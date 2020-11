Zelení sice z vídeňské koalice vypadli, ale na radnici (na snímku) zůstává zelená politika silně přítomná, nově v podání SPÖ a NEOS.

SPÖ má ve Vídni nového koaličního partnera

Po deseti letech vlády sociálních demokratů a Zelených dostane Vídeň novou koalici. V čele městské rady zůstává SPÖ, Zelené ale střídají liberální NEOS. V dalších pěti letech chce Vídeň zvýšit investice do vzdělávání, zečtyřnásobit rozpočet na cyklistickou infrastrukturu a zavázat se k CO 2 neutralitě do roku 2040.

Zástupci vídeňské sociální demokracie SPÖ a liberální strany NEOS v úterý večer 17. listopadu potvrdili vznik nové městské koalice vzešlé z říjnových voleb. V osmičlenné městské radě zůstává všech dosavadních sedm zástupců SPÖ v čele se starostou Michaelem Ludwigem. Jediným novým radním bude volební lídr liberálů Christoph Wiederkehr, který nahrazuje dosavadní místostarostku za Zelené. Drobné změny nastaly i v přesunu vybraných kompetencí mezi některými radními, hlavní body programu ale navazují na dosavadní kroky předchozích vídeňských koalic.

Jednou z klíčových kapitol koaličního programu pro následujících pět let je vzdělávání a školství. Vedle dlouhodobých investic jej čekají i rychlé programy kvůli koronakrizi se zaměřením na učně i nezaměstnané obyvatele nad padesát let. Nová vídeňská vláda chce také schválit vlastní klimatický zákon se závazkem učinit město do 2040 CO 2 neutrální. V dopravní politice chce Vídeň posílit MHD výstavbou tramvajových tratí v okrajových částech města, zklidnit individuální automobilovou dopravu v centru a čtyřnásobně navýšit rozpočet na cyklistickou infrastrukturu. Flotilu taxíků i carsharingu čeká do roku 2025 kompletní přestup na elektropohon. Na 206 stran dlouhý dokument dále předpokládá vznik nových zdravotních center, pokračování digitalizace i zvýšení transparentnosti a posílení role městského účetního dvora.

Úvodní schůze nového městského zastupitelstva a zemského parlamentu se konala 24. listopadu. Rudo-růžová koalice drží většinu 54 ze 100 hlasů, opozici tvoří lidovci (ÖVP), Zelení a Svobodní (FPÖ). Volební období trvá pět let.

