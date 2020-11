Osobnosti k nezapomnění

Neměli bychom zapomenout na pokrokové osobnosti, jež měly v posledním období výročí.

Deset dnů, které otřásly světem. Všeobecně známá reportážní kniha, kterou na základě vlastních zkušeností a zážitků z Ruska, kde se rodila Říjnová socialistická revoluce, napsal americký novinář John Reed. Vyšel z odborového a socialistického hnutí, byl členem Komunistické strany USA. Devatenáctého října tomu bylo 100 let, co v nedožitých 33 letech zemřel v Moskvě. Pochován je u Kremelské zdi.

Byla to náhoda, nebo dramaturgický záměr, že před nedávnem šel na ČT art americký oscarový velkofilm Rudí (Reds)? Tato více než tříhodinová historická freska je obrazem americké levice a odborového hnutí počátku 20. století, a také turbulencí Reedova osobního života. John Reed jako novinář, politik i člověk byl autentický, opravdový, byl obětavým srdcařem a upřímným bojovníkem za práva amerických dělníků, za mír proti válce. A to zůstává na věky jeho pomníkem.

Ještě jedno kulaté výročí připadlo na říjen. Poslední říjnový den před 120 lety se narodil komunistický právník a novinář Ivan Sekanina, aktivní bojovník proti fašismu. Je to docela vzácnost, že před krátkým časem připravil Český rozhlas v dokumentárním cyklu Portréty jeho medailon, a nutno dodat velmi korektní a objektivní. Sekanina byl přítelem a spolužákem Jiřího Wolkera, v Prostějově s ním prožil léta 1917-1919. »Prostějovský studentský kroužek měl vliv na jeho posun doleva, velkou roli v tom hrálo jeho přátelství s Wolkerem, které v důsledku Wolkerovy tuberkulózy skončilo,« poznamenal v pořadu historik Zdeněk Doskočil. Právnickou fakultu zakončil v roce 1923 a nastoupil jako advokátní koncipient do kanceláře, jež zastupovala komunistickou stranu a její tisk. Pak tuto kancelář vedl. V roce 1925 se stal tajemníkem komunistických poslanců. »Bylo důležité, že Sekanina byl právník. S jeho prací souvisely také otázky právní i přípravy proslovů, díky tomu byl v prostředí KSČ brán vážně,« vysvětlil historik. Sekanina se stal spojovníkem mezi komunistickou stranou a levicovými demokraticky smýšlejícími intelektuály, kteří měli sociální a protiválečné cítění. V příspěvcích do levicového časopisu Dav se projevil i jeho talent novinářský.

Kdo četl jeden z dílů trilogie Marie Pujmanové Lidé na křižovatce, ví, že literární postava advokáta Gamzy, jenž se chtěl zapojit do Lipského procesu, měla předobraz právě v Sekaninovi. Sekanina se výrazně angažoval v mezinárodní kampani proti Lipskému procesu, na němž nacisté soudili Dimitrova a další z údajného zapálení Říšského sněmu, ale Dimitrova osobně nehájil, vysvětlil Doskočil. Sekanina byl v kontaktu s levicovými antifašistickými osobnostmi světa, které proces odsuzovaly, sledoval Lipský proces i o něm psal. »Sekaninovo angažmá bylo z hlediska obhajoby demokratických principů a propagandy proti fašismu důležité,« podtrhl historik. Na sklonku roku 1933 Sekanina v čele dělnické delegace navštívil prezidenta Masaryka a žádal ho, aby Dimitrov a další lidé osvobození v procesu mohli přijet do Československa. A jako advokát se angažoval v jiných zahraničních procesech levicových osobností.

Ivan Sekanina pracoval proti sílícímu fašismu aktivně v tzv. Šaldově komitétu, který organizoval pomoc německým antifašistům prchajícím z Německa, také ve Společnosti přátel demokratického Španělska, uvedl Doskočil. V roce 1938 patřil mezi autory provolání na obranu republiky Věrni zůstaneme, z čehož vznikl Petiční výbor Věrni zůstaneme. Byl tedy veřejně velmi znám a není divu, že se ihned po zahájení německé okupace stal objektem nacistické represe.

Sekanina byl zatčen v akci Gitter (Mříže). Krátce po zatčení byl převezen do Berlína, protože nacistická justice s ním plánovala jakýsi propagandistický monstrproces, který se připravoval. Ale jakmile 1. září 1939 vypukla druhá světová válka, rázem se takovýto proces stal bezpředmětným a Sekanina byl odvezen do koncentračního tábora Sachsenhausen. Tam se setkal po 17. listopadu s českými studenty zavlečenými do koncentráku přímo z kolejí v Praze, Brně či Příbrami. Tady vidíme, jak se osudy českých vlastenců propojily. Sekanina byl za drobný »přestupek« zařazen do trestného komanda a tam ho esesák v květnu 1940 ubil k smrti. V roce 1949 dr. Ivan Sekanina obdržel in memoriam Řád bílého lva.

Levice by odkaz Johna Reeda i Ivana Sekaniny měla stále připomínat.

Monika HOŘENÍ