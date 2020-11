Ilustrační FOTO - Pixabay

Stavebnictví čekají horší časy

České stavebnictví příští rok meziročně klesne o 1,8 procenta. Stavební firmy mají zakázky v průměru na osm měsíců dopředu. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research, kterou zveřejnila na Setkání lídrů českého stavebnictví. V říjnovém průzkumu oslovila zhruba stovku stavebních firem v Česku.

Ředitelé větších firem s ročním obratem nad 100 milionů korun pro příští rok počítají s poklesem stavebnictví o dvě procenta. Menší firmy očekávají v průměru pokles o 1,7 procenta.

»Očekávám, že stavebnictví bude v příštím roce v nejlepším případě stagnovat. Kraje a obce budou muset řešit naléhavější priority. Velmi pravděpodobně se budou muset vypořádat s výrazně zkrácenými příjmy, což logicky povede k razantnímu snížení investic,« doplnil generální ředitel společnosti Baumit Pavel Med.

Aktuálně mají stavební firmy vytížené kapacity v průměru na 92 procent. V prvním čtvrtletí příštího roku očekávají pokles vytížení na 81 procent. Zakázky mají v průměru na osm měsíců dopředu. Pro polovinu společností je to stejně jako ve stejném období loňského roku, 37 procent firem uvedlo pokles. Pouze 14 procent uvedlo, že je to více než vloni.

V posledních třech letech odvětví meziročně rostlo. Letos za první tři čtvrtletí kleslo o 6,6 procenta. Důvodem jsou hlavně opatření proti šíření koronaviru. Podle analytiků především velkým firmám sice roste počet zakázek, chybějí jim však pracovníci, hlavně ti zahraniční.

»Pokud jedna z cest z krize vede přes stavební investice, mělo by být v zájmu státu efektivně povolovat pro něj strategické stavby. Když teď bytové domy povolujeme pět a dálnice i 15 let, tak i pouhou digitalizací stavebního řízení bychom ušetřili čas a tuny papíru. Zjednodušení stavebního práva potřebujeme jako sůl a každou takovou snahu vítáme,« dodal prezident Skanska Central Europe Michal Jurka.

Jak vyplývá z údajů společnosti IS, do konce října klesla hodnota zadaných veřejných zakázek pro stavební firmy meziročně o 2,5 procenta na 175 miliard korun. Veřejné zakázky měly loni na celkových tržbách stavebních firem podíl 45,9 procenta.

Daňoví poplatníci pomáhají

»Na jaře byly kompenzace přesně po dobu nouzového stavu. Vynaložili jsme na to 650 až 700 milionů korun. Byl to jakýsi příplatek za to, že firmy fungovaly ve specifické době, kdy měly problémy s nedostatkem zaměstnanců, hlavně těch zahraničních. Proto jsme plošně zavedli tento motivační režim,« uvedl na konferenci ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). V podzimní vlně omezování je podle něho Česko v jiné situaci. Jak uvedl, restrikce nejsou tak výrazné a oproti jarnímu nouzovému stavu nejsou uzavřené hranice. »Jsme připraveni zavést podobnou podporu i teď. Ale už nepůjdeme plošným způsobem, to znamená automaticky pro každého. Důležité je to, že firmy budou muset prokázat vícenáklady spojené se sháněním zaměstnanců. Podle našeho názoru už to nebude v takové výši jako na jaře. Nechci teď odhadovat, kolik to bude. Jestli to bude 200 nebo 300 milionů korun,« doplnil Havlíček.

Investice do dopravních staveb

V příštím roce plánuje stát otevřít 46,5 kilometru nových dálnic a přes 23 kilometrů silnic první třídy. Za rok by také měla skončit modernizace dálnice D1, uvedl na konferenci o budoucnosti českého stavebnictví generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Počet kilometrů nových dálnic by tak v příštím roce měl být oproti letošku zhruba dvojnásobný.

V příštím roce by podle současných plánů měly být dokončeny úseky na dálnicích D6, D11 a D48. Obchvaty by měly přibýt rovněž na dálnicích D7 a D55. Vedle toho ŘSD vyjednává se stavbaři o zrychlení některých prací.

Po devíti stavebních sezonách by také měla skončit rekonstrukce dálnice D1, konkrétně v polovině října 2021. V příštím roce zbývá dokončit ještě čtyři úseky dálnice o celkové délce 55 kilometrů. Dálnice ovšem ani poté úplně bez omezení nebude, v dalších letech by na ní měly pokračovat některé menší opravy.

Vedle dokončení už rozestavěných úseků by podle Mátla měly být v roce 2021 zahájeny práce na 106 kilometrech nových dálnic a 68 kilometrech silnic první třídy. Stavba by měla začít například na dálnici D4, kterou chce stát stavět formou PPP projektu s využitím soukromých peněz. Práce začnou také na dálnicích D6, D3 a na dostavbě dálnice D1 u Přerova. Aktuálně je ve výstavbě na 250 kilometrů dálnic a silnic první třídy.

ŘSD bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem téměř 55 miliard korun. Jde o největší rozpočet, se kterým dosud ŘSD hospodařilo. Navýšení peněz by mělo mimo jiné pomoci pokračovat v dopravních stavbách bez přerušení i v současné krizi, stavební firmy tak nejspíš dostanou příplatek za práci ve ztížených podmínkách. Mátl zároveň podotkl, že v příštích letech by měl rozpočet ŘSD dále růst, a to postupně až ke 100 miliardám korun za rok.

(ng)