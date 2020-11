Mám obavy, že se to Babišův tým bojí udělat

Když jsem naposledy slyšel exprezidenta Václava Klause, vzpomněl jsem si na dvojfilm Císařův pekař a Pekařův císař, kde Jan Werich, coby císař Rudolf, pronesl větu o tom, že se jde »historicky znemožnit«. Také exprezident se slovy o tom, že ti, co nosí roušky, jsou stoupenci migrantů a současné Evropské unie, měl – alespoň podle logiky obyčejného selského rozumu – znemožnit. Tak to také chápou ti, s nimiž se stýkám.

Jenže ono to tak není. Stačí si připomenout zpěváka Hůlku, který v minulých dnech dokonce vrátil státní vyznamenání, a stoupence Milionu chvilek či jiných podobných seskupení, kteří demonstrovali proti nošení roušek, protože prezident Zeman si »dovolil« jeho i je za to zkritizovat, či Piráty, kteří se už necítí být Čechy, ale Evropany, a podle toho se také chovají.

Osobně jsem proti přílivu migrantů, proti politice Evropské unie, která nám ubírá mnoho z našich národních práv a namísto řešení takových problémů, jako je např. zastavení migrace, se zabývá tím, zda nazvat rum rumem, malinovku malinovkou, kolik vína smíme vyrobit, a dokonce odstraňováním památníků na socialistické režimy, přičemž jí nevadí pomníky otrokářů, kolaborantů s nacisty či válečných štváčů. A to nemluvím o svatých, kteří pod praporem kříže rozvraceli celé země a likvidovali jinověrce. Jenže co nadělám, když rozum nebyl nadělen ani bývalému prezidentovi? Když zpěváci a někteří samolibí medicindoktoři mu ještě tleskají podporováni senzacechtivými médii?

Je mi stydno za exprezidenta, je mi stydno za ony zpěváky a medicindoktory. Chci, abychom zbrzdili pandemii a umíralo méně starých, a dokonce i mladších lidí. Nosit roušky je to nejmenší, co pro to mohu udělat. Nejen pro sebe, ale i pro druhé. A to se týká i dalších opatření přijatých v souvislosti s koronavirem.

Na rozdíl od prezidenta Lékařské komory Kubka nechápu ty, kteří jsou jejich odpůrci, jako blázny, kteří by se měli léčit. Chápu je jako škůdce, kteří pro svou zábavu, netoleranci a pohrdáním druhými, těmi, co jsou nejvíce ohroženi, jsou schopni obětovat i své blízké. I sem dnes patří Václav Klaus a ti ostatní odpůrci roušek, ochrany, kterou chápu jako symbol boje proti rozšiřování nemoci, a měli bychom, chceme-li se dostat z jejích drápů, se takovým lidem postavit a říci dost, ani o krok dál. Jenže, bojím se, že to se Babišův tým bojí udělat.

A propos – dík všem zdravotníkům, učitelům, policistům, vojákům… Zaslouží si to.

Jiří VÁBR