Jsme částí přetrvávajícího hitlerovského bažení po ruském bohatství

Žijeme v tom a vidíme to všude kolem sebe. Ruská vakcína proti nemoci COVID-19 nás nezajímá, protože si ji nemůžeme koupit, i kdyby nás přežívala už jen hrstka a šlo o jedinou účinnou vakcínu na světě. Protože ta vakcína je, jak už řečeno, ruská.

Co k té a k té události řekl Putin, se z našich médií nedovíte, protože Putin je Rus.

Naše média, zvláště pak ČT a zdánlivě snad i my všichni, se v těchto dnech svíjíme blahem nad volební porážkou prezidenta, který jediný v americké historii nevedl žádnou válku, a po případném svém znovuzvolení byl rozhodnut normalizovat vztahy s Ruskem, skoncovat s vládou vojensko-bezpečnostního komplexu nad USA a ještě výrazněji než dosud pokračovat se stahováním amerických vojáků ze zahraničí zpět do USA.

Nu a se stejným blahem v duši se zdánlivě my všichni radujeme i z toho, že s nadcházející americkou vládou demokratů přijde pravý opak toho všeho: Že boj proti Rusku se přitvrdí, že vojensko-bezpečnostní komplex USA nebude hubnout, ale vzkvétat, že se ve světě znovu rozhoří války, že ještě rozhodněji než dříve též my Češi podpoříme všechny západní protiruské akce, včetně protestního protivládního hnutí v Bělorusku, protože hned poté, co jeho současná vláda padne (přispěli jsme k té snaze darem 10 milionů korun běloruské opozici i my), napochodují pluky NATO na území Běloruska, odkud to budou mít do Ruska jen pár kilometrů.

A budeme, stejně jako jsme to činili už i v případě Ukrajiny, dovážet z Běloruska k nám na léčbu jen ty v potyčkách zraněné, kteří stáli na straně proti Rusku. Nemluvíme a nebudeme už nikdy mluvit o Krymu, ale jen o Krymu Ruskem protiprávně anektovaném, a nesmí u nás existovat jediné oficiální médium, které by se odvážilo zveřejnit v minulosti i dnes platnou krymskou ústavu, v níž je uvedeno právo krymských obyvatel rozhodovat svou volbou o tom, ke kterému státu chtějí patřit.

Budeme i nadále, třebaže nás nikdo neohrožuje, za pohádkové ceny dovážet z USA pro nás nepotřebný zbraňový šrot, a nehneme ani brvou, když např. za každý z 12 vrtulníků, které příští rok z USA přebereme, zaplatíme 1,16 miliardy korun, což představuje např. více než čtvrtinu všech výdajů plánovaných na provoz a rozvoj města Ostravy v příštím roce. Pravda, budou nám ty vrtulníky k ničemu, ale proč bychom neudělali lidem z vojensko-bezpečnostního komplexu USA radost.

Dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech bude zcela jistě provádět firma americká, třebaže to bude znamenat tvorbu kočkopsa, protože půjde o roubování technologie americké na technologii sovětskou – a to se všemi bezpečnostními riziky, které s sebou toto řešení nese (o horentně zvýšené ceně ani nemluvě). Požádat ovšem o pomoc ruský Rosatom nepřipadá v úvahu – ten je ruský.

Můžeme takto pokračovat dál a dál a s úžasem si uvědomovat, do jaké obludnosti expandoval euroatlantický oficiální protiruský sentiment též u nás, můžeme rozvažovat i nad tím, odkud se vzal a z jakých zdrojů je ten sentiment napájen, ale kápnout na to není pro pamětníka zas až tak moc složité. Zvlášť když si vzpomene třeba na rozhlasový projev ministra propagandy J. Goebbelse pronesený 22. června 1941, to je v den napadení SSSR nacistickým Německem.

Jakže to Goebbels tehdy řekl? »Tohle není válka za žezlo a trůn. Tohle je válka za pšenici, železo, rudy, uhlí a suroviny, tohle je válka za bohatší stůl pro německého dělníka.«

Přečtěte si ten výrok ještě jednou a dejte si jej do spojitosti s dvěma výroky ministryně zahraničí USA v letech 1997-2001 Madeleine Albrightové. Ten první zněl: »Rusko má příliš mnoho nerostného bohatství – a to není spravedlivé.« A výrok druhý: »V Rusku se nalézá příliš mnoho bohatství pro jednu zemi.«

Takže to je ten důvod! Tehdy za rajchu, stejně jako dnes.

Lubomír MAN