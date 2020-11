Dlouhý pochod 5 vynesl sondu

Raketa Dlouhý pochod 5 vynesla v pondělí po naší uzávěrce úspěšně z čínského vesmírného střediska na ostrově Chaj-nan sondu, která by měla zajistit odebrání vzorků z povrchu Měsíce a jejich přepravu na Zemi.

Podle představitele Čínského národního vesmírného úřadu (CNSA) by se tak mělo stát do poloviny prosince. Start vysílala na svém webu v přímém přenosu čínská zpravodajská televize CGTN.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Jedná se o další z řady významných projektů čínského vesmírného programu. Pokud bude jeho realizace úspěšná, dostane se měsíční materiál na Zemi poprvé po více než čtyřiceti letech.

Nynější výprava Čchang-e 5, pojmenovaná po měsíční bohyni z čínské mytologie, je přitom technicky složitá a náročná. Podle informací americké vesmírné agentury NASA je jejím hlavním cílem získat pomocí vrtného zařízení a robotické paže z hloubky až dvou metrů kolem dvou kilogramů hornin a dalšího materiálu.

Náročnost programu spočívá mj. i v dopravě s využitím čtyř modulů. Dva přistanou v oblasti Oceanus Procellarum na přivrácené straně Měsíce a dva zůstanou na oběžné dráze. Vzorky odebrané jedním aparátem vynese z povrchu druhý speciální modul, který se pak spojí se servisním modulem. Z něj se materiál přesune do návratového modulu, který zamíří k Zemi.

Mluvčí čínského lunárního programu Pchej Čao-jü v pondělí sdělil, že vzorky by měly na Zemi dorazit do 23 dnů. Přistání modulů na Měsíci se podle něj předpokládá do osmi dnů.

Další čínský aparát je v současné době na cestě k Marsu. Čína chce dopravit na rudou planetu robotické vozítko poháněné solární energií a určené pro shromažďování vědeckých dat. O přistání na planině Utopia Planitia na severní polokouli Marsu by se Číňané měli pokusit v květnu.

(čtk)