Ondráčka odchází z čela TI ČR

David Ondráčka končí po 13 letech v pozici ředitele protikorupční organizace Transparency International Česká republika (TI ČR).

Správní rada TI ČR pověřila vedením této nevládní neziskové organizace Petra Leyera (na snímku). Dlouholetý seniorní právník se zaměřuje především na oblasti veřejných zakázek, střetu zájmů, nastavování vnitřních protikorupčních mechanismů ve veřejné i soukromé sféře a fungování územních samospráv.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Ondráčka do TI ČR nastoupil v roce 2002 na pozici projektového manažera. Ředitelem se stal o šest let později. »Cítím, že je pro mě čas, abych tu káru předal. Hodně věcí se mi snad povedlo změnit, mnoha nekalým zájmům jsem zkřížil cestu, šel do ostrých sporů se zájmovými skupinami, úředníky i politiky, řešil politickou korupci, financování kampaní, zneužívání dotací nebo regulaci hazardu,« uvedl ke svému odchodu z čela organizace Ondráčka.

TI ČR, která patří k mezinárodní síti nevládních organizací Transparency International, vznikla v roce 1998. Jejím cílem je mapovat stav korupce v ČR a aktivně přispívat k jejímu omezování. V TI ČR pracuje 13 zaměstnanců a sedm stážistů.

Rozpočet TI ČR je kolem 11 milionů korun ročně. Financována je z darů od lidí a firem, grantů a dotací. Část peněz na své aktivity získává například organizováním školení či analýzami korupčních rizik pro firmy.

(zku)