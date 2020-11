Ilustrační FOTO - Pixabay

Lidé chtějí Silvestra na horách

Hotely a penziony v jihočeské části Šumavy mají silvestrovské pobyty obsazené téměř ze sta procent. Větší poptávka než jiné roky je také po termínech mezi vánočními svátky. Naopak třeba na Lipně je zájem o silvestr výrazně menší než loni, chybějí zahraniční turisté.

Na šumavské Kvildě a v okolí jsou kapacity na silvestra obsazené z 95 procent. »Pokud jste větší rodina nebo parta, budete mít už hodně velký problém něco sehnat. Spíš je šance u dvojic, kdy na hotelech mohou ještě něco nabídnout,« řekl starosta obce Kvilda Václav Vostradovský, který sám ubytovává a je v kontaktu s dalšími provozovateli penzionů.

Kvilda je, jak řekl, tak žádaná, že z 80 procent se klienti, kteří odjíždějí z jednoho silvestrovského pobytu, rovnou objednávají na další rok. Zbytek tvoří lidé, kteří vyčkávají, ale potom si včas nocleh zamluví.

»Zájem je hodně veliký. To, co se děje v centrální části Šumavy, je atypický rok. Lidé nemůžou do zahraničí, takže i Vánoce - většinou bývá pár lidí, teď je naopak zájem hodně velký. I o čas, který je před Vánocemi: když se vyhlásilo, že příští týden by už měly být v provozu všechny služby, okamžitě naskočilo neskutečné množství žádostí o silvestr, Vánoce, lidé by na Šumavu jeli nejradši okamžitě,« řekl starosta. Jak dodal, kvůli koronaviru lidé pobyty rozhodně neruší, naopak, spousta jich naopak »bude chtít utéct z města«.

Podobná je situace v hotelu Kristian v Kubově Huti se 100 lůžky. Na silvestra je plno. Zájem je větší než jiné roky.

Zcela jiná je situace na Lipně. V areálu Landal Lipno, jenž nabízí asi 1500 lůžek a přes 300 apartmánů, scházejí zahraniční návštěvníci. Příjem rezervací na zimní sezonu, tedy na pobyty leden až březen, se zastavil. »Na silvestra máme 30 procent fixních rezervací, na které nechodí, zaplať pánbůh, storna, ale nechodí žádné nové rezervace. Vánoce budou, bohužel, propadák. Když půjde všechno dobře, silvestr by mohl být začátek hlavní zimní sezony. Zatím je to ticho před bouří, kéž by ta bouře nastala,« řekl za areál Jan Strnad.

Minimální zájem proti jiným rokům zaznamenal o silvestr i Jiří Falout, jenž na Lipně provozuje 11 apartmánů. Cizinci zrušili pobyty domluvené loni. Češi zatím váhají, prodáno je asi třicet procent celkové kapacity.

