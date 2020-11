Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Malé obchody otevřou možná za týden

Všechny obchody nyní nelze vzhledem ke stavu epidemie COVID-19 otevřít, protože by to znamenalo setkávání řady lidí. Podle protiepidemického systému PES je ale možné, že malé prodejny budou smět otevřít od pondělí 30. listopadu.

»Otevření malých obchodů zvýší podle statistik mobilitu obyvatel o desetinu až třetinu,« řekl v pořadu Partie televize Prima ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Sněmovna minulý týden v usnesení pověřila vládu, aby do pondělí 23. listopadu zajistila ukončení diskriminace českých obchodníků proti velkým nadnárodním řetězcům. Vláda by měla podle poslanců nastavit provoz maloobchodních prodejen za stejných hygienických opatření, aby se v nich nekoncentrovali lidé.

Člen senátního výboru pro zdravotnictví Ondřej Šimetka (za ODS) na Primě označil za paradoxní, že lidé místo malých obchodů musí zboží shánět na internetu nebo v supermarketech, kam tak zamíří víc lidí. »Nevím, proč bychom si nemohli třeba boty koupit v malém krámku. Drobní živnostníci jsou schopní dodržovat ta pravidla stejně jako velcí,« řekl.

Podle Blatného by malí živnostníci byli schopní splnit stejné hygienické požadavky jako supermarkety. Okamžité otevření malých obchodů, které jsou aktuálně až na výjimky zavřené, by ale přespříliš zvýšilo mobilitu lidí. »Dá se předpokládat desetiprocentní až třicetiprocentní nárůst. Problém je, že se dá do pohybu velký počet lidí a ti se budou vzájemně potkávat,« uvedl.

Blatný uvedl, že Sněmovnu ignorovat nebude. »S velkou pravděpodobností to už do týdne budeme moci naplnit. Já postupuji dál podle tabulky PES a věřím, že když půjdou věci, jak se zdají, že půjdou, tak na přelomu listopadu a prosince budeme ve stupni, který za přísných opatření umožní otevřít všechny obchody a zbytek této diskriminace bude zrušen,« uvedl.

Kritizované omezení, podle kterého smí do supermarketů jen jeden člověk na každých 15 metrů čtverečních, mělo podle Blatného fungovat už od září. »Je to i jeden z kroků, jak zrovnoprávnit velké řetězce a malé obchody,« uvedl. Připustil však, že zavedení omezení osob na plochu v době, kdy se spíš plánuje rozvolňování opatření, může být těžké pochopit.

Kdy bude PES stažen do boudy?

Podle Blatného jeho ministerstvo kvůli požadavku Sněmovny připraví alternativní tabulku PES, kde nebudou všechny stupně vyžadovat platnost nouzového stavu. Přál by si, aby současný systém PES zaměřený proti epidemii COVID-19 fungoval beze změn alespoň do konce roku.

Blatný řekl, že první a druhý stupeň systému PES původně nouzový stav vyžadovat neměl. »Ale ve chvíli, kdy jsme viděli, co se kolem děje, tak jsme to zaměřili tak, aby PES byl někdo, kdo nás provede tou těžkou situací a potom bude ‚stažen do boudy‘,« uvedl.

Sněmovna minulý týden požádala vládu, aby revidovala systém PES tak, aby první stupeň nevyžadoval nouzový stav a definovala stav nula, kdy PES nebude vyžadován vůbec. Blatný řekl, že poslanci takovou alternativní tabulku dostanou, dal pokyn k jejímu vytvoření.

Šimetka ocenil, že tabulka vznikla, chybějící stupeň nula jí ale vyčítá. »Nelíbí se mi, že v každém stupni je systém spojen s nutností vyhlášení nouzového stavu. Přitom stupeň jedna znamená, že máme epidemii v podstatě pod kontrolou a nedochází k jejímu šíření,« vysvětlil.

(zku)

Roušky

Roušky uvnitř i venku zůstávají povinné. Nošení roušek je zmírněno pouze v prvním, nejnižším stupni systému PES, kdy jsou povinné ve vymezených vnitřních prostorech a ve veřejné dopravě.

Omezení volného pohybu osob

Platí zákaz vycházení od 23:00 do 5:00.

Školy

Žáci prvních a druhých ročníků základních škol se do školních lavic vrátili již 18. listopadu. Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat po týdnu. Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich také praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Studenti posledních ročníků vysokých škol se budou moci od 25. listopadu vzdělávat ve skupinách po 20 lidech. Platí to pro laboratorní, praktickou nebo uměleckou výuku. Výuka v základních a středních školách se zcela obnoví až ve dvou nejnižších stupních rizika COVID-19.

Obchody

Otevřeny mohou být jen vybrané obchody a výdejny zboží. V provozu mohou být do 23:00, kdy začíná platit zákaz vycházení. V neděli a státní svátky zůstávají zavřené. V prodejnách je omezena kapacita 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Prodejci jsou povinni řídit fronty uvnitř prodejen i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových rozestupů. Tam, kde prodejci vyžadují vstup s vozíkem, platí výjimka pro rodiče s kočárky. Děti do šesti let se do kapacity nebudou počítat.

Stejná opatření, tedy kapacitně 15 metrů čtverečních na jednoho člověka, mají platit i pro farmářské trhy, kde vláda povolila i prodej vánočních ozdob.

Restaurace

Mohou mít otevřené pouze výdejní okno v době mimo zákaz vycházení.

Služby

Služby s provozovnou musejí být uzavřené.

Úřady

Fungují v režimu omezených úředních hodin.

Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech

Akcí se může zúčastnit šest osob.

Kultura

Pro kulturní akce platí zákaz diváků. Na kulturní produkce budou moci diváci chodit jen v případě, že na pětistupňové stupnici opatření proti šíření koronaviru bude platit první nebo druhý stupeň.

Knihovny

Umožňují výdej předem objednaných výpůjček a jejich vrácení přes výdejní okénko.

Hrady, zámky, památky

Musejí zůstat zavřené. Stejně jako muzea a galerie.

Svatby, pohřby, bohoslužby

Mohou se konat za účasti maximálně 20 osob.

Sporty

Vnitřní sportoviště pro rekreační sporty jsou uzavřena. Sportovat lze venku v maximálním počtu šesti osob. Profesionální soutěže jsou povoleny, a to bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže jsou zakázány. Wellness centra a bazény zůstávají uzavřené s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb.