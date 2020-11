Ruský torpédoborec Admirál Vinogradov. FOTO - Wikimedia commons

Rusové vytlačili americký torpédoborec

Ruská vojenská loď vytlačila americký torpédoborec z ruských teritoriálních vod v Japonském moři na Dálném východě, uvedlo ruské ministerstvo obrany.

Torpédoborec USS John S. McCain třídy Arleigh Burke podle Moskvy pronikl dva kilometry za hranici mezinárodních vod do zálivu Petra Velikého, u kterého se nachází i město Vladivostok, kde je velitelství ruského Tichooceánského loďstva. Americké námořnictvo podle listu The Moscow Times uvedlo, že torpédoborec se pohyboval ve vodách, na které Rusko podle Spojených států vznáší neoprávněné nároky…

Americký torpédoborec se podle vyjádření ruského ministerstva, ze kterého citovala agentura Interfax, několik dní plavil v Japonském moři. Ráno narušil ruské teritoriální vody, přestože jej ruský torpédoborec Admirál Vinogradov, označovaný Rusy za velkou protiponorkovou loď, varoval před nepřípustností takového počínání i před možností taranu, tedy úmyslného nárazu ruské lodi do amerického plavidla. »Po výstraze a změně kurzu Admirála Vinogradova americký torpédoborec okamžitě vplul do neutrálních vod. Opakované pokusy znovu vplout do ruských vod nepodnikl,« konstatovalo ministerstvo. Admirál Vinogradov podle něj pokračuje v plnění úkolů v bezprostřední blízkosti amerického vojenského plavidla. Na místo vyplula rovněž korveta Soveršennyj.

Podobné námořní incidenty nebývají běžné a svědčí o napětí mezi oběma velmocemi. Rusko a USA se podle ČTK nicméně vloni v červnu vzájemně obvinily z námořního incidentu ve Východočínském moři. Prudká změna kurzu amerického křižníku Chancellorsville, vyzbrojeného raketami s plochou dráhou letu, si podle Moskvy vynutila extrémní úhybný manévr ruské lodi Admiral Vinogradov, aby zabránila vzájemné kolizi. Američané situaci vyložili přesně obráceně…

(rom)