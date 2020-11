Ilustrační FOTO - Pixabay

Soud uložil matce pětileté vězení za dlouhodobé týrání dvojčat

Matce šesti dětí z Prahy uložil soud za dlouhodobé týrání jejích dvojčat pět let vězení. Jedno ze zanedbávaných batolat zemřelo, druhé skončilo v nemocnici. Za těžké ublížení na zdraví ženě hrozilo až 12 let odnětí svobody, státní zástupkyně pro ni žádala trest při horní hranici sazby. Verdikt zatím není pravomocný.

Pražský městský soud použil jinou právní kvalifikaci než obžaloba a počínání matky vyhodnotil jako dvojí týrání svěřené osoby, u nějž trestní zákoník stanoví sazbu od dvou do osm let vězení. "Není to úplně typický případ týrání, které si většinou představujeme jako aktivní, velice hrubé jednání. Týrat lze i opomenutím, neposkytnutím péče," konstatovala předsedkyně soudního senátu Zuzana Zápalková.

Dvojčata Michal a Honzík se obžalované ženě narodila v dubnu roku 2016, a to předčasně. Honzík musel krátce po porodu na operaci střev a péče o něj byla náročná. Podle dětské lékařky se matka o Honzíka první rok jeho života starala vzorně, poté ale s dětmi přestala na prohlídky docházet.

Soudkyně uvedla, že matka o Honzíka nejpozději od července 2017 úmyslně nepečovala, nedbala o jeho hygienu, nechávala ho v péči jeho starších sourozenců, neposkytovala mu řádnou výživu a nevěnovala dostatečnou pozornost jeho zdravotnímu stavu. Umožnila také, aby dítě opakovaně užilo kokain, metamfetamin a tlumicí lék diazepam. V červnu 2018 chlapec zemřel na srdeční selhání. Byl podvyživený, dehydrovaný, měl vředy v ústech a poškozené některé vnitřní orgány.

Přímou příčinou úmrtí bylo krvácení do srdce. Státní zástupkyně Jana Murínová se domnívá, že zranění mohlo být způsobené vnějším násilím. "Nemáme za prokázané, že by obžalovaná Honzíka neměla ráda, že by mu chtěla ublížit. Za smrt svého syna nenese žádnou odpovědnost," uvedla k této verzi soudkyně.

U druhého z dvojčat matka podle rozsudku rovněž zanedbávala péči, a to do loňského října, kdy si Michala převzal jeho otec. Chlapce údajně ponechávala ve špinavých a mokrých plenách, což mu způsobilo opruzeniny. Měl také silně zkažené zuby a lysiny na hlavě. Matka s ním nenavštěvovala zubaře ani jiné lékaře.

Žena dnes odmítla, že by děti trápila záměrně. "Moje péče poslední dobou opravdu nebyla dokonalá, to určitě ne, ale nic z toho nebylo úmyslné. Vždycky jsem se snažila, co to šlo. Bylo toho na mě moc. Ať jsem se snažila sebevíc, nezvládala jsem to psychicky ani fyzicky," řekla. Otec dětí rodinu rok po narození dvojčat opustil.

Matka popřela, že by byla závislá na drogách. Podle vlastních slov si je vzala jen ve dvou případech - poprvé, když zemřel Honzík, a podruhé, když jí úřady odebraly Michala.

