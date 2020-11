Ilustrační FOTO - Pixabay

Kouzlení s barborkou

Ženy v bílém, s obličejem pomoučněným, obcházely v předvečer 4. prosince (svátek Barbory) domácnosti, hodným dětem rozdávaly dárky, ty neposlušné šlehaly metlou. Tak to si asi nepamatují ani naše babičky, ale z vyprávění jejich maminek žijících na venkově věděly, že Barborky v bílých hábitech byly dětem přísnými, ale spravedlivými »hodnotitelkami«.

Dnes chodí »strašit« děti Mikuláš s čertem, někdy i s andělem, kteří funkci žen v bílém převzali. A dokážou je pořádně vyděsit… Což Barborky (protože to byly dívky a ženy) zásadně nedělaly.

Svátek panny a mučednice Barbory se časem zjednodušil v odřezávání větviček, které měly děvčatům ukázat, zda se brzy vdají. Očekávaného efektu (totiž květu) dosáhne vdavek či jen po partnerské lásce toužící dívka, když pupence budoucích květů bude osvěžovat »prsknutím« vody, nejlépe přímo z úst. Barborka pak zaručeně rozkvete. Ale jen ta, kterou dívka odřízne z třešně po setmění na svátek Barbory. Jiní tvrdí, že to musí být přesně v okamžiku, kdy se první sluneční paprsek dotkl obzoru. Ať tak či onak, letos je Barbory, tak jako každý rok, 4. prosince. Třeba si pospíšit…

Pravými barborkami jsou třešňové větvičky, ale snadno rozkvétá také zlatice, jasmín, broskvoň nebo slivoně. Při řezání větvičky postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození stromu. Ten by měl být podle babiček starý nejméně deset let! Doporučte dívkám, aby řezaly jen takové větvičky, které mají nejvíce květních pupenů. Ať vázu s větvičkami nechají v místnosti se stálou teplotou a před tím, než dají barborky do vody, ať jejich dolní konce šikmo seříznou ostrým nožem. Vodu ve váze ať nevyměňují, jen ji podle potřeby doplňují.

Ilustrační FOTO - Pixabay

S barborkou, totiž s větvičkou v květu, se dalo i čarovat. Z vyprávění babiček víme, že dívky, které byly obletovány mladíky, z nichž si nedokázaly vybrat, si uřízly více větviček, každé daly jméno jednoho z chlapců, kteří jim byli sympatičtí. Ta, jehož větvička rozkvetla první, byl ten »pravý«.

Čarovná moc barborky však nesouvisela jen s dívkami toužícími po muži svých snů, ale i se štěstím. Babičky říkaly, že kolikátý den barborka po odříznutí vykvete, tolikátý měsíc bude v roce příštím měsícem šťastným. Ale měsíců je jen dvanáct, dnů po odříznutí větvičky do Vánoc dvacet… Takže se jen o tom povídalo.

A ještě »babská« prémie navíc. Větvička zlatice (zlatý déšť), uříznutá v předvečer svátku sv. Mikuláše (tedy 5. prosince), prý prozradí, jak na tom napřesrok budeme s penězi. Pokud vyraší před Vánocemi či na Vánoce zelený list, dá nám dost práce udržet standard, na který jsme zvyklí. Zlatá kvítka jsou příslibem bohatství a dostatku. Zůstane-li větvička suchá, čeká nás hubený rok…

Babičky věděly, že barborky jsou prastarým lidovým (ano, původně pohanským, přesto krásným) zvykem. Rozkvetlé barborky o Vánocích symbolizovaly příchod nového světla, a právě proběhnuvšího zimního slunovratu. Těšily se na konec zimy a příchod jara, které kvetoucí barborky symbolizovaly. A v to věřily snad nejvíce a nejupřímněji.

Inu, jsou a byly to naše babičky, moudré a rozumné.

A teď ještě poznámka: Důležité je nařezat větvičky šikmými řezy, ze stromu, jak již bylo řečeno, starého alespoň deset let. Možná to byla ale jen ohleduplnost starých hospodářů – zatímco pro mladý stromek je jedna větvička bolestivou ztrátou, statný velikán ji zvládne bez větší újmy.

Poté vložte větvičky do vázy naplněné vodou a postavte je do chladné místnosti. Nestříhejte je, protože nůžky stlačí pletiva, jež do větvičky přivádějí vodu. A pít barborka potřebuje. Dopřejte větévkám hodně světla. Prospěje jim také odražená voda a teplé místo.

Větvičky asi pět až 12 dní před kvetením přeneste do teplého obývacího pokoje. A pak už se můžete těšit na to, jak se budou jednotlivé kvítečky postupně otevírat. A babičky také věřily pranostice – jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc. Kéž by mrzlo a padal sníh…

Kvetoucích větviček se na Štědrý den můžete dočkat i v případě, že na svatou Barboru zapomenete uříznout třešeň. Po nařezání téměř okamžitě žlutě vykvete zlatice (zlatý déšť), stejně dobře kvete i zimovzdorný jasmín.

Větvičky osvěžujte rozprašovačem (dívky - jak již uvedeno výše – ústy) nebo vedle nich postavte misku s vodou, která se bude odpařovat. Suchý vzduch jim totiž nesvědčí a poupátka by mohla zaschnout…

(jan)