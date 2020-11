Ilustrační FOTO - Pixabay

Krizový režim

Počty hospitalizací spojených s nemocí COVID-19 v těchto dnech v USA dosahují nevídaných hodnot a systémy zdravotní péče v různých státech kvůli přívalu nemocných znovu přistupují ke krizovým opatřením.

Nasazují se externí pracovníci, pacienti se převážejí do jiných okresů a budují se provizorní ošetřovny. Podle agentury AP je situace v nemocnicích každým dnem horší a mezi zdravotníky se šíří únava a frustrace. »Tempo růstu (bilance nákaz) je ještě vyšší než v létě, hospitalizace nám jdou týden co týden nahoru o 25 % , « shrnul v rozhovoru s televizí CNN Brett Giroir z federálního ministerstva zdravotnictví. Už od října přicházejí z USA zprávy o problémech v nemocnicích a o přípravě provizorních zdravotnických zařízení. Podle AP se zahlcené nemocnice v různých státech připravují na to, že budou pacienty ošetřovat na parkovištích, v chodbách, v čekárnách i v modlitebnách, zatímco se personál obrací na jiná zařízení ve snaze najít volná lůžka.

Práci v krizovém režimu může zdravotníkům ještě ztížit to, že někteří pacienti popírají existenci COVID-19, a to i po hospitalizaci způsobené nákazou virem. Takovouto zkušenost tento týden popsala televizi CNN zdravotní sestra¨ze státu Jižní Dakota Jodi Doeringová. »Nebyl to jen jeden pacient... Jejich poslední slova před smrtí jsou: Tohle se nemůže dít, není to skutečné. V době, kdy by měli trávit čas videohovory s rodinami, jsou plní vzteku a nenávisti,« uvedla.

Vláda prezidenta Donalda Trumpa ovšem stále nepodporuje zavedení dalšího lockdownu či uzavření škol s cílem zpomalit šíření koronaviru. Na brífinku krizového štábu Bílého domu pro boj s koronavirem to ve čtvrtek řekl viceprezident Mike Pence.

(čtk)