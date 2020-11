Fracci

V důsledku koronavirových omezení se ukázal další problém. Tedy alespoň v mém okolí, kde žiji. Skupinky puberťáků, kteří se shlukují na veřejných místech, hřištích, parcích, dělají čurbes a ničí zařízení.

Samozřejmě tento problém tu byl tak nějak vždy. V běžném životě, respektive dřívějších dobách se tyto skupinky rozprostřely po nákupních centrech, ti starší na zahrádkách hospod, či někde u někoho na zahradě. To vše je dnes zakázáno, a tak jsou více vidět pospolu venku. I přes omezení stýkání více jak dvou osob, ale kdo by to z nich bral vážně, že?

Potřeba sociální interakce v pubertálním a postpubertálním věku je velice nutkavá záležitost. Sama, když jsem byla v pubertě, jsem tahala psa po venku pořád, vymýšlela akce, prostě mě doma nikdo neudržel ani párem volů. Ale něco jiného je scházet se s kamarády na pokec v parku a něco jiného pochlastávat a fetovat na dětském hřišti. To, že po takových pijatykách pak zůstávají pod lavičkami závěje odpadků, je jedna věc. Ale to, že po těchto akcích se lámou lavičky, díly plotů mizí v potoce či ve škarpách a herní prvky spíš než malebné hřiště připomínají hřbitovy neviňátek, je věc druhá. Následný úklid a opravy jdou pak na vrub obce, placené z daní, z kapes nás všech.

Kdo jsou ti fracci, kteří po sobě nechávají takovou spoušť? Děti sociálně slabých rodin? Nebo naopak děti rodin bohatých, jejichž rodiče dávají přednost kariéře před výchovou? Či jen děcka, která se prostě chytla špatný party? Tak od všeho něco. Některé partičky z našeho okolí znám. Na ty pod patnáct let osobně vždy stačilo houknout, zklidní se, posbírají nepořádek a odejdou. Ale pak se objevují ještě party postpuberťáků. Mladých lidí, u kterých na první pohled nepoznáte, zda jim je 16, nebo 20, jestli by měli být ve škole, či už v práci. A ti, když se rozjedou, jsou nevyzpytatelní.

Nejhorší je, že spousta lidí vidí, co dělají, ale nezasáhnou. Maminky raději vezmou své dítě jinam, než aby rozjívené fracky vykázaly z hřiště. A další dělají, že to vůbec nevidí. Je to lhostejnost, či strach? Co jsme to za společnost, pokud se bojíme vlastních dětí? Mladých, kteří by měli jednou tuto společnost převzít?

Samozřejmě doufám, že jde jen o zlomek mladé generace. Ale pro mnoho lidí bylo v životě vždy jednodušší sklouznout k nemravnostem, než se omezit a chovat se slušně. A fracci se mnohdy svou drzostí dokážou dostat i do vlivných míst, však jich pár známe. A pak straší společnost. Přitom by stačila řádná výchova. Tak jako ve Fimfáru Jana Wericha, když Nebojsa vlepí tři facky zlému hospodskému a ten se rázem změní a děkuje za vysvobození: »To byly ty tři facky, které mi chyběly k mému dobrému vychování…«

Moje máma říkala, že si své děti srovná sama, než aby je rovnal někdo cizí. Když je ale nebude rovnat v pubertě ani rodič, ani společnost, je dalším krokem vězení. Či ještě něco horšího?

Helena KOČOVÁ