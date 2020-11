Rozhovor Haló novin s Ladislavem Kubizňákem, bývalým československým zpravodajcem, jenž působil v USA

Americké peřeje

Jak hodnotíte handrkování o vítězství v prezidentských volbách v USA? Je tohle vzor demokracie?

Handrkování kolem letošních amerických prezidentských voleb je způsobeno vnitropolitickým třením posledních čtyř let, které se neslo ve znamení polarizace americké politiky a společnosti. Podobizna Ameriky, která se nám ukázala po prezidentských volbách, je profilem hluboce rozděleného národa především mezi bělošské a nebělošské voliče, obyvatele měst a vesnic. Blíží se k podobě čínské kulturní revoluce. K tomu je nutné přičíst i problémy způsobené změnou volebního systému a pořádku v těchto volbách. Za normálních okolností se volí jeden den a volič se musí osobně dostavit na svůj volební okrsek, kde prokáže svoji totožnost a fyzicky odvolí.

Je americký volební systém pochopitelný a skutečně demokratický? Viděli jsme dlouhé fronty voličů či obrázky z volebních místností, jak se tam sóloví sčítací komisaři přehrabovali v papírech - je tohle kontrolovatelné a nenapadnutelné?

Mohu komentovat volební systém v státu New Jersey, tam jsem jezdíval kvůli nižší spotřební dani ve srovnání s New Yorkem na nákupy, tak jako dneska jezdím do Polska. Každý americký stát má volební systém trošku jiný. V New Jersey jsou volební okrsky malé pro menší počet voličů a zřídka je k vidění fronta, na kterou poukazujete, a když tak, je velmi krátká.

V jiných státech mají méně okrsků, každý okrsek pro více voličů, a pak vznikají fronty. A i když je špatné počasí, voliči musí stát ve frontě, než na ně přijde řada, hodinu nebo dvě. Proč to tak je, nevím. Každý stát si to dělá trochu jinak.

Volit poštou je povoleno pouze v některých případech. Je to určeno pro příslušníky amerických ozbrojených sil (485 500 vojáků US Army, 335 400 námořníků US Navy, 186 100 mužů námořní pěchoty a 329 100 příslušníků US Air Force), z nichž poměrná část je na základnách po světě, a občany, kteří vědí dopředu, že nebudou doma v době voleb. V tomto případě musí požádat o tzv. absence balot (volební lístek) a poslat ho na svůj volební okrsek.

Tentokrát »moudré hlavy« rozhodly, že tento papírový balot neboli volební lístek dostanou všichni voliči, aby nepociťovali žádné sociální rozdíly. A každý volič měl tři možnosti, jak ho odevzdat. Poslat poštou, hodit ho do speciální volební schránky, anebo ho v den voleb odevzdat na svém volebním okrsku. Jenže některé státy řekly, že tento balot započítají, když na něm bude poštovní razítko před 3. listopadem, a nezáleží na tom, jestli lístek bude fyzicky doručen o týden později. Jenže jiné státy řekly, že pokud balot fyzicky nepřijde do 3. listopadu, tak ho nezapočítají. Tím se situace z pohledu nás Evropanů stává méně přehlednou a vyvolává to oprávněné dotazy, jak ten volební systém vlastně funguje.

Čím to, že letos byla volební účast nejvyšší?

Ano, byla nejvyšší od roku 1900. A to není jen tím, že tentokrát byly volby extrémně polarizované. Minimálně pět milionů lidí, kteří by normálně nešli z různého důvodu fyzicky volit, tentokrát dostali volební lístek přímo na svůj kuchyňský stůl. Polovina voličů to vyplnila a poslala a druhou polovinu přesvědčili různí aktivisté, aby to udělali taky. Za normálních okolnosti hodně lidí prostě nejde fyzicky volit, protože jim to v ten den zrovna nevyhovuje časově - práce, děti, zdravotní stav atd. A toto jsou většinou lidé nízké příjmové kategorie, kteří ze 75 % volí demokraty. Takže si dovoluji tvrdit, že kdyby volby proběhly obvyklým způsobem, tak by to Donald Trump jasně vyhrál.

A to přehrabování sčítacích komisařů v papírech?

Způsob papírových balotů je časově náročný. Každý papír musí někdo vzít do ruky a něco s ním udělat, a to je to, co vidíme v televizních záběrech. To je nepředstavitelný problém. Takže to, co se děje - časové prodlevy - je svým způsobem pochopitelné. Za normálních okolností ve 20 hodin večer se sčítací mašina vypne, vezme se stav, který v té mašině byl, a nahlásí se to někam, kde to posčítají všecko. A v 23 hodin večer jsou výsledky.

Data říkají, že volilo tentokrát cca 67 % občanů s volebním právem. Předčasné volby využilo cca 101 milionů voličů, tj. cca 70 % z celkového počtu voličů, což odpovídá cca 36 milionů voličů, kteří šli k volebním urnám; 64 milionů voličů hlasovalo poštou. Trump uvádí, že získal 71 milionů »zákonných hlasů«.

Našinec se ptá: v čem jsou tyto volby demokratické, když kandidát s nejvyšším počtem hlasů voličů nemusí vyhrát, má-li více hlasů volitelů jeho protikandidát? A tito volitelé navíc nejsou povinni ctít názor voličů a ještě ke všemu je to v každém státě jiné.

Americký volební systém je zvláštní. Ale to je jenom ve volbách prezidenta. Tento systém volitelů byl ustanoven kdysi hrozně dávno a vysvětleno to bylo tak, že i státy, které nemají tolik obyvatel, by měly mít hlas v tom, kdo bude prezidentem. Jak přesně to pracuje, nevím. Ale nevidím žádný velký tlak to změnit. Mluví se o tom trochu, ale nikdo neříká, že je to nedemokratické nebo nespravedlivé. Spíš slyšíme názory, že to je možná přežitek starého náhledu a teorie. Zjednodušeně se říká, že kdyby se tento volební mechanismus změnil, tak by Kalifornie a New York a dva další státy vždycky zvolily prezidenta a zbytek Ameriky by na to neměl vliv.

Byly prezidentské volby zmanipulované, jak tvrdí Donald Trump, který má prý i důkazy?

Nic, co se teď děje, tady předtím nebylo. Americké volby obecně vzato jsou průhledné, demokratické a kontrolovatelné. USA mají 13 tisíc volebních okrsků a v desítkách z nich dojde k volebním sporům, ale neumíme si zatím představit, že by nějaká skupina nebo i státní nebo federální organizace mohla nějak zmanipulovat stovky volebních mašin ve stovkách volebních okrsků, aby to udělalo nějaký rozdíl.

V letošních manuálních volbách se stalo, že v několika ojedinělých případech nějaký bezmozek vyhodil pár desítek nebo stovek papírových volebních lístků do odpadu. Ale mluvit o nějakém systematickém volebním podvodu, to se ukáže v období do 8. prosince.

Donald Trump podal žalobu na manipulace s volbami v několika státech. U voleb hlasoval za Bidena i určitý počet lidí narozených v minulém století - například paní Donna Brydgesová, narozená v lednu 1901 - a na základě toho vznikl slogan »Všechny hřbitovy jsou za Bidena«. Pokud člověk vyplní volební lístek a pošle ho, a před volbami zemře, tak jeho lístek bude započítán a je legální. To je rozhodnuti soudu. Takže v USA mohou volit i mrtví.

Již v roce 2017 začal Donald Trump, vědom si možných volebních machinací, budovat svůj tým složený z lidí k němu loajálních, zpravodajských profesionálů, právníku atd. Byla nastavena past, která pomalu sklapla a osvětluje sčítání hlasů. O volebních machinacích proti němu svědčí i akce americké armády, kdy jednotka pod novým velením provedla razii v datovém centru velké rezidentury CIA ve Frankfurtu nad Mohanem a zabavila server společnosti SCYTL, který údajně zfalšoval výsledek amerických voleb. Podle uniklých informací z této razie Donald Trump vyhrál americké volby s drtivou převahou a získal 410 hlasů volitelů, Joe Biden pouze 128 hlasů. Razie byla provedena záhy poté, co Trump vyhodil ministra obrany Marka Espera a nahradil další klíčové figury v Pentagonu svými loajalisty. Uvádí se, že majitelem společnosti se sčítacím algoritmem SCYTL se sídlem v Barceloně a kanadské společnosti Dominion, která v tom má rovněž prsty, je manžel demokratky Nancy Pelosiové...

Jaké bude pokračování, je na americké justici, která spolu s Kongresem rozhodne o platnosti prezidentských voleb 2020, a do toho se nemůžeme plést. Ani předčasně gratulovat jednomu s kandidátů.

Mohou být USA po tomto volebním rozkolísání světovým lídrem?

Asi už ne, nemohou efektivně prosazovat řád v zahraničí, jestliže jsou doma rozdělené, pohlcené domácími problémy a mají i nedostatek zdrojů, a k tomu je ještě nutné přičíst pandemii koronaviru. Stavět na tom nemusí být vůbec jednoduché a demokraticky řešitelné.

Na druhou stranu si myslím, že USA nemají zájem o to, být lídrem světa. To není k ukočírování. Trump to říká vlastně dobře: Žádné války a Evropo, starej se o vlastní obranu. Evropa si neumí udělat pořádek s muslimy. Erdogan se směje. Trump zatrhl imigraci - tu, kterou nepotřebuje. Mnoho lidí by ho za to utopilo ve lžičce vody.

Snesou americké volby srovnání například s těmi běloruskými?

Pokud bude někdo chtít zemi uspořádat, tak bude muset použít nedemokratické metody a jít do učení k běloruskému Lukašenkovi (smích). Nedemokratické metody by řada Američanů použila speciálně na Black Lives Matter, tam tři z pěti stoupenců tohoto hnutí jsou bílí lidé. Když se podíváme, co za lidi se dostalo do vedení některých států a měst, to je fakt neskutečné. Kam to jede, nemám tušení.

Prezident Trump se znemožnil mnohými svými výroky během svého mandátu, ale vyhlásit se během sčítacího procesu za vítěze - to asi vstoupí do dějin. Co ještě od něho možno čekat?

Nevím, jak nazvat Trumpovo chování, trochu mi to připomíná rozvodové řízení, kde mentálně neovladatelná žena nařkne svého bývalého z násilí, sexuální deviace, pedofilie atd. A Trump je mentálně vykolejený. Veškerá jeho televizní vystoupení a jeho všelijaká nařčení jsou úsměvná, kdyby to nebylo tragické. Tragické v tom, že někteří jeho skalní příznivci tomu věří a mají záminku a důvod dělat nepořádky. Ale nerabují obchody, jako mnozí příznivci Black Lives Matter.

Bidenovi stoupenci předpokládají, že Trump bude ještě pár týdnů vyřvávat, ukazovat prstem na všechny směry, zahájí desítky soudních procesů, a za pár týdnů mu jeho vlastní Republikánská strana vysvětlí, že je načase to zabalit, objednat stěhováky a civilizovaně a slušně začít novou kapitolu svého života. S jednou výjimkou. Kdyby se mu nějak podařilo přijít s důkazem o organizovaném masívním volebním podvodu.

Je zajímavé, že ačkoli se Trump rasisticky a šovinisticky vyjadřuje o menšinách, tak právě američtí Latinoameričané mu dali v těchto volbách hlasy. Proč?

Latinoameričané Trumpa moc nevolí, ale na Floridě je silná kubánská menšina a ta je s ním. Komunismus, socialismus a Castro je pro ně jako červený hadr na býka. Takže Floridu Trump vyhrál díky jejich přízni k němu a absolutní nechuti k čemukoliv socialistickému.

Trump má jednu další vlastnost. Absolutně ho nezajímá, co si o něm myslí zbytek světa, světoví politici - on pro ně nemá jméno a v této věci s ním také souhlasím.

Starosti o to, co si o mně myslí sousedé, jak před nimi vypadám, jsou pro některé lidi důležité, avšak pro Trumpa jsou k smíchu. Charakteristikou jeho zahraniční politiky je ale i soucit s autokratickými vládci, zejména s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kterého Trump často chválil ještě před nástupem do funkce a během summitu Rusko–USA v roce 2018.

Ale pak podlehl tlaku amerického vojensko-průmyslového komplexu a vlastních jestřábů. Ale z jiného soudku: Působil jste v USA ve druhé polovině 80. let a znáte tuto zemi i nyní. Ekonomicko-sociální rozdíly mezi lidmi se zmenšují, nebo prohlubují?

Ekonomicko-sociální problémy v Americe byly a budou, ať tam bude jedna strana, nebo druhá. V této zemi peníze ovládají všechno. A v české kotlině taky!

Pouze Trumpův sen, že nízké daně (speciálně pro elitu) zajistí ekonomický blahobyt pro všechny, se podobá ekonomice uplatňované za vlády Ronalda Reagana. Po několika letech se přišlo na to, že to je utopie. Takže za Trumpa měla elita daňovou dovolenou. Jenže někdo tu armádu a ostatní projekty musí platit. Ale dobrovolně to nikdy nejde.

Stejně je zajímavé, že lidé ve středu Ameriky, který je republikánský a kde sociální programy jsou ve srovnání s »demokratickými« státy sotva poloviční, tito tamní bezzubí a napůl hladoví lidé budou volit republikány! Ale oni tam chodí do kostela a věří, že demokraté jsou poslové ďábla. Víte, fundamentální křesťané, američtí baptisté a muslimové - mezi nimi nevidím moc veliký rozdíl. Fanatičtí vypatlanci. Situace obdobná Polsku. Kostel má prsty ve všem.

Donald Trump v září 2016 Na půdě The Economic Club of New York přednášel o vizi »New America«. Mimo jiné prohlásil: »Situace v USA, ačkoliv je to paradoxní, je úplně stejná jako v Rusku v roce 2000. V Americe je už 100 milionů lidí na některé z forem potravinové a sociální pomoci, to je celá třetina americké populace. Narůstá počet pracovních míst na krácený pracovní úvazek a dělenou práci. Obamova vláda zavedla povinné zdravotní pojištění, které ovšem na povinných odvodech hradí méně úkonů, než byl předchozí komerční program Medicare. V Americe kvůli chudnutí roste kriminalita. Ta pramení z nezaměstnanosti dříve vyspělých průmyslových měst. Detroit v Michiganu, kdysi centrum automobilového průmyslu v USA, je dnes městem duchů. Laciná výroba v cizině zaplavila americký trh nejen hotovými automobily z ciziny, ale zejména výrobními komponenty, jejichž výroba např. v americkém průmyslu zaměstnávala ještě počátkem 60. let miliony Američanů.« Toto uvádím ve své knize Polygon (Grada, 2019).

Hrozí v USA občanská válka, když si uvědomíme, jak ostře vystupují oba tábory proti sobě a kolik zbraní je v této zemi mezi lidmi legálně?

Občanská válka podle mého názoru zatím nebude, s výjimkou pár ojedinělých lokalizovaných rvaček.

Jaký bude další vývoj ve státě Georgia a Texas?

Tak, jak se na to dívám, je docela možné, že i Georgie a Texas budou v příštích volbách demokratické. Oba státy totiž aktivně rekrutují (daňovými úlevami) americké i mezinárodní korporace, aby se přestěhovaly a udělaly si hlavní stan okolo Atlanty a Houstonu. Tam jsou republikánské administrativy, které si neuvědomují, že s desítkami tisíc nových zaměstnanců, většinou mladých vysokoškolsky vzdělaných lidí, příští volby prohrají, protože 70 % těchto mladých a nových bude volit demokraty.

Velmi důležité je, aby se nedaly obdobně jako u prezidentských hravě zfalšovat výsledky druhého kola doplňujících voleb do Kongresu, které se budou konat 5. ledna 2021 v Georgii. Tam jde o dvě senátorská křesla. Když obě vyhrají demokraté, tak to bude 50 na 50 a pak potencionální viceprezidentka (Harrisová) by měla rozhodující hlas. V tomto případě by měl Biden možnost prosadit reformy. V opačném gardu, že republikáni vyhrají jedno místo, tak si udrží v Senátu většinu. Pak toho Biden, pokud bude 46. prezidentem USA, moc neprosadí, respektive skoro nic. A do té doby je to »Donaldův cirkus«. Ale každý den může přinést nějaké překvapení.

Čím to, že nikdo neoperoval v těchto volbách ruskou kartou, když údajně Rusové ovlivnili předchozí prezidentské volby?

Ruskou kartou už opravdu nikdo nehraje, protože je to stará písnička, která nic nepřinesla. A to samé bude i s volebními podvody, pokud nepřijde nikdo s něčím konkrétním. Třeba s výsledky Sting Operation, při které měla údajně Trumpova administrativa označit vodoznakem všechny hlasovací lístky, a tak zjistit, co bylo zahozeno a co bylo odevzdáno. Jak poznamenal Stalin: »Volby nerozhodují voliči, ale ti, co počítají hlasy.«

Jak vypadá zdravotní péče o nemocné COVID-19? Na tuto nemoc nebo s ní zemřelo již 250 000 Američanů, více než bylo obětí vietnamské války.

Americká zdravotní péče je vynikající, ale její financování je druhá věc. Bohužel v USA je tolik lidí, co se okolo zdravotního systému dobře živí, že je skoro nemožné na tom něco změnit. Uvidíme, jestli se Bidenovi podaří tento systém nějak zeštíhlit a přeorganizovat. Reforma zdravotnictví je Bidenova nejvyšší priorita. Říká »v Americe nastal čas na uzdravení«.

Lehký průběh Covidu se vyleží doma. Těžký průběh - jsi ve špitálu. Když máš pojištění, zaplatí to pojišťovna. Když nemáš, zaplatí to někdo jiný - stát, charita ap. Ale v každém případě tě do špitálu vezmou. Takže se není třeba obávat, že by někdo zůstal na ulici.

Jak se Spojené státy změnily?

Amerika se mění. Po roce 2032 budou poprvé bílí Američané v menšině, což zcela změní volební mapu. Náznaky zčeření jsme viděli už teď, jsou to takové začínající americké peřeje.

Kapitalismus se musí změnit a snažit se být trochu víc socialistický. Jak řekl Alexander Dubček, s lidskou tváří. Bude to pomalý a složitý proces. Ale jedna věc je jasná: Pokud je v zemi nepořádek, to značí, že demokracie neumřela a funguje. Pokud by byl krásný bezproblémový pořádek, tak je to diktatura.

V každém případě si myslím, že bude Amerika na rušitele starého světa Trumpa hodně, i pokud prohraje, dlouho vzpomínat. Ať v dobrém, nebo ve zlém. A jeho rival? Jak uvádí J. Campbell, »78letý bohatý člověk s příznaky demence, který déle než půlstoletí seděl pouze v kanceláři a nemohl zbohatnout ze svého platu, by představoval něco jiného než symbol degradace«. Proti Bidenovi hraje i věk (20. listopadu oslavil 78. narozeniny – pozn. aut.): řídit oslabenou supervelmoc v turbulentní době pomalu s osmi křížky na krku, není žádná radost. Jestliže si občané USA svobodně zvolí symbol degradace, znamená to, že za zády budou vládnout jiní a že základní změna odehrávající se před očima je v tom, že století Ameriky skončilo. Jsme v okamžiku, kdy se většina finančních a ekonomických zdrojů již přesunula z atlantického prostoru do asijského.

Očekávaná úporná snaha vítězných elit Spojených států k pokračující hegemonii povede k nárůstu dalšího chaosu, právního nihilismu, neuspořádanosti světa, rozpadu států a mezinárodních organizací, masové migraci a bujení terorismu. Otázkou je, kdo naplní heslo Make America Great Again. Stále se domnívám, i když s kolísavou pravděpodobností, že to bude Donald Trump, který má obrovskou vřelou podporu mezi lidmi, jak to nakonec ukázal i pochod patriotů, konaný 14. listopadu ve Washingtonu D. C. i za účasti Trumpa, který sice projel davem v opancéřované limuzíně, aby nedopadl jako před časem John F. Kennedy, a z auta pozdravil účastníky marše k Nejvyššímu soudu USA.

Monika HOŘENÍ