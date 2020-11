Bude z něho světový komik

Nově zvolený americký prezident Joe Biden dnes oficiálně ohlásí své první členy nové administrativy, která se po 20. lednu 2021 ujme vedení skomírající někdejší světové velmoci č. 1, USA, ač dosluhující šéf Bílého domu se s prohrou v nedávných volbách dosud nesmířil.

Všichni kolem něj (snad s výjimkou jeho synů a některých dalších komických figurek, viz ministr zahraničí Mike Pompeo) ho už dobré dva týdny přesvědčují, aby si přestal hrát na malého uraženého ješitu, kterému sebrali hračku; odborníci na chod státu dokonce varují před ohrožením národní bezpečnosti kvůli Trumpově blokování předávacího procesu; přepočítávání i lokální soudy marné snaze týmu právníků kolem současného nájemníka Bílého domu říkají NE s tím, že tvrzení o masivním falšování voleb se nezakládá na důkazech, tedy že je od A do Zet lživé; leč veškerá snaha marná. Donald z lustru v Oválné pracovně zkrátka slézt nehodlá podle všeho ani po tom 20. lednu.

Pranic mu nevadí, že se stal terčem celosvětového posměchu, že už teď se mění ve světového komika (to mu vlastně možná naopak dělá dobře – vždyť si po celé ty necelé čtyři roky pletl úřad prezidenta s pokračováním jedné z vlastních reality show), nevšímá si ani tvrdých odsudků odborníků všech možných vědních oborů, kteří zpochybňují jeho soudnost. Asi už se mu fakt hlavou honí jako poslední záchranná brzda jen ta možnost, že si postaví nějaký nový Bílý dům, kde si bude dál hrát na hlavu státu. Vždyť se už vyjádřil v tom smyslu, že nikdo jiný nemůže rozhodovat o ukončení jeho prezidentování, jen on sám.

Aby nedošlo k mýlce. Ani já nečekám, že Biden bude úžasný a spravedlivý prezident, který nebude svou zemi povyšovat nad ostatní, který si nebude hrát na samozvaného světového četníka. Naopak. Přece ale zároveň souhlasím s tvrzením, že 3. listopadu v USA agresivitu a aroganci těsně porazila slušnost a úroveň. I kdyby jen formální.

I za to dík. Za velkou louží to totiž v případě znovuzvolení Trumpa mohlo dojít tak daleko, jako v Německu po volbách v březnu 1933 – až někam po Zmocňovací zákon. Nejen známý politolog Jan Kubáček si totiž všiml, že Trump má psychopatické rysy a je egomaniak.

Náš přední jazzman Rudy Linka, žijící v New Yorku, zase trefně podotkl, že politika za Trumpa není politika, ale náboženství. A že to monstrum potřebuje odbornou pomoc, protože se prostě nemůže změnit! O to víc zarážející je, že více než 70 milionů lidí v USA si toho za ta léta nevšimlo. I proto souhlasím s profesorem Václavem Bělohradským, že k voličům Trumpa je obtížné mít úctu. Minimálně k těm, kteří za ním stojí přes všechnu tu povolební šarádu doteď.

Roman JANOUCH