili, že Mikuláš dostal výjimku a nebude muset po příjezdu ze Španělska do karantény. Navzdory nočnímu zákazu vycházení, který v Belgii přijali kvůli šíření pandemie koronaviru, bude také moci chodit po střechách a házet dětem komínem drobné dárky. Mikuláše nicméně vláda vyzvala, aby »vždy dodržoval odstup, myl si pravidelně ruce a nosil roušku«.

(ava, čtk)