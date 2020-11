On-line dopoledne s Nur-Sultanem

Minulý týden proběhla na Velvyslanectví Republiky Kazachstán v ČR on-line konference s vědci a publicisty z Nur-Sultanu, resp. video prezentace knihy prvního prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva Podělím se o své myšlenky s lidem, která byla přeložena i do češtiny.

Za českou stranu na akci přednesl svůj projev mj. náš přední sinolog a mongolista Jiří Šíma, nechyběli ani zástupci masmédií včetně Haló novin či předsedkyně fanklubu Kazachstánu v ČR.

On-line přenos s vědeckými a pedagogickými kapacitami v Nur-Sultanu směřoval do národní knihovny v kazachstánské metropoli a na obou stranách »drátu« se účastníci vyjadřovali nejen k nové Nazarbajevově knize, v pořadí již třetí, která byla přeložena i do ČJ (minimálně jedna, Epicentrum mieru, vyšla mimochodem i ve slovenštině), ale také k samotnému odkazu zakladatele a prezidenta Kazachstánu.

Všichni přítomní se shodli, že Nazarbajevův odkaz zůstane věčný; ostatně tento státník, který na rozdíl například od Alexandra Lukašenka věděl, kdy odejít a předat své dílo nastupujícím generacím, už před časem vyřkl pravdivou myšlenku, že: »Člověk nežije věčně, ale věčně žije jeho odkaz.«

Muž, který přenesl Kazachstán do 21. století, které chápe jako století kultury, vědy a intelektuální konkurence, se ve své nejnovější knize, kterou vydal Svaz spisovatelů OK, zaměřuje právě na své citáty vycházející mj. z kazašských přísloví, které vyřkl během své politické kariéry. Je to tedy kniha mouder určených nikoli pro odbornou veřejnost, ale právě pro laiky, pro občany nejen Kazachstánu, kteří v současné nelehké situaci hledají světlo na konci tunelu.

Nursultan Nazarbajev, architekt Strategie Kazachstán 2030 a Strategie Kazachstán 2050, učinil ze své země lídra centrální Asie a jednoho z lídrů zemí Společenství nezávislých států, resp. euro-asijského prostoru vůbec. Inspirací tak je v každém případě i pro ty Středoevropany, kteří mu »na chuť« dvakrát nepřišli a mluví o jeho autoritářských sklonech. Faktem je, že doma v Kazachstánu má dosud plnou podporu nadpoloviční většiny veřejnosti, která v době nepokojů napříč planetou plně ocenila mj. fakt, že Kazachstán se pod Nazarbajevovým vedením stal multietnickým a multireligiózním symbolem mírové kooperace a vzájemné tolerance více než 130 národů a národností, které v zemi žijí!

Roman JANOUCH