Synové autoritářů štvou proti levici

Syn kontroverzního krajně pravicového izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Jair zahájil internetovou diskusi, do níž si hodlá zvát názorově blízké hosty. Do prvního podcastu přizval syna ultrapravicového brazilského prezidenta Jaira Bolsonara (velkého přítele Netanjahuova otce) a probíral s ním údajné socialistické a protinacionalistické zaměření většiny médií.

»Média v Izraeli a v USA jsou velmi nestálá, zaměřená socialisticky a protinacionalisticky. Mě levice mnohokrát označila za nacistu, i když nacisté v Polsku vyvraždili celou rodinu mého dědečka. Tak nazývají každého, kdo s nimi nesouhlasí a má konzervativní názory,« řekl na úvod debaty 29letý Jair Netanjahu. Na sociálních sítích působí jako vehementní otcův obránce a Facebook dočasně zablokoval jeho účet za nenávistný obsah příspěvků týkajících se muslimů. Takže to mediální zaškatulkování v jeho případě evidentně sedí…

O sedm let starší Eduardo Bolsonaro má na Twitteru a Instagramu pohříchu celkem pět milionů příznivců a také on na těchto platformách hájí politiku svého otce-autoritáře, který vzývá nedávné vojenské diktatury včetně té nejkrvavější Pinochetovy v Chile.

Eduardo Bolsonaro. FOTO - Wikimedia commons

V roce 2018 získal Eduardo už podruhé parlamentní křeslo a spolupracoval s organizací The Movement bývalého poradce Bílého domu Stephena Bannona, která propaguje pravicový populismus. Bannon pak mj. řídil i neonacistický zpravodajský portál Breitbart News…

Zuřící ultrapravičáci

»Někteří levičáci v Brazílii pozvolna a dlouhodobě usilují o ovládnutí univerzit, a teď mají pod kontrolou téměř veškerý tisk, odbory a jejich spojence ve společnosti,« tvrdí zase Bolsonaro.

Jeho společník pak prohlásil, že »pět až deset procent lidí v Izraeli patří k nejradikálnější levici, která je mimořádně protinacionalistická, velmi protináboženská a velmi protižidovská… Kontrolují skoro na 100 % hlavní média a akademický svět. Vymývají lidem mozek, vnucují jim názory,« notoval si s Bolsonarem ml. Netanjahu ml.

Izraelský server The Times of Israel napsal, že prezident Bolsonaro měl v úmyslu syna jmenovat velvyslancem v USA a před novináři řekl, že syna k tomu kvalifikuje fakt, že hovoří anglicky a »přátelí se s Netanjahuovými dětmi«… Nominaci Eduarda Bolsonara na funkci velvyslance naštěstí zablokoval prokurátor s argumentem, že prezidentův syn nemá kvalifikaci na to, aby řídil jeden z nejvýznamnějších diplomatických postů v zemi. Před zvolením do parlamentu byl totiž mladší Bolsonaro pouze policistou nižší hodnosti a jedinou jeho zahraniční zkušeností byl roční výměnný pobyt v USA…

Dovolená v Riu

Jair Netanjahu v roce 2018 doprovázel otce na jeho cestě do Brazílie. S bratry Bolsonarovými podnikal výlety vrtulníkem a na jachtě u pobřeží Rio de Janeira… Prezidentovi synové na sobě měli trička s hebrejskými nápisy!

Prezident Bolsonaro (přezdívaný Brazilský Trump) podle izraelského tisku slíbil Jaredovi Kushnerovi, zeti dosluhujícího amerického prezidenta, který je v US administrativě pověřen blízkovýchodní agendou, že rovněž nechá přestěhovat velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak to učinily i Spojené státy. Zatím ale Brazílie v Jeruzalémě otevřela jen obchodní zastupitelství. A zůstává otázkou, zda se změnou v Bílém domě k této úlitbě skutečně vůbec ještě dojde – jakkoli Joe Biden avizoval, že velvyslanectví zpět do Tel Avivu stahovat nebude.

Trump a Gargamelbolsonaro

A v brazilských místních volbách, v nichž se v polovině tohoto měsíce volili starostové a radní, zase kandidoval právě i Trump. Ronald Trump… S rodinou amerického prezidenta ale nemá nic společného. Jde totiž o volební pseudonym. Přes sto kandidátů si tam také do volebního jména zakomponovalo jméno brazilského prezidenta, například jeden z nich šel do voleb jako Gargamelbolsonaro. Pseudonymy Donald Trump Bolsonaro či Koronavirus ale brazilský soud pro volby nepovolil, informoval server Infobae.

Používání volebních pseudonymů je způsob volební reklamy, může vypovídat o vlastnostech kandidáta, ale také mu může uškodit. »Já jsem dobrý Trump...nelíbí se mi ošklivé věci, které říká, je egoista,« snažil se nakonec od amerického prezidenta distancovat Miguel Simoes Leal (49), který si do brazilských voleb vybral pseudonym Trump. Udělal to prý jen proto, že mu je fyzicky podobný. »Jsem trochu buclatý, mám asi 100 kg, vypadám jako on, ale vlasy mám pravé,« citoval Leala deník The Guardian.

Také Ronaldo de Oliveira si do místních voleb zvolil jméno po šéfovi Bílého domu, to byl právě onen Ronald Trump. Jméno brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, který má s americkým Trumpem prakticky vše společné v extremistických názorech i skandálním chování, bylo také na roztrhání. A právě Antonio Carlos Weidgenant ho zkombinoval se jménem čaroděje z animovaného světa Šmoulů a kandidoval příznačně jako Gargamelbolsonaro.

Skuteční Bolsonarové

Dva Bolsonarové byli na kandidátkách ale skuteční - prezidentův syn Carlos, který obhajoval křeslo radního v Riu, a Rogeria Bolsonarová, jeho matka a exmanželka prezidenta, která kandidovala rovněž do městské rady v Riu.

Přezdívky v brazilských volbách mohou budit dojem, že volby nejsou důležité, uvedl server Infobae. Opak je ale pravdou. Mohou ukázat poměr sil v polovině Bolsonarova období i změnit jeho podporu v parlamentu, který se volil v roce 2018 zároveň s prezidentem. Bolsonaro má ale výhodu, že nemůže po těchto volbách říci, ani že prohrál, ani že vyhrál. Sám totiž nepatří k žádné politické straně, je svůj a jako takový je považován i podle ČTK za krajně pravicového politika.

Každopádně většina kandidátů z velkých měst, které Bolsonaro podpořil, propadla. V nejlidnatějším Sao Paulu jím podporovaný kandidát nepostoupil do 2. kola a v Riu jeho favorit postoupil s výrazně nižší podporou než první v pořadí. Informovala o tom minulý týden agentura Europa Press.

Brazilci hlasovali 15. listopadu o radních a starostech asi 5560 měst a obcí. Bodovali v nich zejména kandidáti klasické pravice a pravého středu. »Ačkoli nedělní hlasování nebylo referendem o Bolsonarovi, bylo politickým barometrem, který ukázal, že prezident nemá stejný vliv, jako měl v roce 2018,« míní politolog Oswaldo Amaral z univerzity v brazilském Campinas. Nicméně dodal, že v průzkumech veřejného mínění si Bolsonaro stále udržuje na celonárodní úrovni stabilní podporu kolem 40 %. »Jeho síla ve velkých městech se ale začíná zmenšovat,« dodal Amaral.

V Sao Paulo postoupili do 2. kola jeho současný soc. dem. starosta Bruno Covas (33 % hlasů) a socialista Guilherme Boulos (20 %). Agentura AP připomněla i výsledek ze šestého největšího města Brazílie Belo Horizonte, v němž byl už v 1. kole znovuzvolen starosta Alexandre Kalil. Ten v nynější pandemii COVID-19 prosazoval přísná karanténní opatření, na rozdíl od Bolsonara, který omezení odmítal s tím, že škodí ekonomice. Nemoc, kterou se posléze rovněž nakazil, Bolsonaro opakovaně zlehčoval na nepatrnou chřipečku.

V přístupu k pandemii, v níž patří Brazílie co do počtu úmrtí i potvrzených nákaz v absolutních počtech mezi nejhůře postižené země, se Bolsonaro dostal do sporu i s řadou místních guvernérů, včetně svých někdejších příznivců.

Trumpův brazilský stín se však příštích prezidentských voleb nebojí. Tvrdí, že »levice utrpěla v těchto volbách historickou porážku«… Fakt je, že hlasování provázela nejnižší účast v místních volbách za 20 let. Přišlo »jen« 77 % voličů (co bychom za to dali u nás…), před čtyřmi lety to každopádně bylo asi 82,5 % voličů.

Deník El País připomněl, že před letošními místními volbami v Brazílii bylo zavražděno na 80 kandidátů či členů jejich volebních kampaní.

V této situaci se volba přezdívek může zdát skutečně zvláštní. Každopádně jejich používání na volebních kandidátkách povoluje přímo brazilský volební zákon od roku 1997. Všichni musí při registraci uvést svá pravá jména, pro kandidátky ale pak mohou zvolit jakýkoli pseudonym (podobně jako ve fotbalu), který »neporušuje mravnost a není urážlivý ani neuctivý«.

Taťka Šmoula i Batman

Přede dvěma lety tak do parlamentu kandidovali například Taťka Šmoula, Starý opičák, Batman či Spider Man. Kromě známých animovaných postaviček či oblíbených filmových hrdinů se někteří, většinou muži, pojmenovali i jako známí brazilští herci. Ženy zvolily například jména Zářící hvězda či Jsem ta hezká učitelka…

Místní volby v Brazílii budou mít ve větších městech tuto neděli 2. kolo, jen ve městě Macapá se konají až 13. prosince, protože je soud odložil kvůli opakovaným výpadkům elektřiny…

