Noví Lunetici útočí na české puberťačky

Nový fenomén na domácí hudební scéně, chlapecké duo Ben & Mateo, představují třetí videoklip. A tentokrát je to jízda, kluci se za zvuků hitu Až ke hvězdám prohánějí vypuštěným aquaparkem v pražských Čestlicích. A fanoušci jsou nadšení – za první víkend na YouTube jich klip vidělo více než dvacet tisíc! A ty předcházející dva mají přes 600 tisíc zhlédnutí!

Jak rychle se dva kluci mohou stát miláčky českých náctiletých? Pokud vypadají, zpívají a šíří tak pozitivní energii jako třináctiletý Ben a o rok starší Mateo, tak velmi snadno. Holky v celém Česku je absolutně zbožňují, za poslední dva měsíce nasbírali tisíce fanynek i fanoušků.

Singl Až ke hvězdám je třetí písní, ke které Ben & Mateo, vlastními jmény Benedikt Kis a Mateo Klimek, natočili klip. Na YouTube jejich klip Jsi moje star atakuje třistatisícovou hranici zhlédnutí, novější klip k písni Beze slov ji nechal dávno za sebou. A pochvalné komentáře pod nimi se počítají na tisíce.

Úplně bez vody

Třetí klip se rozhodli natáčet v aquaparku, a to především proto, že v současné karanténní době nabízí pohledy a možnosti, které se třeba už jindy nenaskytnou. Kluci se totiž mohli prohánět po atrakcích, které jsou v současnosti uzavřeném areálu úplně bez vody! »Užili jsme si to moc, ty prostory jsou neobvyklé a neobyčejné. My k tomu přidali i originální styl natáčení, zajímavé efekty, světla…« vypočítává Mateo. »Fanynky se mohou těšit na skvělou písničku, které já věnována každé z nich, a na zajímavý klip,« připojil jeho parťák Ben.

Ke spolupráci si chlapci vybrali tým s bohatými zkušenostmi. Produkce se zhostil Filip Lépeš, který produkoval klipy takovým hvězdám jako je třeba Rytmus, Tereza Kerndlová, David Koller, Majk Spirit, nebo Marek Ztracený! Nový song klukům otextoval Jakub Abdeslam a hudbu složil Ondřej Žatkuliak, který spolupracuje mimo jiné s kapelami Kryštof, Mirai či zpěvačkou Olgou Lounovou.

A zatímco první klip Bena s Mateem byl ztřeštěný a druhý taneční, klip k písni Až ke hvězdám je tajemnějšího ražení, objevuje se tu zvláštní dívka Můza a oba mladé sympaťáky sleduje. »Klip je jiný ve stylu natáčení v ději a prostoru. Jsou tam zajímavé efekty a světla. Taky se v klipu objeví tajemná postava, která měla neobyčejný úkol,« představil nové video Ben. »Je to poprvé co jsme natáčeli na jednom prostoru celý klip a využili jsme ho na maximum. Taky prostory klipu jsou neobvyklé a neobyčejné,« dodal Mateo.

Živé koncerty na jaře

Po sérii klipů myslí nové duo i na živé koncerty. Pokud vše půjde dobře a vláda rozvolní opatření týkající se kulturních akcí, jsou kluci připraveni na jaře vyrazit na turné, zatím uvažují o sedmi velkých českých a moravských městech - Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci a Pardubicích.

(mac)

FOTO – Musico Records