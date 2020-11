Tlustý neznamená zdravý. Právě naopak!

Čtrnáctého listopadu jsme si připomněli Světový den diabetu. Cukrovka bohužel postihuje stále mladší generace, a tím se stává velmi nebezpečnou civilizační chorobou. V současnosti jí u nás trpí dokonce každý desátý člověk. Zatímco u diabetu 1. typu jde většinou o dědičné onemocnění, diabetes 2. typu často souvisí s nadbytkem jídla, obezitou a nedostatkem pohybu.

Nadváha a obezita s cukrovkou velmi úzce souvisí. V České republice trpí nadváhou více než 50 % populace ve věku od 20 do 65 let a obezitou 20 % žen a 16 % mužů. Obezitou je rovněž postiženo 13 % dětí ve věku od 7 do 11 let. Alarmující je, že stoupá počet dětí s extrémní obezitou. Za posledních 10 let se jejich počet zdvojnásobil z tří na šest procent. Častěji jsou na tom hůř chlapci než dívky. Tloušťka neboli obezita je závažné chronické onemocnění, které ohrožuje zdraví zvýšeným rizikem vzniku dalších onemocnění. Obézní děti nejčastěji trpí cukrovkou, může dojít k poškození nervů, dysfunkci ledvin nebo problémům se zrakem. Jídlo, které obsahuje příliš mnoho tuku a soli, může ucpávat tepny. Takové jídlo zvyšuje cholesterol a krevní tlak. U obézních dětí i dospělých jsou častými průvodci nadváhy srdeční choroby, které mohou vést až k infarktu nebo mrtvici. Obézní člověk má v oblasti krku přemíru tuku, která může blokovat dýchací cesty. Častou druhotnou komplikací je pak astma.

Neméně důležité jsou psychické problémy. Tlusté dítě je velmi často terčem posměchu či šikany svých vrstevníků, protože je nemotorné a neohrabané. To vede k tomu, že se dítě buď stáhne do ústraní, anebo svůj odlišný vzhled řeší rolí třídního šaška, jeho sebevědomí stále klesá a vše vede k depresivním stavům, které opět kompenzuje jídlem. Dítě se tak dostane do začarovaného kruhu.

Obezita u dětí je do značné míry způsobena také moderními technologiemi, jako jsou počítače, mobily nebo tablety, které nutí děti sedět. Důvody k dětské obezitě mohou být různé. Může se jednat o dědičné sklony k nadváze, o psychologické faktory, životní styl nebo kombinaci všeho dohromady. Častým viníkem jsou jídla upravená průmyslově, plná barviv, cukru, nezdravých tuků a prázdných sacharidů.

Co dělat, abychom my ani dítě nebyli obézní? Zdravá váha vyžaduje správný jídelníček, omezení nevhodných potravin a zahrnutí dostatečného pohybu do každodenního života. Zdravý životní styl by neměl být za trest, ale měl by se stát samozřejmostí. Stejně jako pohyb zábavou. Důležitý je společně strávený čas. Televize a další média jsou plné reklam, které lákají na sladká a nezdravá jídla nebo nápoje. Působí stejně na dospělé jako na děti. V některých zemích, třeba ve Velké Británii, se již proto snaží tyto reklamy zakázat nebo omezit a zároveň motivovat výrobce aspoň k zdravějším variantám oblíbených pochoutek. Zisk firem je ale stále mnohem pádnější argument než hodnota zdraví a úspora zdravotnických systémů.

České ministerstvo zdravotnictví nesměle a bez mediální podpory zavádí některé »zdravé« programy v rámci svých strategií, např. Zdraví 2020 a 2030. Svoje preventivní programy uplatňují všechny zdravotní pojišťovny a přispívají na pohybové aktivity dětí i dospělých. To ale nestačí. Zdravý způsob života se musí stát každodenní součástí života nás všech. Být obézním prostě nesmí být moderní a ušetřené finanční prostředky budeme moci věnovat na léčbu těch pacientů, jejichž nemoci nemůžeme jinak ovlivnit.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM