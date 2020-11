Před Vánocemi bychom se mohli dát zdarma otestovat

Situace ohledně epidemie nového typu koronaviru se v České republice pomalu zlepšuje. Je tak možné, že obchody či provozovny služeb se budou moci otevřít už v pondělí. Rozhodne o tom vláda na svém mimořádném jednání v neděli.

Nynější hodnota rizikového skóre v protiepidemickém systému (PES) odpovídá třetímu stupni opatření, zatímco ČR se v pondělí na základě rozhodnutí vlády přesunula z pátého stupně rizika teprve do čtvrtého. S poklesem stupně PES je spojeno i uvolňování opatření.

Opatření by byla zmírněna, pokud současná úroveň rizikového skóre, které kleslo na 57 bodů, vytrvá po sedm dní. »Za normálních okolností by toto bylo předloženo vládě až příští pondělí. A to by znamenalo, že by se mohly obchody a ostatní provozovny otevřít až v úterý,« řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). »Ale právě proto, že se snažíme vyjít vstříc všem - živnostníkům, obchodníkům, provozovatelům, tak jsme se dohodli, že mimořádně se vláda sejde v neděli,« dodal.

Za snížením skóre PES je snížení podílu pozitivních testů, což bylo způsobeno započtením antigenních testů potvrzených testy PCR v posledním týdnu, uvedl Blatný. Denní podíl pozitivních testů se podle dat ministerstva drží už týden zhruba mezi 21 a 25 procenty.

V současnosti platí v ČR mírnější restrikce. Může se scházet až šest lidí, zákaz vycházení začíná ve 23.00, ve stejný čas musí zavírat obchody s povoleným sortimentem a výdejní okénka restaurací. Svateb, pohřbů nebo bohoslužeb se může účastnit až 20 lidí. Knihovny mohou půjčovat knihy přes výdejní okénko. Mohou se sice konat teoretické i praktické závěrečné testy autoškol, jejich činnost ale dál komplikuje fakt, že cvičební jízdy i výuka jsou nadále zakázány.

Přesun ze čtvrtého stupně opatření na třetí by znamenal například otevření všech obchodů s omezením počtu zákazníků na plochu, otevření restaurací přes den nebo otevření provozoven služeb. Skončil by také noční zákaz vycházení a zvýšil by se možný počet lidí na hromadných akcích.

Pokud se vypočítané číslo rizikového skóre dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu protiepidemických opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Poté změnu vyhodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví a navrhne vládě opatření zmírnit nebo zpřísnit.

Testovat podle rakouského plánu

Premiér Andrej Babiš (ANO) při slavnostním zahájení velitelského shromáždění české armády řekl, že by si přál, aby stát umožnil deset dní až týden před Vánocemi všem občanům dobrovolně a zdarma podstoupit antigenní test na COVID-19.

Babiš o testech mluvil v souvislosti se strategií antigenního testování. Považuje za nutné, aby ji ministerstvo zdravotnictví předložilo co nejdříve. »Byl bych velice rád, abychom tuto výzvu zvládli do Vánoc, abychom umožnili všem občanům aspoň týden nebo deset dní před Vánocemi se nechat dobrovolně a zdarma testovat antigenními testy,« uvedl Babiš.

Blatný by mohl strategii opakovaného testování vytipovaných skupin obyvatel na COVID-19 představit ve středu. »Záměr je takový, že by měly být vytipované skupiny pro opakované testování antigenními testy,« uvedl v pořadu Partie televize Prima. Výsledek antigenního testu je znám po provedení výtěru z nosu zhruba do 15 minut. Vyšetření je levnější, ale méně spolehlivé než běžné testování.

Babiš řekl, že ČR chce načerpat zkušenosti s antigenními testy i z dalších unijních zemí. Líbí se mu rakouský plán, podle kterého má být hromadné testování dobrovolné, naopak slovenské plošné testování by napodobovat nechtěl. »Také potřebujeme takový plán. Je to moje představa, teď to musí pan Blatný připravit,« řekl.

Výhodou antigenních testů je podle Babiše jejich cena. »Stojí asi jedenáctkrát, dvanáctkrát méně, asi 150 korun včetně DPH. Dneska samoplátci, kteří mají strach o své zdraví, se chodí testovat a platí za to 1800 korun,« řekl. Plán by se podle něj mohl uskutečnit jedině v případě, kdy by platil třetí stupeň systému PES.

Šíření nákazy v posledních zhruba dvou týdnech oslabuje. Ještě na přelomu října a listopadu stoupaly denní přírůstky nakažených až k 15 000, v minulém týdnu nárůst jen jednou překročil 6000. V pondělí přibylo v ČR 4377 potvrzených případů nákazy koronavirem, zhruba o tisíc méně než před týdnem v pondělí. Nakaženo je aktuálně přes 83 000 lidí, většina má mírný průběh nemoci, hospitalizovaných bylo v neděli 5296 pacientů, o 125 méně než v sobotu. Počet úmrtí s COVID-19 stoupl na 7360.

