Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Mosty na dráze spolknou 10 mld. za 10 let

Stát chce v příštích deseti letech investovat do zlepšení kvality železničních mostů téměř deset miliard korun. V současnosti vyžaduje stavební zásah 319 mostů, což je 4,7 procenta z celkového počtu železničních mostů v České republice. I tak se ovšem jejich situace v posledních letech zlepšuje, na přelomu tisíciletí činil podíl těchto mostů 11 %.

Informovala o tom Správa železnic. »Problematika bezpečnosti a stavu mostů v ČR nepřestává být aktuálním tématem. Žádný z 6726 železničních mostů, které máme ve své správě, není v havarijním nebo bezpečnost provozu ohrožujícím stavu,« uvedla náměstkyně generálního ředitele Správy železnic pro provozuschopnost dráhy Marcela Pernicová.

Mosty, které vyžadují stavební zásah, jsou v hodnocení technického stavu označovány stupněm tři. Před 20 lety stát evidoval 735 mostů v tomto stavu. »Jako svou prioritu pro následující období do roku 2030 si Správa železnic stanovila dostat se pod hranici dvou procent, což odpovídá 134 mostům,« podotkla Pernicová k počtu mostů v tomto stupni. K tomu správa plánuje v následujících deseti letech investovat téměř deset miliard korun nad rámec běžné údržby. Některé stavby budou realizovány samostatně, jiné budou součástí rozsáhlejších stavebních akcí. Práce chce správa přizpůsobit i kapacitním možnostem, a to především při výlukách tratí.

Mezi připravované stavby patří například pražský Železniční most pod Vyšehradem (s délkou 216 metrů), most v Mokropsích (170 m), most v Červené nad Vltavou přes vodní nádrž Orlík (272 m) nebo viadukt v Brně přes Křídlovickou ulici a řeku Svratku (92 m) na trati Břeclav - Brno.

Správa železnic zároveň pokračuje v mimořádných kontrolách mostů z předpjatého betonu. V minulosti vytipovala 63 staveb, na kterých chtěla provést podrobnou diagnostiku a statické posouzení. Dosud správa prověřila 34 mostů, podstatné závady ale nezjistila. Žádný z těchto mostů tak nepotřebuje stavební zásah nebo omezení provozu. Pozornost se na tyto mosty, u kterých se do betonové konstrukce obvykle vkládají ocelová lana k zajištění pevnosti betonu v tahu, upřela především v roce 2018, kdy se v italském Janově zřítil dálniční most. Při neštěstí tehdy zahynulo 43 lidí. Ve stejném roce se zřítila i Trojská lávka v Praze, zraněni byli čtyři lidé.

Správa na železničních mostech každoročně provádí údržby a rekonstrukce za 700 až 800 milionů Kč. Mezi nedávno opravené stavby patří například most přes vodní nádrž Hracholusky, most Zahrádky na trati Lovosice-Česká Lípa nebo Negrelliho viadukt v Praze.

(ici)