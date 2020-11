Zdravé vlasy v každém věku

Lidské tělo, tak jako každý živý organismus na planetě, podléhá věku. A nejinak je tomu i u vlasů. Navíc jejich kvalitu silně ovlivňuje i to, jak zdraví jsme, jak se stravujeme, jaké míře stresu jsme vystaveni anebo jaké je zrovna roční období. Každopádně až 85 % českých žen není spokojeno s kvalitou svých vlasů, respektive je trápí jejich stárnutí. Jak zajistit jejich zdraví? Důležitý je životní styl i používání kvalitní vlasové kosmetiky. A také jejich zbytečné nezatěžování a ochrana.

Vlasy jsou jedním ze základních atributů zdravého a příjemného vzhledu. Přece jen, většina z nás je vystavuje světu každý den. Vlasy ale trpí tím, jak střídáme teplo vevnitř a zimu venku, tím, jak je schováváme do čepic, či vystavujeme větru a slunci. Jsou ale i odrazem našeho věku. Jejich stárnutí se zdaleka neprojevuje jen šedinami. Kadeře s postupem času ztrácí lesk a objem, vlasy jsou tenčí a pomaleji rostou. Také obtížněji odolávají okolním podmínkám, jako jsou dopady počasí nebo úprava vlasů.

To, jaký máme typ vlasů, je nám dáno po narození. Vhodnou péčí si je však můžeme udržovat zdravé a lesklé. Základním krokem je přesně určit typ vlasů a následně péči přizpůsobit. Dlouhé vlasy jsou náročné na údržbu, protože musíme o vlas pečovat v celé délce.

Otevřené průzkumy

Lidský život a jeho aktivní část se neustále prodlužují a výrobci reagují na poptávku lidí po produktech, které by podobně jako pleťová kosmetika oddálily projevy stárnutí a prodloužily mladistvý vzhled. Po čem ale lidé a zvláště ženy touží?

V průzkumu provedeném v červenci tohoto roku na portále Žena-in.cz se potvrdilo, že 40 % českých žen není spokojeno s kvalitou svých vlasů a dalších 45 % říká, že by mohla být lepší. 76 % žen by ocenilo možnost koupit si produkty určené přímo na zpomalení projevů stárnutí vlasů.

Z průzkumu nadále vyplynulo, že mezi důležitostí prevence stárnutí pokožky a vlasů není pro Češky v podstatě žádný rozdíl. Necelých 86 % jich uvedlo, že jim záleží na prevenci stárnutí pleti, o prevenci stárnutí vlasů se zajímá 84 % žen. Projevy stárnutí vlasového porostu se přitom mohou objevit poměrně brzy, okolo 35. narozenin. Jde ale o individuální věc, některé ženy mohou první šedivý vlas najít později, jiné i podstatně dříve. V zásadě platí pravidlo, že v 50 letech bude mít 50 % lidí polovinu vlasů šedivých.

I vlasy si zaslouží kvalitní přístup

Šediny jsou ale problémem řešitelným barvou na vlasy. V případě dalších příznaků stárnutí vlasů může být řešení složitější. »Vlasová kosmetika je vedle správné výživy a zdravého životního stylu zásadní pro prodloužení mladistvého vzhledu vlasů. S přibývajícím věkem je důležité investovat do kvalitního šamponu, stejně jako zajistit v jídelníčku dostatečný přísun železa, vitamínu D a bílkovin. V případě, že s přibývajícím věkem trpíte i nadměrným vypadáváním vlasů, se vždy vyplatí poradit se se svým lékařem,« říká dermatoložka MUDr. Gabriela Beranová.

Mytí jako základní péče

To, jak si hlavu dobře umyjeme, je polovina úspěchu. Nesmíme se bát investovat do kvalitních výrobků zvolených dle vašeho typu. Nejprve musíme vlasy dobře pročesat, a vyčesat tak staré vlasy. Působením teplé vody se otevře šupinovitá kůžička vlasů a omyjí se z ní nečistoty. Poté je možné vlasy opláchnout studenou vodou. Šampon je třeba důkladně vmasírovat. Je zapotřebí ho nanášet na pokožku, ne na konečky. Poté šampon důkladně spláchněte. Je zapotřebí celý proces provádět dvakrát, s tím rozdílem, že se podruhé nechá šampon působit o něco déle. Po prvním umytí se odstraní nečistoty a až po druhém ošetření si berou živiny a potřebné látky. Vymáčkněte přebytečnou vodu, použijte kondicionér až ke konečkům. Po deseti minutách jej spláchněte.

Kosmetika s rozumem

Kosmetika je jedním ze základních faktorů péče o vlasy a pokožku hlavy. S postupujícím věkem i v náročných zimních měsících je vhodné do repertoáru zařadit také výživné šampony, které je možno nechat na vlasech působit o chvilku déle, než je běžné. Naučte se také používat i bezoplachovou péči, která zanechá na vlasech tenký film chránící před nepříznivými vlivy. Aby se vám vlasy ještě rychleji nemastily, nanášejte tuto péči jen od poloviny délky vlasů dolů.

Někdy se stane, že na vlasy není čas a sejde se více nežádoucích faktorů. Pokud jsou vlasy přesušené, zlámané či silně oslabené, zaslouží si okamžitou péči. Začněte ihned používat hydratační masky, intenzivní olejíčky nebo séra, která zajistí hloubkovou výživu. Díky nim dojde k okamžitému přilnutí keratinových šupin vlasu a jeho uhlazení, čímž výrazně omezíme třepení konečků a nežádoucí elektronizaci. Vlasy si pak zachovají zdravý vzhled i v náročnějších podmínkách.

Kvalitu ale neovlivňuje jen chemie. Zkuste například v zimě při fixování dlouhých vlasů vynechat železné kartáče a spony. Ty elektrizují. Po umytí vlasy opatrně vysušte ručníkem a vyfénujte teplým, ale ne horkým vzduchem. Před tepelnou úpravou vždy použijte ochranné vlasové přípravky. Dlouhé fénování, kulmování a žehlení vlasům obecně neprospívá, ale v zimních měsících či ve stresových obdobích je negativní vliv těchto úkonů ještě mnohem větší.

Výživa a životospráva

Budete se divit, ale to, jak vypadají, ovlivňujeme i kvalitním spánkem, pitným režimem, dostatečným prokrvením nebo potravinové doplňky. Na kvalitě našich vlasů se tak poměrně zásadně podepisuje i jídelníček. Je prokázáno, že v zimních měsících jíme mnohem více tuků a cukrů než běžně. Když navíc poškozené a slabé vlasy schováme do čepice, budou se ještě navíc mastit. Co s tím?

Rozhodně se nevzdávejte pokrývek hlavy, to by nikam nevedlo. Ideální je poskytnout vlasům dostatek živin. Je třeba dbát na dostatečný přísun ovoce a zeleniny, které poskytují nezbytné vitaminy a antioxidanty. Neopomíjejte ani bílkoviny a stopové prvky obsažené například v kvalitním mase, vejcích či rybách. Pomohou i kvalitní potravinové doplňky přírodního charakteru. Tělo k nim přistupuje jako k potravě a bez problému je stráví. Potravinové doplňky by měly obsahovat železo, vápník, jód, zinek, křemík, vitamíny A, E a C.

Klíč hledají vědci v přírodě

Není náhodou, že v posledních letech sílí poptávka po vlasové kosmetice plné přírodních složek, a právě v přírodě, mezi rostlinami, které dokáží odolávat náročným vlivům prostředí, ve kterém žijí, lze také najít inspiraci pro produkty pomáhající zpomalit stárnutí vlasů.

Nejnovějším objevem ve světě anti-agingové vlasové kosmetiky jsou dvě rostliny. První z nich je kassie křídlatá, keř, jehož listy, květy, kůra i semena jsou v Asii používány po staletí k léčbě kožních problémů, proti zánětu, proti projevům alergie i mykózám. Kassie má pozitivní účinek i na vlasy. Právě z jejích listů se extrahuje aktivní anti-aging složka DN-Age™. Jak bylo prokázáno, DN-Age™ snižuje oxidační stres a působí proti zánětu v pokožce hlavy a buňkách vlasových folikulů. Chrání pokožku hlavy před buněčným poškozením, zpomaluje proces šedivění vlasů a pomáhá vlasům udržet si pevnost, hustotu, sílu a objem.

Druhou bylinou, která prokazatelně pomáhá uchovat mladistvý vzhled vlasů, je protěž ze švýcarských Alp, díky tvaru květu také přezdívaná hvězda. Roste ve výškách až 3000 metrů, kde je vystavena vysokým úrovním UV záření a extrémním teplotám. Protěž má silné antioxidační vlastnosti, vychytává volné radikály a chrání DNA. Pomáhá pokožce uchovat si přirozenou rovnováhu a výrazně snižuje její citlivost.

Helena KOČOVÁ